Nicki Nicole y Lamine Yamal a un mes de hacer oficial su romance: vuelo en helicóptero, ¿y una bolsa de mareo?

Nicki Nicole y Lamine Yamal mostraron su viaje en helicóptero

Las redes sociales se han convertido en el escenario donde los vínculos sentimentales de las celebridades se exponen y se consolidan ante la mirada de millones. En este contexto, el inesperado romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole ha logrado captar la atención del público, desafiando los pronósticos iniciales que le auguraban una corta duración. Un mes exacto ha transcurrido desde que la pareja decidió oficializar su relación el 11 de septiembre, y en las últimas horas, tras un recital de la cantante en Rosario, ambos protagonizaron un intercambio en redes que generó simpatía entre sus seguidores.

La artista compartió en sus historias un video donde se la ve junto al futbolista a bordo de un helicóptero, sobrevolando un mar azul salpicado de islas. En la grabación, Nicki Nicole aparece sonriente y levantando el pulgar, mientras Lamine Yamal, con una gorra violeta y pantalones con puntos blancos, se acerca y le lanza un beso, gesto que ella corresponde. Ambos llevan sus brazos entrelazados y los auriculares y micrófonos que se usan para comunicarse en los helicópteros. Poco después, el jugador del FC Barcelona replicó el mismo video, pero añadió un detalle humorístico: incorporó tres emojis que sugerían que la cantante no se sintió bien durante los primeros minutos del vuelo y terminó vomitando. Así, a la carita verde siguió una llorando y, finalmente, una de risa.

En ambos videos, y especialmente tras la publicación de Lamine Yamal, un elemento no pasó inadvertido para los seguidores: Nicki Nicole sostiene una bolsa que podría ser de pan, pero que en este caso parece haber sido utilizada como bolsa de mareo, lo que refuerza la interpretación de que el futbolista expuso una situación que quizás ella prefería mantener en privado.

Nicki Nicole y Lamine Yamal en helicóptero: abajo a la izquierda se ve la bolsa de mareo que sostiene la cantante

Hace exactamente un mes, la pareja sorprendió a sus seguidores al compartir su primera fotografía juntos en redes sociales. La cantante rosarina y el joven futbolista del Barcelona posaron sonrientes en una selfie distendida, mostrando la complicidad que los une. La imagen, que se viralizó rápidamente, disipó los rumores y confirmó el vínculo entre la artista argentina y la nueva figura del fútbol internacional.

Ambos publicaron dos fotos por separado. La primera, difundida por Lamine Yamal, muestra a Nicki Nicole en primer plano, recostada sobre el pecho del futbolista, del que solo se distingue la camiseta. Minutos después, la cantante subió su propia imagen, en la que ambos posan para la cámara: ella con gesto serio y él sonriendo, reflejando la felicidad de esta nueva etapa. En la ubicación de la fotografía, Nicki Nicole escribió: “Fans la que se avecina”, una frase que muchos interpretaron como un anticipo de lo que vendría. Estas publicaciones marcaron la primera vez que la pareja se mostró abiertamente en redes, dejando constancia explícita de su relación y alimentando las interpretaciones sobre la naturaleza de su vínculo.

La fotografía con que Nicki Nicole y Lamine Yamal hicieron oficial su relación

Las imágenes llegaron un día después de que la cantante hablara públicamente sobre su relación con el deportista. Durante un desfile de la marca Desigual para presentar su nueva línea premium, Nicki Nicole fue consultada por periodistas acerca de su situación sentimental. Ante la pregunta sobre su vínculo con Lamine Yamal, la artista respondió con entusiasmo: “Estoy muy enamorada y muy feliz”. Estas palabras, pronunciadas con una sonrisa, confirmaron oficialmente la relación, que hasta entonces había sido objeto de rumores y especulaciones sobre posibles infidelidades en un corto período.

Esta semana, la artista hizo el que quizás pudo ser su show más emotivo. El 7 de octubre, en ocasión de la celebración de los 300 años de Rosario, cantó ante 250 mil personas en un concierto sinfónico. Pasadas las 19.45, el ambiente se llenó de cánticos y aplausos anticipando la llegada de la protagonista de la noche. Sobre el escenario, más de 70 músicos de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, bajo la batuta de Nicolás Sorín, dieron la bienvenida a Nicki, quien deslumbró con un vestido blanco elegante y con detalles en pedrería.

La cantante de 25 años, emocionada y agradecida, saludó: “Qué alegría poder decir esto: Buenas noches, Rosario. Estoy orgullosa de haber nacido aquí”.