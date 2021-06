Juanes y su colaboración con Metallica: “es un sueño hecho realidad”

Juanes, cantante colombiano. Foto: Twitter @juanes

Luego de conocerse que el cantante paisa, Juan Esteban Aristizábal, conocido en el mundo como Juanes, colaborará con la banda Metallica en la conmemoración del aniversario número 30 de ‘The Black Album’, uno de los trabajos discográficos más alabados por la crítica de la legendaria banda, el intérprete paisa habló de su experiencia con el grupo y la admiración que posee hacia ellos.

En diálogo con la revista Semana, Juanes, quien fuera uno de los rockeros más recordados por la banda que lo lanzó a la fama, Ekhymosis, aseguró que la banda estadounidense incidió drásticamente en su paso por la industria musical, sobre todo “al principio de mi carrera fue esencial. Incluso hoy, cuando la música de Metallica no suena como la que yo hago, pero en ese momento inicial realmente fue definitiva”, expresó el artista.

LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 14: Juanes accepts his Person of The Year Award from Lars Ulrich onstage during the 20th annual Latin GRAMMY Awards at MGM Grand Garden Arena on November 14, 2019 in Las Vegas, Nevada. Rich Fury/Getty Images/AFP

Además, dice Juanes, el escuchar las conocidas canciones de Metallica, le permitió decidirse sobre el género que hoy lo cataloga como uno de los músicos más famosos de Colombia.

“Fue una inspiración inmensa para mí en un momento de incertidumbre, de búsqueda, de lucha, de ansiedad, encontré en esta banda y en este sonido del rock y del metal una forma de expresión que me ayudó más adelante a encaminarme de una manera más clara para expresarme”, reveló a Semana.

Aunque el artista, oriundo de Medellín, no cree que su participación en el tributo de la banda contribuya con el desarrollo de Colombia, sí considera que hacer parte de uno de los featuring más controvertidos de este 2021 habla demasiado de él y “es un sueño hecho realidad. Hoy en día pienso que es un género musical que no puedo dejar que se vaya, no puedo dejar que se muera, ha sido muy importante para mí”, contó a la publicación bogotana.

La noticia de que Juanes haría parte de ducha producción fue publicada, por el mismo Juanes, quien, emocionado, compartió la noticia, “recuerdo esos días en Medellín escuchándolo una y otra vez sin parar (...) esto es un put* sueño hecho realidad”, escribió.

De acuerdo con lo que reveló el intérprete de ‘A Dios le pido’, fue la misma banda la que lo invitó a hacer parte del homenaje al álbum que, según datos oficiales entregados por la disquera, Universal Music, fue uno de los discos de más aclamados por la crítica durante el año de su lanzamiento, en 1991. En los Latin Grammy del 2019, Lars Ulrich se declaró fanático de Juanes y, en español, lo llamo ‘amigo y parcero’.

En su entrevista con Semana, Juan Esteban comentó que el mensaje más importante que deja esta nueva colaboración, que además tendrá a Mon Laferte, J Balvin, Miley Cirus, entre otros, “significa un poco la libertad del rock, de la música en general”.

Además, reveló lo que, para él, significa que una banda con la trayectoria de Metallica incluya nuevas melodías en su discografía, pese a las críticas que han recibido por colaborar con cantantes de otros géneros, distantes al rock.

“El lugar donde menos barreras deben existir es en el arte y yo creo que este gesto de Metallica de invitar a gente de todos los géneros musicales es una muestra de grandeza, de humildad, de tranquilidad, de entender el concepto del arte como realmente se debe: con libertad”, le dijo Juanes a Semana.

‘The Metallica Blacklist’, como se le denominó al proyecto, y según lo anunció la banda en un video promocional, tendrá la participación de 53 artistas, y tendrá 12 canciones en total. Cada uno de los artistas, explica el video, tendrá la oportunidad de versionar, a su estilo, las canciones favoritas de la banda que incluyen ese álbum que ya cumple 30 años de existencia. El resultado final estará disponible el próximo 10 de septiembre en todas las plataformas digitales del mundo, y donará el 100% de sus ganancias a asociaciones de beneficencia.

