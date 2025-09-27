Teleshow

El orgullo de Alejandra Maglietti al contar lo primero que aprendió su hijo con un mes de vida

La abogada compartió con sus seguidores el logro de su pequeño. Además, la influencer abrió la puerta de su intimidad y mostró cómo es su día con su bebé

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

La felicidad de Alejandra Magglieti, quien transita sus primeros días como madre

Entre paseos, siestas y abrazos, Alejandra Maglietti transita su primera experiencia como madre desde el nacimiento de Manuel. Desde ese momento, la abogada comparte con frecuencia imágenes y episodios familiares protagonizados por su bebé. Así las cosas, en una de sus más recientes publicaciones, la influencer abrió la puerta de su intimidad y compartió su orgullo luego de observar lo primero que aprendió su pequeño con solo un mes de vida.

En la foto que compartió la panelista, junto a sus más de dos millones de seguidores, se observa al niño con los ojos cerrados, disfrutando de su desayuno. “Con un mes, lo primero que aprendió es a sostener su mamadera”, escribió Alejandra, emocionada, junto a un emoji de asombro y una carita riendo. En la imagen se notaba cómo el pequeño sostenía la botella por si mismo, sin ayuda de su madre.

Alejandra Magglieti compartió la habilidad de su pequeño, quien sostiene la mamadera por si mismo (Instagram)

En su siguiente story, Maglietti compartió cómo continuó su día. Aprovechando el día de sol, ella y su bebé salieron a disfrutar del amable clima. Bajo un cielo celeste, con algunas nubes, Alejandra llevaba a su niño en cochecito. “Paseo”, escribió la influencer, junto a un emoji de un corazón rojo. En el breve clip se observaba que la abogada había decidido pasear por Puerto Madero, a metros del río. Ya de vuelta en casa, la letrada compartió otra foto de su hijo, mostrando cómo seguía su rutina. “Así todo el día”, escribió, mostrando a su bebé completamente dormido sobre su pecho.

Luego de su paseo por Puerto Madero, el hijo de Alejandra Magglieti se durmió (Instagram)
Alejandra Magglieti compartió con emoción el crecimiento de su bebé, quien solo tiene un mes de vida (Instagram)

Continuando con la primera story, Maglietti volvió a destacar el talento de su pequeño para tomar la mamadera. “Otras de su habilidad”, escribió sobre una foto que mostraba al niño siendo alimentado por un hombre. En la imagen, al igual que en la anterior, el pequeño sostenía su biberón por si mismo. Para completar la trilogía, la influencer subió una tercera publicación en la que se veía a Manuel sobre una pequeña cuna. El bebé sostenía la mamadera con una sola mano, mientras descansaba y observaba a sus padres.

Alejandra Magglieti mostró su asombro por el logro de su hijo (Instagram)

La fotografía anexa mostró al bebé sosteniendo el biberón, en una escena que sus seguidores interpretaron como muestra de ternura y espontaneidad. La comunicadora mantiene la privacidad de la identidad de Juan Manuel, su pareja, quien permanece alejado de la vida pública a pedido de la familia. El foco del protagonismo recae en las novedades y anécdotas que giran en torno a Manuel, que se han convertido en parte del día a día de Maglietti en redes sociales.

Pocos días después del nacimiento, Maglietti presentó oficialmente a su hijo a través de sus redes sociales. “Es lo más lindo que viví en mi vida. Con su papá estamos todavía hipnotizados, mirándolo sin parar, descubriendo cada gesto y cada sonrisa”, declaró la periodista y figura de Bendita TV (El Nueve).

El paseo matutino de Alejandra Magglieti y su hijo (Instagram)

A través de su cuenta de Instagram, la abogada publicó varias imágenes de su hijo, acompañada de un mensaje en el que detalla los cambios y desafíos vividos en las primeras semanas de la maternidad. “Les quiero presentar a Manu. Mañana se cumplen 3 semanas desde que llegó a nuestras vidas y todavía siento que estoy soñando. Estos días fueron de adaptación, de conocernos, de abrazar una ola de amor y de emociones que jamás había sentido”, escribió la panelista, reflejando la dimensión emocional del momento.

Se refirió también a la necesidad de alejarse temporalmente de las redes sociales.“Por eso me tomé un tiempo fuera de las redes y de todo lo que me rodea: necesitaba estar al 100% para él y nada más”, expresó, marcando un cambio de prioridades a partir del nacimiento de su hijo.

