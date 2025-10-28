Teleshow

Alejandra Maglietti presentó a su hijo Manu en Bendita: “Estoy emocionada por volver”

El regreso de la panelista, justo el día de su cumpleaños y con su bebé de dos meses, estuvo marcado por anécdotas, complicidad y un ambiente de alegría junto a sus compañeros y el público

Andrea Taboada

Por Andrea Taboada

Alejandra Maglietti presentó a su bebé en Bendita TV

La emoción fue protagonista en el regreso de Alejandra Maglietti al programa Bendita este lunes 28 de octubre, cuando la modelo y panelista volvió al estudio tras tres meses de licencia por maternidad y presentó a su hijo Manu, de dos meses y medio, ante el equipo y las cámaras. La presencia del bebé, acompañado por su abuela materna detrás de escena, generó un ambiente de ternura y alegría entre los presentes, mientras Maglietti compartía con el público su experiencia reciente como madre.

La vuelta de Maglietti al panel de Bendita se produjo casualmente el día de su cumpleaños, luego de un período de ausencia motivado por el nacimiento de su primer hijo. Durante la apertura del programa, la panelista expresó su entusiasmo por retomar su lugar en el ciclo y relató cómo vivió este tiempo fuera del aire. “Estoy re emocionada por volver. Los veíamos todas las noches con Manu, los extrañé”, confesó, mostrando el vínculo que mantuvo con el programa durante su licencia.

La llegada de Manu al estudio no pasó inadvertida. El conductor Beto Casella y los panelistas recibieron al pequeño con muestras de afecto y curiosidad. Maglietti, visiblemente conmovida, presentó a su hijo y respondió a las preguntas sobre a quién se parecía el bebé. “A los dos”, afirmó, detallando que los ojos de Manu se asemejan a los suyos, mientras que otras facciones recuerdan a su padre. El momento en que el niño abrió los ojos cautivó a todos, reforzando el ambiente de calidez que se vivió en el set.

Nació el bebé de Alejandra Maglietti: así lo anunciaron en Bendita (El Nueve)

Durante la emisión, Maglietti compartió detalles sobre la maternidad y la rutina diaria junto a su hijo, y dio detalles de la alimentación entre leche materna y fórmula. “Toma un poquito de cada cosa cada dos horas”, relató, reflejando la etapa de adaptación que atraviesan madre e hijo. “La verdad que fue re lindo todo este tiempo juntos, porque nos conocimos también. Nos estamos conociendo todavía”., agregó.

El programa también incluyó anécdotas y comentarios distendidos. Maglietti bromeó sobre la posibilidad de que Manu se convierta en hincha de River Plate y mencionó la mezcla de rasgos familiares en el pequeño. Entre risas, consideró la idea de contarle a su hijo en el futuro sobre su paso por el grupo musical Electrostars, en referencia a su trayectoria previa en el mundo del espectáculo.

El ambiente en el estudio se mantuvo relajado y afectuoso, con los panelistas y el conductor celebrando el regreso de Maglietti y la presencia de Manu. Tras más de quince años en el programa, el reencuentro de la abogada con el equipo y la posibilidad de compartir este momento con su hijo marcaron un capítulo especial en su historia personal y profesional.

Presentación en sociedad de Manu

El emotivo posteo de Ale Maglietti por los dos meses de su bebé

A sesenta días del nacimiento de Manuel, Alejandra Maglietti compartió en redes sociales un emotivo registro audiovisual que resume los primeros meses de maternidad. El video, publicado en su cuenta de Instagram, recopila imágenes de la nueva rutina junto a su hijo, desde las primeras siestas en brazos de la abuela hasta paseos y baños, y fue acompañado por una frase destacada: “Quien diría que lo más bonito de la vida sea que dos ojitos te miren, que esos mismos ojos se mueran de felicidad al verte, y que tu hogar sea alguien que nunca te ha dicho una palabra, pero de alguna forma lo saben todo. Quien diría que eso es amar con todo tu corazón…”.

Ale Maglietti y Manu a
Ale Maglietti y Manu a 60 días de su nacimiento

El impacto de estos dos meses quedó reflejado en las palabras de Maglietti, quien expresó: “Manu, hace dos meses llegaste y cambiaste todo. Me hiciste conocer emociones que no sabía que existían. No fue una renuncia, fue una expansión… porque con vos, todo tiene otro sentido. Darlo todo por vos es la experiencia más intensa que viví. Tenía que vivirlo para entenderlo”. La publicación generó una rápida reacción entre sus más de dos millones de seguidores, quienes enviaron mensajes de apoyo y celebraron el crecimiento de la periodista en su rol de madre.

Manu el bebé de Alejandra
Manu el bebé de Alejandra Maglietti fue presentado en redes sociales

Entre los momentos destacados, Manuel sorprendió a su madre al sostener su mamadera con apenas un mes de vida, hecho que Maglietti compartió con entusiasmo La cotidianeidad continúa con paseos por Puerto Madero, donde la periodista documenta instantes de tranquilidad y conexión con su hijo, y jornadas en casa marcadas por la cercanía y el descanso, como mostró en otra publicación: “Así todo el día”, junto a una imagen de Manu dormido sobre su pecho.

Temas Relacionados

Alejandra MagliettiBenditaMaternidadManu MagliettiBeto Casella

