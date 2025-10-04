Moria Casán confirmó su regreso a la TV y dio detalles de su nuevo programa: “Me impactó el llamado”

Moria Casán confirmó su regreso a la televisión

A tan solo días de que su nombre comenzara a resonar para ocupar un lugar en la mañana de El Trece, Moria Casán puso punto final a los rumores y confirmó su regreso a la televisión. Con entusiasmo, la diva reveló intimidades de las reuniones de producción, habló sobre el posible nombre del programa y del equipo de panelistas que podrían acompañarla.

La charla se dio cuando Casán salía del teatro y fue abordada por el equipo de LAM (América). “Se viene tu programa nuevamente. ¿En qué está el tema?”, le consultó Ángel de Brito. Sin miedo a revelar cuestiones íntimas del ciclo, la actriz contó: “El tema es que me llamaron hace pocos días y me ofrecieron hacer la mañana y me causó impacto el llamado. Parecido a cuando me llamaron en Brujas, dije: “¡Guau!, me parece interesante”. Es nuevo y además es un desafío, es muy americano. Primero que ElTrece es un canal de linaje de mucha fuerza, importante, y es mi primer canal donde yo fui a trabajar por primera vez, que me llevó Marrone. Me pareció lindo, la llamada de gerencia y la producción. Me interesó mucho. Además, yo salgo todos los días a las nueve de hacer teatro, entonces mis horarios cambiaron. Puedo descansar perfecto”.

Moria Casán habló de su vuelta a la televisión y dio detalles de su nuevo ciclo

Con la idea de ahondar más en el tema, el conductor preguntó: “¿Tiene nombre?”. Fiel a su estilo, Moria comentó: “El nombre yo creo que se va a mantener, va a ser el que tiene, pero va a estar mi nombre en algún momento. Será Moria en Mujeres Argentinas, Moria es mujer argentina, no sé, el nombre va a estar. Va a ser en noviembre”.

Demostrando su conocimiento, De Brito lanzó: “Y panel nuevo, me dijeron también”. Fue entonces cuando la figura del espectáculo dio detalles de su charla con el canal: “Estuvimos hablando mucho, en esta semana me reúno nuevamente con la gente de producción, era para arreglar un poco lo mío, para arreglar todo, porque es así como de golpe y había que arreglar muchas cosas. El panel, tendremos que hablar y está lo que está, algunos quedarán, otros no. Eso lo vamos a decidir otro día. De cualquier manera es algo conmigo y con la producción y tratar de ponernos de acuerdo. Yo soy segura y no rompo las pel... ¿Sabes por qué soy segura? Soy segura cuando agarro algo, soy segura, soy dinámica, soy profesional y no rompo las pel.... Las pel... las rompo en el contrato”.

Moria Casán se refirió a su pelea con Georgina Barbarossa

No contento con la situación, Ángel abordó un tema sensible y recordó el conflicto de Moria con Georgina Barbarossa. “Vos sabés que, obviamente, te llaman porque sos Moria Casán, porque (Adrián) Suar te quiere, están con el tema de la película también, pero la pica con Georgina va a ser inevitable para la prensa, porque van al mismo horario y ustedes tienen mala relación o nula relación”, comentó el conductor. Lejos de entrar en la polémica, la diva resolvió el tema respondiendo: “Pero no tiene nada que ver las malas relaciones que tengamos con las personas, con lo que hacen las personas. Son programas que están impuestos desde hace años en canales líderes. Te imaginás que no está en mi mente competir con nadie, por más que la gente quiera que compitamos. Cuando la figura va a hacer un programa de tele y, además de la conducción, sos un artista, cambian los parámetros para lo que es la pelea o la prensa. Georgina, es un artista que tiene su reconocimiento popular. Yo soy un artista, no somos ni periodistas ni conductores. Tenemos un back atrás muy importante de gente. Entonces, es otra cosa. Yo no me fijo jamás en la competencia”.

En ese marco, la diva también analizó la televisión actual y expresó: “Además, chicos, en los ratings que hay hoy en día, es muy humillante competir para llegar a un dígito. Entonces, si vas a pensar en cómo te humilla el numerito 0,0 para nunca hacer dos dígitos, ya directamente te devalúa, no tendrías que hacer nada. Son otros los tiempos, son otras las mediciones y es otra la comunicación. Yo soy una mina que traspasa”. Atenta a las palabras de su entrevistada, el conductor le consultó: “¿El rating te importa?”. Sin embargo, fiel a su estilo, Casán evidenció: “Cero, cero, cero, cero. No lo quiero saber. Como nunca quise saber, nunca quise saber la gente que viene al teatro, nunca pregunto en boletería cuánto hay. Hace 50 años que hago teatro y nunca tuve que levantar una obra por parte del público”.