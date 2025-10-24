Teleshow

Nicki Nicole habló sobre su deseo de ser madre: “Me gustaría”

En un vivo de Instagram y ante la pregunta de una fan sobre estar esperando un hijo con Lamine Yamal, descartó estar embarazada. Cuál fue el origen de la especulación

Hugo Martin

Por Hugo Martin

La vida personal de Nicki Nicole fue objeto de especulaciones en los últimos días, especialmente en torno a un posible embarazo junto al futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal. Los rumores se intensificaron después de que ambos compartieran en sus redes sociales un video de un viaje en helicóptero, realizado para celebrar el primer mes desde que oficializaron su relación. En las imágenes, la cantante aparece sonriente junto a Lamine Yamal, ambos con auriculares y micrófonos, sobrevolando un mar salpicado de islas. El futbolista, con gorra violeta y pantalones con puntos blancos, se acerca a Nicki Nicole y le lanza un beso, gesto que ella corresponde mientras mantienen los brazos entrelazados.

El video fue replicado por Lamine Yamal, quien añadió un toque humorístico al incorporar tres emojis: una carita verde, una llorando y una de risa, sugiriendo que la cantante no se sintió bien durante los primeros minutos del vuelo y terminó vomitando. Un detalle que no pasó inadvertido para los seguidores fue que Nicki Nicole sostenía una bolsa, que podría haber sido de pan, pero que en este contexto parecía haber sido utilizada como bolsa de mareo. Esta escena alimentó la interpretación de que el futbolista expuso una situación que tal vez la cantante prefería mantener en privado, y a partir de allí, en las redes surgieron las conjeturas sobre un posible embarazo por parte de los fans.

Nicki Nicole y Lamine Yamal mostraron su viaje en helicóptero

Frente a la creciente curiosidad de sus seguidores, Nicki Nicole abordó el tema durante una transmisión en vivo en Instagram. Mientras era peinada, la cantante leyó una pregunta sobre si estaba embarazada de Lamine Yamal y respondió con una sonrisa: “Eh, ¿estás embarazada? Me pone una. No (ríe). No, no, no. Por el momento no. Me gustaría ser madre igual. ¿A ustedes?”. De este modo, descartó la posibilidad de un embarazo en la actualidad, aunque reconoció que ser madre es un deseo que tiene para el futuro.

La aclaración de Nicki Nicole puso fin, al menos por ahora, a las especulaciones que circulaban en redes sociales. La artista atraviesa un momento de plenitud tanto en lo personal, por su relación con Lamine Yamal, como en lo profesional, con su histórico show sinfónico ante 250.000 personas en Rosario y su inminente debut como actriz en una de las series más vistas del momento.

Es que el próximo estreno de la tercera temporada de la serie Envidiosa ha colocado a Nicki Nicole en el centro de la atención, no solo por su debut actoral, sino también por el entusiasmo que ha generado entre sus seguidores. La artista argentina, reconocida por su carrera musical, se incorpora al elenco encabezado por Griselda Siciliani y dará vida a Virtudes, un personaje que, según anticipó la propia cantante en un video difundido por Netflix, será completamente distinto a la imagen que suele proyectar: “Virtudes es una persona bastante, bastante… La tienen que ver”, afirmó Nicki Nicole en la grabación, manteniendo el suspenso sobre los detalles de su papel.

Nicki Nicole debuta como actriz en Envidiosa junto a Griselda Siciliani

La noticia de su participación fue confirmada a través de los canales oficiales de Netflix, lo que provocó una inmediata reacción entre los fanáticos de la serie y de la cantante. El adelanto de la nueva temporada, presentado este miércoles, mostró las primeras imágenes de Nicki Nicole en su faceta de actriz, lo que incrementó la expectativa de cara al estreno previsto para el 19 de noviembre. Griselda Siciliani, protagonista de la ficción, celebró la llegada de su nueva compañera de elenco con un mensaje efusivo en redes sociales: “Daleeeeee pibaaaaaa!!!!!!”, dejando en claro la buena sintonía entre ambas.

La relación entre Siciliani y Nicki Nicole ha trascendido el ámbito profesional. Durante el reciente cumpleaños de la actriz, la cantante le envió un ramo de flores acompañado de una dedicatoria especial antes de iniciar las grabaciones de Envidiosa. En la tarjeta se leía: “Feliz cumple Gri, con amor, Nicki”, gesto que Griselda Siciliani agradeció públicamente con un mensaje en sus redes: “Gracias reina absoluta, te amo”.

