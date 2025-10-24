Teleshow

El crudo testimonio de Ioja, la mejor amiga de Lourdes Fernández: “De ese tipo se podía esperar cualquier cosa”

La mujer, que también es su manager, detalló lo vivido por la cantante en la relación con su expareja: violencia física, maltrato emocional y un desesperado pedido de ayuda a la vista de todos

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Guardar
La palabra de Ioja, la mejor amiga de Lourdes (América)

Tras un llamado desesperado de una madre y la sospecha de una vida a punto de perderse, se desplegó durante todo el jueves el operativo que logró, cuando el día se terminaba, encontrar a Lourdes Fernández encerrada e inconsciente en el domicilio de su pareja, Leandro García Gómez. Las luces de la ambulancia del SAME titilaban ante la conmoción de los vecinos y, por primera vez en semanas de angustia, el miedo cedía espacio a una urgente necesidad de justicia.

En las horas que siguieron, los testimonios de quienes rodeaban la intimidad de la cantante comenzaron a ofrecer una imagen aún más desgarradora. Ioja, su mejor amiga y productora, se soltó en diálogo con Pasó en América. Había lágrimas en su voz, y una determinación casi feroz: “Estoy preocupada, haciendo todo lo posible para ayudar a que esto salga a la luz y que este maltratador, violento, misógino, quede preso”, lanzó, consciente de la responsabilidad que la vida le había puesto en las manos.

El relato cobró forma con cada pregunta de Augusto Tartufoli y Natalie Weber, conductores del ciclo. “Lourdes está con el golpeador”, había confesado Ioja antes, dando nombre y rostro al infierno que atravesaba la artista. La escena de la semana anterior aún la perseguía. “Estaba con una costilla rota y la vi muy, muy golpeada”, recordó. No fue un accidente. No fue una caída: “Le había dado una patada en el piso, un piñazo en la cabeza, todo”.

El momento en el que trasladaban a Lourdes Fernández de Bandana tras la detención de Leandro García Gómez (TN)

¿Por qué Lourdes se había dejado arrastrar de nuevo al abismo? Ioja lo supo temprano: “Me pidió que le dé una mano como mánager. Yo le ayudé de onda, rezando y pidiendo que no vuelva con el tipo. Porque ese es el problema, que muchas veces vuelve”.

Según destacó, el último contacto real ocurrió el miércoles, cuando la cantante suspendió las grabaciones y los planes previstos. Su voz sonaba rota, dolía. “Me dijo que tenía angina. Y yo ya sabía que era porque había caído de nuevo en las manos del violento”, explicó. El presentimiento era una alarma: una intuición de años de amistad convertida en certeza amarga.

La gravedad era incontenible. Mauro Szeta sumó el dato frío: Lourdes fue hallada al borde de la sobredosis, confirmada la intoxicación. La sospecha era inevitable. Tartúfoli lanzó la pregunta que muchos temían: “¿Leandro le pudo haber suministrado estupefacientes para mantenerla dopada?”. Ioja no dudó: “Puedo esperar de ese tipo que le haya hecho cualquier cosa. Es un maltratador, un psicópata que solo quiere apagar a Lourdes. Porque Lourdes es una mujer con mucha luz, increíble, con un carisma único. Todo lo que él quería era apagarla”.

Leandro García Gómez se defendió en medio de la preocupación por Lourdes de Bandana (América)

La violencia no era un secreto. Se había vuelto pública antes, “en el 2022”, admitía Ioja. “Siempre lo supe. Siempre”, repitió, como quien carga con una culpa impotente. Incluso cuando producía canciones con Lourdes y otros artistas, el fantasma de Leandro no se apartaba. El lazo era perverso y difícil de romper.

Las últimas imágenes de la televisión lo dejaron claro: la policía entró a la vivienda mientras el hombre trataba de esconder a Lourdes. El “poder de manipulación” de Leandro se traducía en hechos concretos, en puertas cerradas, en privación ilegítima de la libertad.

La familia había dado la voz de alerta. La madre recorría comisarías y hospitales sin respuestas. Lourdes estaba desaparecida. Lo que vino fue la detención de Leandro García Gómez, ahora acusado de violencia de género y privación de libertad. La noticia se confirmó en vivo: “Está detenido. Está esposado”, anunció Tartufoli. Ioja sintió alivio, rabia y un resquicio de alivio: “Así no hace más daño. Por lo menos hasta que no salga”.

Lourdes se encontraba en meido
Lourdes se encontraba en meido de los ensayos para el regreso de Bandana

Quedaba pendiente la salud rota de una artista destrozada por dentro y fuera. “Lourdes está sufriendo un problema de salud hace un montón, generado por la relación con este tipo, sumado a una enfermedad que ella tiene, que es el alcoholismo“, reveló Ioja, dejando claro el nivel de sadismo de quien “aprovecha de una mujer inmersa en el alcohol”, concluyó con crudeza.

Por estas horas, Lourdes está a salvo de su pareja, y resta determinar cómo continuará su vida. En el horizonte aparecía la reunión de Bandana y un nuevo relanzamiento en su universo musical. Cuestiones que quedarán a un lado hasta que pueda recuperar a pleno su salud.

Temas Relacionados

Lourdes Fernández

Últimas Noticias

La transformación de Lourdes Fernández en Lowrdez: su vida antes de Bandana y la reinvención como ícono pop

La artista supo adaptarse a los cambios de la industria y mantener su vigencia más allá del grupo que la lanzó a la fama. Sus comienzos en la música, sus logros profesionales y la llave para volver a sanar

La transformación de Lourdes Fernández

Lourdes Fernández dejó el hospital junto a una amiga: los detalles de su internación

La cantante fue derivada al Fernández luego de una dramática jornada en la casa de su pareja, y ya recibió el alta médica

Lourdes Fernández dejó el hospital

El emotivo mensaje de Valeria Gastaldi para Lourdes y Bandana: “Gracias al equipo que fuimos”

La cantante se manifestó después de 12 horas de angustia que atravesó su amiga en el domicilio de su expareja

El emotivo mensaje de Valeria

“¿No hay un piquito para mí?“: Martín Seefeld contó la historia detrás de la escena viral de Los Simuladores

La complicidad con el actor José Andrada y el ambiente distendido en el set dieron lugar a un momento que marcó a una generación de televidentes

“¿No hay un piquito para

Pelao Khe y el libro que encendió su imaginación: “Me ayudó a construir historias”

En #TeRecomiendoUnLibro el actor encontró en su libro favorito algo más que una historia de terror: un portal a la creatividad que hoy lo inspira a crear personajes para sus videos

Pelao Khe y el libro
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio en Florencio Varela

Triple femicidio en Florencio Varela y los videos de la casa del horror: había sangre hasta en los marcos de las puertas

Según Financial Times, el plan de EEUU para “hacer grande a Argentina otra vez” plantea riesgos financieros y geopolíticos

Reglamentan moratoria impositiva en CABA: cuándo rige, quiénes pueden adherirse y cómo acceder al plan de facilidades

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 24 de octubre

Triple femicidio: qué dijo “Pequeño J” antes de huir, quién robó la droga, las tres tumbas y las manchas de sangre

INFOBAE AMÉRICA
Arrestaron a la influencer brasileña

Arrestaron a la influencer brasileña Melissa Said: la acusan de liderar una red de tráfico de drogas y lavado de dinero

Arrestaron a un hombre con cuchillo cerca de la embajada de Estados Unidos en Tokio: un policía herido

Hadrosaurio: cómo era la especie de dinosaurio que encontraron momificado con piel y cascos sorprendentes

David Foenkinos opina que “ni un novelista hubiera imaginado” el robo del Louvre

Un adolescente se tragó casi 100 imanes y terminó en cirugía de emergencia

TELESHOW
La transformación de Lourdes Fernández

La transformación de Lourdes Fernández en Lowrdez: su vida antes de Bandana y la reinvención como ícono pop

Lourdes Fernández dejó el hospital junto a una amiga: los detalles de su internación

El emotivo mensaje de Valeria Gastaldi para Lourdes y Bandana: “Gracias al equipo que fuimos”

“¿No hay un piquito para mí?“: Martín Seefeld contó la historia detrás de la escena viral de Los Simuladores

Pelao Khe y el libro que encendió su imaginación: “Me ayudó a construir historias”