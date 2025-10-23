Crimen y Justicia

Buscan a Lourdes Fernández de Bandana: su madre denunció su desaparición

La mujer indicó que perdió contacto con la cantante el 4 de octubre pasado. La Policía fue a su casa, pero su expareja aseguró que ella ya no vivía allí

Guardar
El descargo de Lowrdez Fernández
El descargo de Lowrdez Fernández ante los comentarios que recibió por su aspecto (Instagram)

La Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad recibió este miércoles por la noche una denuncia de la madre de la cantante Lourdes Fernández, exintegrante del grupo Bandana, de quien perdió el contacto el 4 de octubre último.

La presentación fue realizada por la madre de Fernández, Mabel López, en la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, ampliaron las fuentes a Infobae.

Personal de esa comisaría acudió al domicilio, en el barrio de Palermo, donde fue atendido un hombre que dijo que ya no era pareja de la Lourdes y que ella no vivía más en ese lugar.

La historia de Instagram publicada
La historia de Instagram publicada ayer por la noche.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47, subrogado por Santiago Bignone, Secretaría 136, de Juan Pablo Strifezza ordenó una consigna en el lugar.

Sin embargo, Infobae pudo saber que desde la organización del reencuentro de Bandana están en contacto tanto con Fernández como con el resto del grupo, coordinando días de ensayo y sesiones de fotos.

El confuso mensaje que dejó
El confuso mensaje que dejó la cantante.

De hecho, las redes sociales de la cantante siguen activas. Este miércoles por la noche, publicó dos imágenes en sus historias de Instagram: una foto junto a su gato y un mensaje que dice: “Graxx Lean GG -Leandro García Gómez, su expareja y a quien denunció por violencia de género-. Dr, con mucho am... Repara el vínculo, es importante sol. Tenemos una sola vida y un solo amor”.

Dos días atrás, la cantante también publicó otro posteo dedicado a García Gómez en la misma red social, acompañado de una foto de ambos y el siguiente mensaje por su cumpleaños: “Feliz cumple!!! Gracias totales. Pasé malos momentos, sin embargo, estuviste y te bancaste como un caballero a todo. Siempre te voy a amar”.

Y agregó: “Sos un inteligente y una persona. Amo tu militancia y tu compromiso con la sociedad y sos de los empresarios que necesita nuestro país. Tenés dos hijas hermosas y sos un ejemplo de padre. Te amo mucho. LeanGG”.

Temas Relacionados

Lourdes FernándezBandanaúltimas noticiasLowrdez

Últimas Noticias

“Yo vi cómo lo empujaron”: habló la novia del joven al que lanzaron por un barranco en un robo

Martina, víctima del asalto y testigo del homicidio de Lucas Cicarelli en Rosario, habló con la prensa luego de declarar en el Centro de Justicia Penal de la ciudad

“Yo vi cómo lo empujaron”:

Clausuraron por tercera vez en seis meses un búnker de drogas en la misma cuadra de Rosario

Tras cada allanamiento, los delincuentes mudaban su base de operaciones a otra vivienda del mismo complejo

Clausuraron por tercera vez en

Chubut: llevan a juicio al principal sospechoso del brutal asesinato de Myrna Maidana

La víctima de 50 años fue asesinada en su casa en junio de 2024. Su cuerpo presentaba una herida de arma de fuego y signos de haber sido golpeado

Chubut: llevan a juicio

Arrastró a una joven desnuda por las calles de Rosario tras abusarla y la Justicia analizará su imputabilidad

El hombre, de 48 años, mantuvo cautiva y encadenada a una joven. Lo atraparon cuando sometía a la víctima con un collar de perro. La chica relató que estuvo cautiva y encadenada en el domicilio del detenido

Arrastró a una joven desnuda

Ampliaron la investigación por las presuntas pensiones por discapacidad falsas en Salta

Las irregularidades fueron detectadas en febrero de este año y se cree que podría tratarse de un caso similar que fue registrado en Chaco

Ampliaron la investigación por las
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fernando de Andreis: “A nivel

Fernando de Andreis: “A nivel nacional va a ganar La Libertad Avanza y en ciudad vamos a ganar bien”

“Yo vi cómo lo empujaron”: habló la novia del joven al que lanzaron por un barranco en un robo

El 12% de los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires tiene dos o más empleos

Cómo la formación de Júpiter influyó en el origen de planetas y meteoritos, según los científicos

Chubut: llevan a juicio al principal sospechoso del brutal asesinato de Myrna Maidana

INFOBAE AMÉRICA
El momento en que un

El momento en que un taxista escapó de milagro tras el deslizamiento en un camino de montaña

Estados Unidos y Panamá realizan ejercicios militares en la selva en medio del despliegue antinarcóticos

Rusia busca declarar “terrorista” al Fondo Anticorrupción de Navalny, en un nuevo golpe contra la disidencia

Starmer y Merz dialogaron sobre Ucrania antes de la reunión de los aliados: “Debe estar en la posición más sólida posible”

Crisis en la coalición de Netanyahu tras la renuncia del partido ultraortodoxo Shas

TELESHOW
Rod Stewart y su fiesta

Rod Stewart y su fiesta inolvidable en Buenos Aires: un show a la altura de su leyenda y un guiño especial a la Argentina

Romina Gaetani dio detalles de la nueva terapia espiritual que practica: “Es rarísima, pero muy fuerte”

Maxi López confesó cómo es su vínculo con Wanda Nara desde su debut en MasterChef: “Volvimos a tener la misma relación de antes”

A horas de Futttura, Tini Stoessel lanzó “Down”: la canción que canaliza su tristeza y la fuerza de volver a empezar

La venganza a Marcelo Tinelli en vivo: “He cortado muchas polleritas, pero nunca me cortaron un pantalón”