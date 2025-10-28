Juanes recordó sus fotos con figuras internacionales y sorprendió a Mario Pergolini con una confesión sobre Metallica

En su paso por el programa de Mario Pergolini, Juanes compartió sus mejores fotos con ídolos internacionales (Otro día perdido – El Trece)

En una nueva entrega de Otro día perdido (El Trece), Mario Pergolini volvió a regalarle a la televisión nocturna una de esas entrevistas que valen oro. La conversación con Juanes se convirtió en una radiografía emotiva de su vida y sus sueños compartidos con ídolos de la música internacional, pero sobre todo, en un paseo por la memoria a través de fotos tan impactantes como entrañables. El ciclo de Pergolini, fiel a su estilo, puso luz sobre el costado más humano y cercano de los grandes nombres del espectáculo.

La velada comenzó con el conductor desplegando el álbum personal de Juanes: imágenes junto a algunas de las personalidades más admiradas del mundo. “Decías que no tenías fotos en los momentos de tu familia, pero tenés unas fotos buenísimas. Tenés fotos con cada uno… Sos la envidia”, lanzó Pergolini, y el colombiano respondió desde la risa, entre tímido y orgulloso por el repaso de esos hitos.

El primer recuerdo lo llevó a Barcelona, donde inmortalizó un momento con Robbie Williams. “Tenés carita de los dos”, bromeó el conductor mientras observaban la foto llenos de complicidad. Juanes se sinceró sin vueltas: él y el músico británico estaban felices de compartir escenario en esa ciudad que tanto le gusta, y no perdió oportunidad de destacar: “Me encanta, es un artista increíble”. La secuencia continuó, y el siguiente en aparecer fue Sting. El conductor no pudo evitar la ironía: “Sacarse una foto con Sting, uno siempre sale frío, ¿viste?”. El artista lo secundó entre carcajadas y recordó: “Por favor, tremendo”. Reveló que aquel encuentro memorable sucedió en Oslo, sumando otra postal internacional a la colección.

Juanes junto a James Hetfield (Instagram)

Pero la historia más esperada de la noche tenía nombre propio: Metallica. Juanes anticipó el valor de ese instante: “La historia de esa foto es increíble”. Y ahí abrió su corazón, transportándose a Guadalajara, durante los premios MTV en 2008. Contó que lo invitaron a presentar a Metallica y no dudó en aceptar. Cuando terminó la presentación y ya de regreso en el backstage, algo inesperado sucedió. “Estoy hablando con un muchacho sobre cualquier cosa, y de repente alguien me toma por la espalda y me levanta. Este tipo mide como dos metros. Apenas me doy vuelta era James Hetfield. Yo pensé: ‘Espérate, que la última vez que te vi fue en una fotocopia pegada en la pared de mi cuarto en Medellín’”, aseguró al recordar cómo fue su encuentro con el músico que luego llevó a que colaboraran juntos.

La anécdota desató risas generalizadas y Pergolini celebró el momento: “Un ídolo”. El repaso siguió, ya que Juanes también definió a su ídolo como “muy bueno, muy querido el hombre”. El conductor remató con humor: “Está casado con una argentina”, ante el detalle acerca de que el artista estadounidense estuvo en pareja con la rosarina Francesca Tomasi hasta 2022. “De ahí ves su cara de feliz porque se casó con una argentina”, destacó.

El artista colombiano repasó sus mejores momentos al lado de ídolos internacionales (Captura de Otro día perdido)

El álbum de fotos incluyó otros rostros inconfundibles. Aparecieron Snoop Dogg y luego Carlos Santana. Pergolini se detuvo a reflexionar: “Qué vida”. Y Juanes, sincero, respondió: “Maravillosa”.

Como si todo eso no fuera suficiente, las bromas sobre sus hijos también estuvieron presente. Juanes relató con ternura cómo reaccionan ellos al ver esas postales inéditas: “Uy, papá, qué nota esa foto”, y Pergolini no perdió oportunidad para sumar el clásico juego de palabras: “Que mota esa foto, claro”.

La charla le dejó lugar a las curiosidades personales del invitado. Pergolini subrayó los cambios constantes de look en el cantante. “Te cambiaste el pelo un montón de veces. Tenés como cuarenta fisonomías distintas”, expresó entre risas. El músico reconoció su multiplicidad sin vueltas: “Es por Juanes, tengo varias personalidades”. En ese intercambio chispeó la complicidad entre ambos mientras daban por finalizado el recorrido por los mejores momentos del artista.