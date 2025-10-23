Moria Casán revolucionó el Colegio Nacional Buenos Aires, lloró y dio un discurso para la juventud: “No se sientan devaluados”

Moria Casán revolucionó el Colegio Nacional Buenos Aires (Video: Instagram)

En medio de aplausos, cánticos y celulares en alto, Moria Casán fue recibida por una multitud de estudiantes en el microcine del Colegio Nacional Buenos Aires, donde el entusiasmo juvenil marcó el tono de la invitación. La One fue homenajeada por el centro de estudiantes La Justicialista y se mostró sorprendidísima por el recibimiento.

Mientras coreaban un “olé, olé, olé, Moria, Moria”, acompañando su llegada al acto organizado por el Centro de Estudiantes, la actriz y conductora recibió un repaso de su trayectoria en el espectáculo argentino y, según detalló el propio centro, realizaron reflexiones sobre el contexto social y político de la Argentina.

Moria fue reconocida como “referente de la cultura, el cine y el arte nacional. Ícono popular y defensora de los derechos LGBTIQ+” y compartió anécdotas personales, combinando momentos de humor con pasajes más introspectivos.

Sensibilizada, la diva no ocultó sus sensaciones. “Hola, gente. Bueno, voy a hacer uso de mi frase: ‘si querés llorar, llorá’. Estoy superemocionada”, expresó, mientras se largaba a llorar y los estudiantes coreaban su nombre. “No lo esperaba nunca, pero se me da este amor... No lo puedo creer, o sea, es impensable”, dijo, con la voz entrecortada.

“No voy a poder hablar. No me lo esperaba realmente. Pensé que era una cosa chiquita, pero el amor que siento. Ustedes son tan jóvenes, tan hermosos”, expresó, con un ramo de flores en las manos. “Ustedes tienen que saber que se los quiere. En el cumpleaños de 15 de mi nieta, mi nieta que va al Pellegrini y me dijo ‘por favor, no hables de mí’, me estaban esperando todos los chicos que había del ‘Pere’ y había del Colegio Nacional Buenos Aires también”, empezó relatando.

“Yo llegué tarde por el teatro, que siempre estoy trabajando, por suerte. Llegué y lo único que le dije a los chicos, que la verdad que se quedaron mudos, es que sepan que se los quiere”, enfatizó. “Yo sé que en la juventud y la adolescencia estás creciendo con faltas y carencias, están descubriéndose, están creciendo, están conociéndose, están enamorándose, están desenamorándose. Tienen un hormonazo, están calientes, están fríos. Están pasados por todos los sitios. Están tapados de información, pasados por la globalización, y mientras atraviesan todo eso, tienen que crecer. Y ese crecimiento es complejo”, reflexionó.

“Yo, por supuesto, pasé la adolescencia, y fui sumamente rebelde. Atravesé todos los caminos que hay que atravesar, y lo que les digo es que no se sientan nunca devaluados. El que les quiere hacer creer que esta juventud es una mierda y que no valen nada, no se lo permitan. No se sientan devaluados”, continuó, bajo un auditorio atento a sus palabras. “Es importante ser uno mismo, creer en uno mismo y seguir siempre adelante, pese a todas las adversidades, y van a tener muchas. Pero siempre tienen que estar fuertes con ustedes mismos. De eso se trata la vida. Van a ir atravesando muchas cosas”, compartió la conductora que debutará en las mañanas de Eltrece a principios de noviembre.

La actriz recordó su paso por ese mismo colegio, mientras les dedicaba palabras de amor: “La emoción es muy personal. Ustedes no saben lo que transmiten. La energía de un joven es única porque hay amor verdadero, hay ilusión y hay todo por recorrer. Es tan hermoso lo que tienen, pero sepan que se los quiere, por más que los quieran devaluar. diciendo que esta juventud es mierda y está perdida. Están empezando a recorrer un camino y van a tener idas y vueltas, subidas y bajadas, abrazar la plancha, van a surfear, van a bucear, pero que sepan que lo que les espera es bárbaro. No se desanimen ante lo que pasa, no se desanimen nunca, sigan luchando. Esto es una manera de resistir la resistencia, la resistencia desde una universidad, la resistencia desde el colegio. Esto es resistencia. Así que me siento honrada”.