El emotivo mensaje de Valeria Gastaldi para Lourdes y Bandana: “Gracias al equipo que fuimos”

Lissa, Virginia, Valeria y Lourdes, las Bandana 2025 (RSFotos)

La situación que vivió Lourdes Fernández, exintegrante de Bandana, generó preocupación en el ambiente e impulsó una ola de solidaridad de sus compañeras de grupo surgido hace 25 años en un reality televisivo. Valeria Gastaldi se sumó a los mensajes que habían apuntado sus compañeras Lissa Vera y Virginia Da Cunha sobre lo que vivió su compañera, conocida en el ambiente como Lowrdez, quien fue encontrada en el domicilio de su expareja luego de una jornada de extrema tensión que duró doce horas.

Una vez que Valeria pudo ser rescatada por la policía, Gastaldi publicó un texto breve pero contundente en sus historias de Instagram. "Nunca es tarde para decir ni una más. Justicia que dure. Gracias“, escribió con letras blancas sobre un fondo gris. A continuación, sumó un mensaje de gratitud al grupo íntimo que estuvo presente en una jornada de incertidumbre y desesperación en torno al paradero de Lourdes: ”Gracias al equipo que fuimos para sostener esta denuncia“, sentenció.

Todo ocurrió a partir de una denuncia de Mabel, la madre de Lourdes, quien denunció que desde el 4 de octubre no tenía novedades sobre el paradero de su hija, quien ya había reportado situaciones previas de violencia con su expareja, Leandro García Gómez. El caso activó un operativo de la Policía de la Ciudad en el barrio de Palermo, tras un registro que incluidos antecedentes por una discusión fuerte y denuncias formales. La pesquisa se centró en un edificio de la calle Ravignani al 2100, donde efectivos policiales y personal judicial ingresaron al departamento relacionado con García Gómez.

La historia de Valeria Gastaldi para Lourdes

Durante la intervención, Lourdes no se encontraba inicialmente en compañía de su exnovio, quien permanecía ausente, pero fue hallada por el personal policial visiblemente afectada. La artista realizó una videollamada con el Área de Búsquedas de Personas, donde aseguró encontrarse bien, pero prefirió no revelar su ubicación, lo que incrementó el nivel de alerta. Tras el hallazgo, intervino el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que trasladó a Lourdes al Hospital Fernández para completar una evaluación médica. Las imágenes registradas por el canal TN captaron el momento en el que la cantante subió a la ambulancia, con signos de debilidad pero móvil por sus propios medios.

La detención de Leandro García Gómez se registró minutos después del allanamiento, dentro del mismo inmueble, luego de que la Justicia Nacional autorizara una orden de captura ante la sospecha de privación ilegítima de libertad y violencia de género. La División Científica y miembros del poder judicial trabajaron en la recolección de pruebas en el lugar. Móviles de América TV confirmaron que Lourdes presentaba dificultades para caminar al momento de ser trasladada y fue asistida por los equipos de emergencia.

En el entorno de Bandana la conmoción se mezcló con la cautela. Virginia Da Cunha, también miembro de la agrupación, explicó que optaron por la reserva pública para proteger a su compañera. “No subí ni respondí nada respecto a Lourdes hasta ahora porque sabíamos sin saberlo que estaba con él y podría salir aún más perjudicada”, expresó la rubia, y dio a entender que la banda está acompañando a pleno este momento.

“Estuvimos sobre el asunto todo el día de ayer y hoy. Gracias a Dios, la Justicia llegó a tiempo. Te amamos”, cerró Da Cunha, citando con sus palabras y un corazón a Lissa y Valeria. Una fraternidad a prueba del tiempo.