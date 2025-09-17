Teleshow

Internaron a la periodista Luciana Geuna: “Saliendo de un susto grande”

En el posteo que publicó, indica que el motivo de su internación —que no detalló— le hizo “acordar lo intempestiva que puede ser la vida”

Hugo Martin

Por Hugo Martin

Luciana Geuna contó que su ausencia de la tele se debió a una internación

Aunque su ausencia de la pantalla era notoria, recién hoy se develaron los motivos de la misma. Luciana Geuna posteó un largo mensaje desde la cama de una sala de internación del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. En el mismo, la periodista de Eltrece y Olga compartió que atraviesa un proceso de mejoría tras un episodio de salud que, según sus palabras, le recordó la imprevisibilidad de la vida y la rapidez con la que todo puede cambiar. “Estoy saliendo de un susto grande. De esos que te hacen acordar lo intempestiva que puede ser la vida. Lo que todo cambia en un segundo”, expresó Geuna en el mensaje difundido desde el hospital.

Sus palabras fueron marcadas por una profunda gratitud hacia el equipo médico y su entorno más cercano. En su relato, la comunicadora evitó detallar el diagnóstico, pero sí enfatizó el acompañamiento recibido, especialmente la labor de Lorena Delisio y su equipo, a quienes describió como una “burbuja impecable de profesionales” que la hicieron sentir cuidada y respetada. Sobre Delisio, subrayó la calma y seguridad transmitidas durante cada jornada, así como la claridad con la que le explicaba el desarrollo de su situación y los pasos a seguir. “Saber con esa certeza profunda que estaba en manos extraordinarias que no solo saben mucho de medicina sino de humanidad”, manifestó Geuna.

La periodista también agradeció a su prepaga y a su médica de cabecera, la ginecóloga Marisa Labovsky, quien estuvo presente en todo momento.

Luciana Geuna junto a su
Luciana Geuna junto a su hija en la habitación donde se encuentra internada

El respaldo de sus colegas fue otro de los puntos que resaltó la periodista. Geuna mencionó los mensajes y la ayuda recibida. “Mil gracias a todo el equipo hermoso de @olgaenvivo y de @todonoticias por sus mensajes, por el tiempo y la ayuda para recuperarme. Hay tanto lindo para decir de todos”, escribió.

La familia y los afectos cercanos ocuparon un lugar central en su mensaje. Geuna relató cómo la presencia de sus seres queridos, incluso a la distancia, fue fundamental para sobrellevar la situación. Hizo referencia a su hermano, a Chandru, a sus amistades que considera familia, y a Vito y Chachi, “que aún asustados y con tanta incerteza, creyeron en lo que le íbamos contando y nos reímos y todo”. Por último, expresó: “Y sobre todo tengo el corazón lleno de mi amor Martín Guglielmone, que me sostuvo de un modo que no me voy a olvidar en la vida”, afirmó la periodista.

Desde el Instituto del Diagnóstico y Tratamiento, Geuna también compartió tres imágenes que reflejan la intimidad de su internación, acompañada por su hija y su esposo, Martín Guglielmone.

El esposo y la hija
El esposo y la hija de Geuna, acompañandola

La periodista también difundió un video en el que muestra un pequeño libro artesanal realizado por su hija, quien, con ternura, le dedicó una lista de diez recomendaciones, de las cuales compartió seis. El mensaje de apertura del librito dice: “Como no estás, tengo algo que decirte. Te doy 10 cosas para hacer (algunas ya las hiciste. Trae un bonus)”. Entre las sugerencias, la niña le recuerda que siempre tiene algo que hacer en el teléfono, como mensajes, audios o investigar, y la anima a aprovechar ese tiempo. Otras recomendaciones incluyen ver las noticias —con la frase “siempre decís ‘no me usen las teles’ porque tenés que ver noticias. Aprovechá”—, meditar para relajarse, llamarse en cualquier momento, conversar en el chat familiar y lavarse la cara, asegurando que “¡sirve en serio!”.

En su mensaje final, Geuna citó una de sus obras favoritas, “El cuerpo tiene sus razones” de Thérèse Bertherat, para describir el momento que atraviesa y la actitud con la que encara la recuperación: avanzar poco a poco y hacia adelante.

