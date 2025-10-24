Teleshow

Virginia da Cunha de Bandada, a flor de piel: “Sabíamos que Lourdes estaba con él y podía salir perjudicada”

Luego del hallazgo de la cantante en la casa de su exnovio, Leandro García Gómez, la integrante del grupo dedicó palabras de agradecimiento y amor

El operativo policial que permitió encontrar a Lourdes Fernández, integrante del grupo Bandana, en aparente estado de vulnerabilidad, y la detención de su exnovio, Leandro García Gómez, fue motivo de alivio para Virginia Da Cunha, también miembro de la banda.

A través de su cuenta de Instagram, habló por primera vez del caso donde explicó las razones por las cuales el entorno de la banda optó por mantener silencio público hasta que la intervención judicial estuviera en curso. “No subí ni respondí nada respecto a Lourdes hasta ahora porque sabíamos sin saberlo que estaba con él y podría salir aun más perjudicada. Estuvimos sobre el asunto todo el día de ayer y hoy. Gracias a Dios, la Justicia llegó a tiempo. Te amamos”, señaló la integrante de la agrupación en su mensaje difundido en la red social.

Después de un gran operativo policial de la Policía de la Ciudad en el barrio de Palermo, culminó con el hallazgo de Lourdes Fernández, reconocida integrante del grupo Bandana, en el domicilio de su exnovio Leandro García Gómez, luego de una búsqueda que se extendió durante más de doce horas. El despliegue se produjo después de que el hombre fuera arrestado tras una denuncia por violencia de género.

La intervención médica se activó de inmediato al encontrar a la cantante en una condición considerada de vulnerabilidad. El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) se encargó del traslado en ambulancia de la cantante hacia el Hospital Fernández, como quedó registrado en imágenes que captó el canal TN: Allí se vio la cabellera pelirroja de la artista y una de sus manos.

Desde el exterior del lugar, la cronista Julieta Vismara de la señal de noticias explicó: “Su estado no es el mejor”, enfatizando la necesidad de la atención médica. No obstante, la periodista precisó que “subió a la ambulancia por sus propios medios caminando”, lo que indica que la artista, aunque afectada, conservaba movilidad al momento de ser derivada al centro de salud.

La investigación sobre el paradero de Lourdes Fernández, o Lowrdez como comenzó a llamarse luego de la disolución de Bandana, experimentó una evolución significativa este jueves por la noche, cuando una comisión de la Policía de la Ciudad ingresó bajo orden judicial a un edificio de la calle Ravignani al 2100, en el barrio de Palermo, en busca de la artista. Según informaron fuentes policiales a Infobae, aunque al ingresar no se encontraba en el departamento su pareja, Leandro Esteban García Gómez (47), minutos después los agentes lograron detenerlo dentro del mismo inmueble.

En el lugar, además del personal policial, trabajaban representantes del poder judicial, efectivos de la División Científica y miembros del SAME. Un elemento llamativo de la secuencia fue que horas antes, la propia Fernández había realizado una videollamada con el área de Búsquedas de Personas, informando que se encontraba bien, pero manifestando que prefería no revelar su ubicación, según relataron fuentes a Infobae.

La alerta sobre la desaparición de Fernández surgió después de que su madre denunciara el 4 de octubre no tener noticias de ella, hecho especialmente preocupante dadas las denuncias previas de la cantante por violencia de género contra García Gómez. El historial de la relación incluía, de acuerdo a la misma fuente, una intervención policial el 1 de octubre, producto de una denuncia vecinal tras una pelea fuerte en el departamento compartido por la pareja. Entonces, ambos admitieron una discusión verbal y se observó a la artista en aparente buen estado. Ante los antecedentes, la Unidad Fiscal de Flagrancia porteña Norte ordenó la salida temporal de García Gómez de la vivienda, directriz que fue acatada en su momento sin inconvenientes.

El giro actual del caso se dio cuando el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47 autorizó el allanamiento del departamento, una acción ejecutada por la División Investigaciones Comunales 14. De esta manera, las autoridades pudieron acceder por completo al interior, hallando a Fernández en el inmueble. En ese instante, García Gómez se hallaba ausente, motivo por el cual se emitió una orden de captura en su contra, que derivó en su aprehensión cerca de las 22:00, con la sospecha de que la artista hubiera estado privada de su libertad.

La escena incluyó la movilización de una ambulancia en el garaje del edificio, con el objetivo de trasladar a la cantante bajo protocolos que resguardaran su identidad, según fuentes del caso. Pasadas las 22:30, el operativo se llevó a cabo sin sobresaltos. Móviles de América TV confirmaron que solo se pudieron observar los pies de Fernández cuando era ingresada al vehículo sanitario, y que presentaba dificultades para caminar, motivo por el cual habría requerido asistencia del personal de emergencias.

