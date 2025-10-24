El crudo testimonio de Ioja, la mejor amiga de Lourdes Fernández: “De ese tipo se podía esperar cualquier cosa”

La palabra de Ioja, la mejor amiga de Lourdes (América)

Tras un llamado desesperado de una madre y la sospecha de una vida a punto de perderse, se desplegó durante todo el jueves el operativo que logró, cuando el día se terminaba, encontrar a Lourdes Fernández encerrada e inconsciente en el domicilio de su pareja, Leandro García Gómez. Las luces de la ambulancia del SAME titilaban ante la conmoción de los vecinos y, por primera vez en semanas de angustia, el miedo cedía espacio a una urgente necesidad de justicia.

En las horas que siguieron, los testimonios de quienes rodeaban la intimidad de la cantante comenzaron a ofrecer una imagen aún más desgarradora. Ioja, su mejor amiga y productora, se soltó en diálogo con Pasó en América. Había lágrimas en su voz, y una determinación casi feroz: “Estoy preocupada, haciendo todo lo posible para ayudar a que esto salga a la luz y que este maltratador, violento, misógino, quede preso”, lanzó, consciente de la responsabilidad que la vida le había puesto en las manos.

El relato cobró forma con cada pregunta de Augusto Tartufoli y Natalie Weber, conductores del ciclo. “Lourdes está con el golpeador”, había confesado Ioja antes, dando nombre y rostro al infierno que atravesaba la artista. La escena de la semana anterior aún la perseguía. “Estaba con una costilla rota y la vi muy, muy golpeada”, recordó. No fue un accidente. No fue una caída: “Le había dado una patada en el piso, un piñazo en la cabeza, todo”.

El momento en el que trasladaban a Lourdes Fernández de Bandana tras la detención de Leandro García Gómez (TN)

¿Por qué Lourdes se había dejado arrastrar de nuevo al abismo? Ioja lo supo temprano: “Me pidió que le dé una mano como mánager. Yo le ayudé de onda, rezando y pidiendo que no vuelva con el tipo. Porque ese es el problema, que muchas veces vuelve”.

Según destacó, el último contacto real ocurrió el miércoles, cuando la cantante suspendió las grabaciones y los planes previstos. Su voz sonaba rota, dolía. “Me dijo que tenía angina. Y yo ya sabía que era porque había caído de nuevo en las manos del violento”, explicó. El presentimiento era una alarma: una intuición de años de amistad convertida en certeza amarga.

La gravedad era incontenible. Mauro Szeta sumó el dato frío: Lourdes fue hallada al borde de la sobredosis, confirmada la intoxicación. La sospecha era inevitable. Tartúfoli lanzó la pregunta que muchos temían: “¿Leandro le pudo haber suministrado estupefacientes para mantenerla dopada?”. Ioja no dudó: “Puedo esperar de ese tipo que le haya hecho cualquier cosa. Es un maltratador, un psicópata que solo quiere apagar a Lourdes. Porque Lourdes es una mujer con mucha luz, increíble, con un carisma único. Todo lo que él quería era apagarla”.

Leandro García Gómez se defendió en medio de la preocupación por Lourdes de Bandana (América)

La violencia no era un secreto. Se había vuelto pública antes, “en el 2022”, admitía Ioja. “Siempre lo supe. Siempre”, repitió, como quien carga con una culpa impotente. Incluso cuando producía canciones con Lourdes y otros artistas, el fantasma de Leandro no se apartaba. El lazo era perverso y difícil de romper.

Las últimas imágenes de la televisión lo dejaron claro: la policía entró a la vivienda mientras el hombre trataba de esconder a Lourdes. El “poder de manipulación” de Leandro se traducía en hechos concretos, en puertas cerradas, en privación ilegítima de la libertad.

La familia había dado la voz de alerta. La madre recorría comisarías y hospitales sin respuestas. Lourdes estaba desaparecida. Lo que vino fue la detención de Leandro García Gómez, ahora acusado de violencia de género y privación de libertad. La noticia se confirmó en vivo: “Está detenido. Está esposado”, anunció Tartufoli. Ioja sintió alivio, rabia y un resquicio de alivio: “Así no hace más daño. Por lo menos hasta que no salga”.

Lourdes se encontraba en meido de los ensayos para el regreso de Bandana

Quedaba pendiente la salud rota de una artista destrozada por dentro y fuera. “Lourdes está sufriendo un problema de salud hace un montón, generado por la relación con este tipo, sumado a una enfermedad que ella tiene, que es el alcoholismo“, reveló Ioja, dejando claro el nivel de sadismo de quien “aprovecha de una mujer inmersa en el alcohol”, concluyó con crudeza.

Por estas horas, Lourdes está a salvo de su pareja, y resta determinar cómo continuará su vida. En el horizonte aparecía la reunión de Bandana y un nuevo relanzamiento en su universo musical. Cuestiones que quedarán a un lado hasta que pueda recuperar a pleno su salud.