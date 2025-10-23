Nicki Nicole debuta como actriz en Envidiosa junto a Griselda Siciliani: las primeras imágenes de su personaje

Nicki Nicole debuta como actriz en Envidiosa junto a Griselda Siciliani

En medio de su apasionado romance con Lamine Yamal, y tras su histórico show sinfónico ante 250 mil personas en Rosario, Nicki Nicole palpita el estreno de Envidiosa. Justamente, la cantante hará su debut actoral en la tercera temporada de la ansiada serie de Netflix. Así las cosas, este miércoles se conoció un adelanto de su participación, lo que generó el entusiasmo de sus fanáticos.

La artista argentina da un nuevo paso en su carrera y debuta como actriz en una de las series más exitosas del momento. Además, la joven se lucirá en un papel que promete sorprender. La noticia fue anunciada desde los canales oficiales de Netflix y de inmediato generó repercusión entre los seguidores. Nicki Nicole interpretará a la joven Virtudes.

Aunque no se revelaron demasiados detalles sobre el personaje, la artista anticipó que será un papel completamente diferente a su imagen habitual. “Virtudes es una persona bastante, bastante… La tienen que ver”, expresó Nicki Nicole en un video difundido por la plataforma, manteniendo el misterio sobre las características de su papel.

Nicki Nicole palpita con entusiasmo su debut actoral

Griselda Siciliani, protagonista de la serie, se mostró entusiasmada ante la llegada de su nueva compañera de elenco y expresó su alegría por redes sociales: “Daleeeeee pibaaaaaa!!!!!!”. Así, los artistas cuentan los días para el estreno de la serie el 19 de noviembre.

Más allá de su trabajo ante las cámaras, Siciliani y Nicki comenzaron a forjar una relación fuera del set. Prueba de ello fue cuando la actriz celebró un nuevo año de vida y compartió en sus redes sociales mensajes, regalos y momentos especiales de la jornada.

Entre las sorpresas que recibió, la artista destacó un gesto de la cantante Nicki Nicole, quien le envió un ramo de flores con una dedicatoria especial antes de la grabación del proyecto “Envidiosa”. En la tarjeta podía leerse: “Feliz cumple Gris, con amor, Nicki”. Griselda agradeció el detalle desde sus redes y respondió: “Gracias reina absoluta, te amo”.

Durante el rodaje de “Envidiosa”, Siciliani mostró en video el interior de su camerino, ubicado en un remolque, donde encontró más obsequios, flores y carteles alusivos a la fecha. “Los amo envidiosos”, escribió junto a la publicación.

Nicki Nicole, pareja del delantero del Barcelona Lamine Yamal, durante el partido de la jornada 3 de la Liga de Campeones entre el Barcelona y el Olimpiacos(EFE/ Alejandro García)

Mientras tanto, la rosarina disfruta de románticos días junto a su novio Lamine Yamal. Justamente, la joven vivió días atrás una jornada especial en el Estadio Olímpico de Montjuïc. La rosarina, de 25 años, fue una de las presencias más comentadas de la fecha de Champions League al acompañar desde la tribuna a su pareja durante el partido del Barcelona ante el Olympiacos de Grecia, en el que el club catalán ganó por 6 a 1.

Con un look sobrio —saco gris oversize y el cabello suelto—, la intérprete de “Ojos Verdes” y “Una Foto” fue captada por las cámaras mientras sostenía una camiseta azulgrana con el número 10 y el nombre de su novio. Las imágenes se viralizaron rápidamente y destacaron la complicidad y el gesto de apoyo de la cantante hacia el joven delantero.

El momento más comentado llegó en el segundo tiempo, cuando Yamal convirtió un gol de penal y realizó su habitual gesto de la corona, al que esta vez sumó una señal dirigida a la platea donde se encontraba Nicki. El delantero de 18 años miró hacia el palco y señaló con las manos, un gesto interpretado como una dedicatoria para la artista argentina. La escena fue acompañada por aplausos en las gradas y comentarios en redes sobre la pareja del momento. El jugador, incluso, le envió un beso antes del inicio del encuentro, tras verla entre los jugadores lesionados del plantel. Durante el festejo de su tanto, repitió el gesto de la corona mirando hacia ella.