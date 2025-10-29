Teleshow

Iliana Calabró será abuela: su hijo Nicolás Rossi será papá por primera vez

La noticia fue celebrada en redes sociales, mientras la actriz disfruta de una etapa de cercanía y afecto renovado con el joven, que vive en Brasil

La familia Calabró vive un momento de gran alegría: Iliana Calabró será abuela por primera vez tras confirmarse que su hijo mayor, Nicolás Rossi, que tuvo en su matrimonio con Fabián Rossi, espera su primer hijo. La noticia fue anunciada públicamente el martes 28 de octubre por el periodista Fede Flowers, quien celebró el acontecimiento en sus redes sociales con un mensaje de felicitación para la futura abuela. La llegada del bebé también emocionó a Coca, madre de Iliana, quien se convertirá en bisabuela, y a Marina Calabró, que recibirá a su primer sobrino nieto.

Según se anunció, allegados a la actriz señalaron que se encuentra “feliz y emocionada” ante esta nueva etapa. La noticia fue inicialmente adelantada por Flowers el pasado 3 de octubre, aunque se mantuvo en reserva hasta que la familia consideró oportuno compartirla públicamente. La prudencia en la comunicación se habría debido a que el embarazo fue considerado de riesgo en sus primeras etapas, por lo que se optó por resguardar la información hasta que la situación se estabilizara. Flowers explicó que, tras conversar con Iliana en ese momento, ella le pidió no difundir la noticia por la delicadeza del caso, y solo ahora pudo confirmarla. La actriz, que ya estuvo en Brasil junto a su hijo y su pareja, Bárbara, viajaría en enero nuevamente, ya que es la fecha prevista para el parto.

Nicolás Rossi, hijo mayor de Iliana Calabró y Fabián Rossi, reside en Brasil desde 2020. La decisión de mudarse al país vecino estuvo motivada por razones laborales y familiares. Nicolás, quien se dedica al turismo, se trasladó junto a su esposa, de nacionalidad brasileña, en un contexto marcado por la pandemia y las dificultades para establecerse profesionalmente en Argentina. La pareja regresó de Italia en febrero de 2020, pero ante la demora en los trámites laborales para su esposa y la imposibilidad de sostenerse con un solo ingreso, optaron por instalarse en Brasil, donde Nicolás había conseguido una oportunidad de trabajo.

La relación de Iliana Calabró con sus hijos, Nicolás y Stéfano, siempre fue bastante cercana y afectuosa, a pesar de la distancia. Cabe recordar que la actriz suele compartir en redes sociales mensajes y fotos junto a ellos. En julio de 2023, Iliana dedicó a Nicolás un emotivo saludo por su cumpleaños: “Hace 30 años llegaste a este mundo a iluminar nuestras vidas. Gracias Nico por tanto amor. Te amo”, escribió en su cuenta de Instagram. Más adelante, la actriz relató el reencuentro con su hijo en Brasil tras más de dos años sin verse, describiendo el abrazo como un momento de felicidad plena y agradeciendo la posibilidad de compartir tiempo juntos. En esa ocasión, Iliana expresó: “¿Qué es la felicidad? Esto... el abrazo de un hijo. Gracias Dios por mis hijos. Gracias hijos por tanto amor. ¡Vaya que te extrañé!”.

El entorno familiar de Iliana Calabró se completa con su madre, Coca, y su hermana, Marina Calabró, ambas figuras reconocidas en el ambiente artístico nacional. Nicolás y Stéfano son fruto de la relación de Iliana con Fabián Rossi, quien actualmente se encuentra detenido. La familia, a pesar de las distancias y las circunstancias, mantiene un vínculo estrecho y celebra la llegada de un nuevo integrante.

El caso de Fabián Rossi, el futuro abuelo del bebé en camino, tiene sus raíces en una imputación que ocurrió en mayo de 2015, cuando el fiscal Guillermo Marijuan presentó cargos no solo contra él, sino también contra otros señalados en la llamada Ruta del dinero K, como el empresario Lázaro Báez, su hijo Martín, y demás implicados, como el contador Daniel Pérez Gadín, Leonardo Fariña y Federico Elaskar (los dos últimos ya imputados) en su mayoría figuras conocidas en el ámbito financiero. En todo este tiempo Iliana, fiel a su naturaleza, mantuvo una postura de resiliencia, dignidad y apoyo absoluto hacia sus hijos.

