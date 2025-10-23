Buscan a Lourdes Fernández de Bandana: su madre denunció su desaparición

El descargo de Lowrdez Fernández ante los comentarios que recibió por su aspecto (Instagram)

La Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad recibió este miércoles por la noche una denuncia de la madre de la cantante Lourdes Fernández, exintegrante del grupo Bandana, de quien perdió el contacto el 4 de octubre último.

La presentación fue realizada por la madre de Fernández, Mabel López, en la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, ampliaron las fuentes a Infobae.

Personal de esa comisaría acudió al domicilio, en el barrio de Palermo, donde fue atendido un hombre que dijo que ya no era pareja de la Lourdes y que ella no vivía más en ese lugar.

La historia de Instagram publicada ayer por la noche.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47, subrogado por Santiago Bignone, Secretaría 136, de Juan Pablo Strifezza ordenó una consigna en el lugar.

Sin embargo, Infobae pudo saber que desde la organización del reencuentro de Bandana están en contacto tanto con Fernández como con el resto del grupo, coordinando días de ensayo y sesiones de fotos.

El confuso mensaje que dejó la cantante.

De hecho, las redes sociales de la cantante siguen activas. Este miércoles por la noche, publicó dos imágenes en sus historias de Instagram: una foto junto a su gato y un mensaje que dice: “Graxx Lean GG -Leandro García Gómez, su expareja y a quien denunció por violencia de género-. Dr, con mucho am... Repara el vínculo, es importante sol. Tenemos una sola vida y un solo amor”.

Dos días atrás, la cantante también publicó otro posteo dedicado a García Gómez en la misma red social, acompañado de una foto de ambos y el siguiente mensaje por su cumpleaños: “Feliz cumple!!! Gracias totales. Pasé malos momentos, sin embargo, estuviste y te bancaste como un caballero a todo. Siempre te voy a amar”.

Y agregó: “Sos un inteligente y una persona. Amo tu militancia y tu compromiso con la sociedad y sos de los empresarios que necesita nuestro país. Tenés dos hijas hermosas y sos un ejemplo de padre. Te amo mucho. LeanGG”.