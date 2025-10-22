Teleshow

L-Gante habló del conflicto económico con Maxi el Brother: “Espero que haya buena voluntad”

El cantante de cumbia 420 realizó una serie de declaraciones acerca del aspecto legal que encierra la desvinculación de su mánager

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

L-Gante habló a 48 horas de su pelea con Maxi el Brother (Video: El Trece-Mujeres Argentinas)

L-Gante se encuentra atravesando una tormenta luego de anunciar que con Maxi el Brother, su histórico mánager, iban a tomar caminos separados. Esto dio inicio a una batalla legal, para la que el cantante eligió a Agustín Rodríguez, el abogado de la China Suárez, para que lo represente. Mientras atraviesa este torbellino de emociones envió una serie de mensajes a los medios para contar su situación.

El primero fue a Mujeres Argentinas (El Trece) a partir de un intercambio con Valentina Salezzi, panelista del programa: “Hola, muchas gracias por el apoyo. Ahí estoy, retomando el control. Gracias por la buena onda”, señaló el intérprete de “El último romántico”.

Valentina le aseguró que cuando quisiera tenía un lugar en el programa para dar su versión de la historia y fue contundente: “Primero me quiero nutrir de todo el tema y esperar a obtener una resolución para encarar con más firmeza todos los temas con total claridad”.

L-Gante aseguró que quiere libertad artística tras su separación con Maxi el Brother (Video: El Trece- Puro Show)

El segundo testimonio vino en formato de audio y a Ignacio Rivarola, el cornista de Puro Show (El Trece). “Esto es todo tema de oficina, estoy todos los días ocupándome del tema, hasta el momento que no tenga al menos una resolución, una respuesta que vaya juntando, no estoy dispuesto a hablar del tema, ni a provocar, ni nada”, se lo escucha decir, en línea con lo que le había comentado a Salezzi.

Yo lo único que quiero es resolver, si hay voluntad, que de mi parte la hay y espero que de la otra parte también, se puede solucionar fácilmente, es cuestión de solucionar como se debe: de manera legal”, explicó, dejando en claro que no quiere que la situación escale más de lo necesario.

También se refirió a sus expectativas respecto al proceso judicial: “Yo, con el fin de obtener un poco de control, tanto en lo artístico como en lo personal, y libertad en lo laboral, yo soy feliz. Con eso para mí y mi familia estamos. Es algo que lleva tiempo, los procesos llevan tiempo y ya lo sabemos, pero esperamos que todo se resuelva de la mejor manera posible“.

L-Gante denunció que su representante, Maxi El Brother, le debe un millón de dólares: "Soy el único perjudicado" (Video: América TV-DDM)

La primera vez que el artista habló del tema fue al aire de DDM (América TV) y allí contó como estaba anímicamente en este escenario conflictivo: “Estoy en una situación de tomar el mayor control que pueda de mis cosas, tanto en el trabajo como en mi vida. En una circunstancia, no lo vi tan así y perdí el control de bastantes cosas”.

Durante la conversación, el músico también se refirió a la desilusión que le causó el conflicto con su exrepresentante. “A mi punto de vista, se han dejado pasar bastantes cosas y algunas se fueron de las manos. Otras, quizás, hasta las vi pasar a propósito, y al que perjudica siempre es a mí y a mi familia”, dijo. “Me gustaría ser el culpable yo de si algo malo me pasa”, agregó, en un intento por recuperar su autonomía y evitar nuevos conflictos en su entorno laboral.

Sobre su presente económico, el artista reconoció que está atravesando un proceso de reorganización: “Con dedicarme una semana a esto ya me siento bastante en paz, bastante ordenado, y creo que va a ser aún mejor a medida que pase el tiempo”. También habló de su deseo de iniciar una nueva etapa profesional: “Al fin quiero obtener mi propiedad, que creo que me la merezco, y quedarme con todo lo que he construido yo”.

Mariana Fabbiani, la conductora del ciclo de actualidad, destacó su madurez al enfrentar el tema y le preguntó si se había sentido estafado. Desilusionado, decepcionado, un poco”, respondió el músico, dejando entrever la profundidad del conflicto. Sin embargo, evitó entrar en confrontaciones personales: Siempre espero algo bueno de una persona en la que confié”, expresó.

