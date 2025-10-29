Graciela Alfano, abuela orgullosa, en el primer cumpleaños de su nieta Catalina: “Toda la familia para bendecir esta vida”

Graciela Alfano, abuela orgullosa: su emoción en el primer cumpleaños de su nieta Catalina (Video: Instagram)

El festejo del primer cumpleaños de Catalina, la nieta de Graciela Alfano, reunió a toda la familia de la actriz en un ambiente de alegría y afecto. A través de sus redes compartió imágenes y detalles de este encuentro, donde la figura central fue la hija de Francisco Capozzolo, su segundo hijo, quien disfrutó de su día especial rodeada de seres queridos.

Alfano, emocionada, destacó la felicidad que le genera su rol de abuela, una faceta que, según sus propias palabras, la llena de orgullo y ternura. “Las fotos de familia, un poco fuera de foco, un poco mirando para cualquier lado, pero con mucho, mucho amor”, escribió, en sus redes.

Graciela Alfano, llena de amor junto a Catalina (Instagram)

Alfano reflexionó sobre la felicidad de ser abuela y la intensidad del vínculo con sus nietas mujeres

Durante la reunión, que se realizó al aire libre en un jardín, Catalina lució un vestido a rayas amarillo y blanco y participó en juegos y momentos de diversión junto a su abuela. Las fotografías que publicó Grace la muestran sosteniendo a la pequeña, acompañándola en la merienda y compartiendo la mesa decorada con una torta adornada con flores y una vela. La jornada incluyó juegos en la hamaca, risas y una foto grupal en el jardín, reflejando la unión y la calidez familiar que caracterizaron el festejo.

Francisco Capozzolo y su esposa junto a la pequeña Catalina

Alfano disfrutó de los juegos con sus nietas en el primer cumpleaños de Catalina

La llegada de Catalina representa una segunda generación femenina en la familia de Graciela Alfano

Alfano aprovechó la ocasión para reflexionar sobre el significado de ser abuela. “Nada más hermoso que la palabra abuela. Sólo los que sabemos el amor que significa nos engrandecemos al oírla”, expresó. En el mismo posteo se describió con humor como una abuela “malcriadora, desobediente, exploradora jovencísima” y subrayó la dulzura y el cariño que siente por sus nietas. Para ella, la educación es responsabilidad de los padres, mientras que a los abuelos les corresponde la “malcrianza”, permitiendo pequeños caprichos y momentos especiales. “Este es un amor que te vence. Que te lleva puesto”, había afirmado Graciela sobre la intensidad del vínculo con sus nietas a Teleshow en octubre del año pasado sobre la feliz noticia.

Graciela Alfano, muy divertida en una cama elástica junto a sus nietas

El momento más tierno de Catalina, la nieta de Graciela Alfano

El primer cumpleaños de Catalina reunió a la familia de Graciela Alfano en un emotivo festejo al aire libre (Instagram)

La historia familiar de Alfano añade un matiz especial a la llegada de Catalina. La niña es hija de Francisco Capozzolo, el hijo del medio de la actriz, quien en 2009 superó un grave accidente automovilístico que lo mantuvo en estado crítico. La actriz recordó ese episodio como uno de los más difíciles de su vida y consideró la paternidad de Francisco como un verdadero milagro.

La actriz destacó la transformación de su hijo Francisco tras superar un grave accidente y convertirse en padre

“La llegada de Catalina tiene un impacto muy grande porque él estuvo en una situación muy complicada de vida. Cuando chocó, yo digo que fue un milagro. Ahora que él mismo esté dando vida me parece un hecho increíble”, relató. La actriz también destacó la transformación que percibe en su hijo desde que se convirtió en padre y la alegría que le produce ver a la familia crecer y renovarse.

“Es la tercera nieta mujer”, destacó la exmodelo sobre Catalina, que además tiene a Nina (5) y Maia (3) de su hijo Gonzalo, sobre esta “segunda generación femenina”. “El proceso fue muy lindo porque lo fueron contando despacito y lo fuimos disfrutando mucho todos. Además, yo tengo tres varones Nicolás, Francisco y Gonzalo, y ahora tres nietas. Mujeres. Pasé del mundo masculino de mis hijos, todo ese mundo de la pelota y del crecimiento de los varones, los autitos, el fútbol, a una segunda generación, que es un mundo totalmente femenino. Estos chicos jugaban y yo he pateado penales en mi casa”, rememora, divertida.

“Yo tengo muy claro el límite de la fantasía y de lo que yo represento, de mi trabajo. En eso soy súper exigente. ¿Hay que ser diva? Hay que ser diva. Pero después me bajo de la diva y puedo ser madre, abuela y yo creo que eso es lo que la gente toma de mí. Muchos chicos y chicas argentinos me paran acá y me dicen que soy una inspiración. Eso me conmueve”, se sinceró en aquel momento.

Graciela Alfano compartió en redes sociales la alegría de su rol como abuela y la importancia del amor familiar

“Me conmueve porque yo creo que desde mi autenticidad, de quien yo puedo ser en el escenario y en los programas de televisión, yo tengo este papel de una diva: Graciela Alfano. Después yo soy quien soy y me gusta ser quien soy, con naturalidad, con espontaneidad, expresando con libertad mi ser, básicamente”, sintetizó, sobre su persona y cómo se presenta en los medios.

“Tuve muchos obstáculos en la vida y llegar en este momento, a tener estas tres criaturitas divinas que aparecieron. Ellas no saben quién soy. Vienen, te abrazan y te quieren por quién sos. Mi mensaje finalmente es nada más fácil que ser uno mismo. ¿Por qué no hacerlo fácil? Tal vez uno sea mejor aceptado. Lo que queremos todos es ser aceptados, ser queridos y siendo como somos”, concluyó, sobre su filosofía de vida.