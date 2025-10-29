Teleshow

Ganó Los 8 Escalones y conmovió a Pampita con su historia de superación tras sufrir un robo: "Yo te entiendo"

El joven que obtuvo el premio millonario relató cómo intenta salir adelante luego de perder todas sus herramientas de trabajo

La emoción de Pampita en Los 8 escalones

El estudio de Los 8 escalones se tiñó de emoción la tarde del martes, cuando Pampita brindó de emoción después de conocer la conmovedora historia de Alexander, el flamante ganador del programa. El aire se volvió denso, cargado de sentimientos, mientras la conductora no pudo ocultar su empatía y dolor ante la realidad del joven concursante.

El desafío final emanó de Sebastián Coco Carreño, jurado invitado, quien lanzó la pregunta decisiva: “¿Cuál de estas técnicas culinarias refiere a poner un alimento en agua hirviendo un minuto para luego sacarlo y enfriarlo?”. La respuesta correcta, blanquear, selló el destino de la competencia. La tensión se palpaba; solo la precisión podía decidir entre Alexander y José. Ambos eligieron la opción adecuada y, al instante, la victoria se decantó por Alexander, ya que acumulaba más respuestas afirmativas.

Papeles dorados comenzaron a volar, serpenteando entre las luces, mientras el ahora ganador, visiblemente conmovido, levantaba la mirada y apenas lograba articular palabras. “Gracias Bianca, gracias cielo, gracias Estefi, gracias de verdad”, murmuraba con la voz entrecortada, sus ojos húmedos, buscando a través de la cámara el abrazo lejano de los suyos. Un agradecimiento sencillo, pero cargado de historias calladas y de aguante.

La emoción no era gratuita. “Gracias de verdad, por esta oportunidad, vine a ganar. Fue un mal momento, y gracias porque voy a poder recuperar todo lo que perdí”, sostuvo el joven. Poco antes, había explicado cuidando cada palabra que fue víctima de un robo y perdió las herramientas que usaba para trabajar. Para él, el premio significaba mucho más que dinero: era el primer paso real hacia la reconstrucción de su vida.

Pampita, nombre que en la farándula argentina suelen asociarse con brillo, se mostraba vulnerable y comprometida. Hace no tanto, ella también fue víctima de un robo en su propia casa. “Yo te entiendo, es un momento de impotencia, de decir: ‘¿Cómo empiezo de cero de vuelta con esto?’”, le dijo mirándolo a los ojos, la voz firme, pero marcando el temblor del que sabe de pérdidas y de recomenzar.

Alexander continuó su relato: para poder seguir adelante, recurrió a préstamos y compró algunas máquinas, estirando cada peso. Ahora, la suma ganada le permitirá saldar esas deudas y adquirir más herramientas.

“Me doblegué completamente”, expresó al señalar el quiebre que lo obligó a bajar la cabeza ante la adversidad. No había victoria sin cicatrices en esa jornada.

El estudio retumbaba con aplausos, pero en la voz del joven relucía el eco de la lucha diaria. Tras el robo sufrido en su local, la vida dio un giro lleno de incertidumbre. “Pedí préstamos, compré algunas, solamente las que me alcanzaron, y hay máquinas más lindas, que son imposibles, que si pago lo que debo las voy a poder recuperar”, explicó mientras la emoción asomaba en cada palabra.

La confesión de Alexander sumó gravedad a la escena que Pampita y todos en el estudio ya vivían como propia. Detrás del fulgor del premio, brotaba la historia silenciosa de quienes, tras un golpe, apenas logran ponerse en pie con esperanza. El futuro seguía dependiendo de esfuerzos, de deudas, de la posibilidad de volver a tener herramientas, sueños y un funcionamiento como antes.

¿Puede un concurso televisivo cubrir las heridas de quien lo perdió todo? ¿Dónde termina el show y comienza el compromiso de los que miran, sienten y acompañan? En Los 8 escalones, esa frontera se hizo difusa, y la televisión argentina encontró, por un instante, su lado más humano. Esa tarde, la victoria llevaba nombre y lágrimas, y la esperanza nacía no solo en el ganador, sino en todos los que escuchaban y entendían.

