Virginia da Cunha habló de la situación de Lourdes Fernández: “Nos tocó estar en el momento justo”

Virginia da Cunha habló de la situación de Lourdes Fernández y la vuelta de Bandana (Video: América TV-DDM)

Durante un día el mundo del espectáculo estuvo en vilo luego de que la mamá de Lourdes Fernández, conocida artísticamente como Lowrdes, denunciara que la exintegrante de Bandana estaba desaparecida. En este contexto plagado por la incertidumbre y el dolor de una madre, Virginia da Cunha decidió hablar de la situación al aire de DDM (América TV).

En las 24 horas que se estuvo en vilo, Virginia eligió el silencio con la intención de proteger a su compañera de banda, pero tras la detención de Leandro García Gómez se comunicó telefónicamente con el programa de América. “Estuvimos hablando como tres meses y era muy arrachada, a veces estaba presente y a veces estaba muy ausente, pero siempre nosotras normalizamos esta situación, a veces estaba abdicada por trabajo o por algo que no entendíamos bien. Sabiendo igual que estaba con esta pareja, que tenía esta dinámica, pero veníamos avanzando con mucha alegría y poniéndonos de acuerdo para armar la vuelta del año que viene”, comenzó diciendo acerca de como estaba su compañera de Popstar.

“Noté su ausencia, que ya había sucedido otras veces, con Vale (Gastaldi) que somos una máquina de ir para adelante, estamos llevando adelante toda esta maquinaria que es volver a montar Bandana, siempre estábamos con el foco puesto en seguir construyendo, sabiendo que Lissa era más de delegar en nosotras y que Lowrdes era más de estar ocupada en sus cosas. Entonces no nos había llamado tanto la atención”, relató, asegurado que la cantante tenía una tendencia a mantenerse alejada.

La última vez que Las Bandana cantaron fue en la presentación de una película (Foto: Instagram)

Y siguió: “Después se dio una semana entera de desaparición, donde realmente necesitábamos su feedback para las cosas y ahí es cuando le mandó un audio a Vale, que me lo reenvía a mí y a partir de ahí se nos activó a todas la batiseñal. Eso fue hace tres días". En este audio, Fernández decía que estaba con anguina y pidiendo perdón por no hacer estado presente.

Este mensaje de voz no generó los mejores vibras en las chicas y Virginia relató: “El audio era realmente preocupante, a mí me generó algo espantoso adentro, una intuición muy muy muy negativa, así que le dije a Vale que había que accionar, que no era anguina, que le iba a mandar el audio al médico y ella me dijo que iba a hablar a la madre y ahí empezamos a activar la cadena para sacarla de ahí”.

En exactamente un mes la banda tiene programada la gran vuelta a los escenarios y cuando le consultaron acerca de esto, da Cunha dijo: “Yo creo que lo que no te mata te fortalece, así que, creo que esto no aunó aún más porque además nos tocó estar en el momento justo para prácticamente salvar la vida de alguien”.

Ante esto Tatiana Schapiro intervino y le contó que el abogado de la familia aseguró que la madre iba a pedir la internación por cuestiones de salud mental y Virginia se mostró de acuerdo con la decisión: “Es algo que va a tener que suceder, sin duda, creo que, más allá de esta situación particular, es importante ver que se trata conceptualmente esta situación que le pasa a tantas mujeres. Creo que lo de Bandana a ella le va a dar alegría, le va a dar motivación, le va a dar un propósito“.

El primer testimonio de Virginia acerca de su amiga y compañera de banda (Foto: Instagram)

A través de su cuenta de Instagram, habló por primera vez del caso donde explicó las razones por las cuales el entorno de la banda optó por mantener silencio público hasta que la intervención judicial estuviera en curso. “No subí ni respondí nada respecto a Lourdes hasta ahora porque sabíamos sin saberlo que estaba con él y podría salir aun más perjudicada. Estuvimos sobre el asunto todo el día de ayer y hoy. Gracias a Dios, la Justicia llegó a tiempo. Te amamos”, señaló la integrante de la agrupación en su mensaje difundido en la red social.