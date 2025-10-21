Por qué L-Gante contrató al abogado de la China Suárez en su conflicto con Maxi El Brother

El abogado de la China Suárez tomó la defensa de L-Gante en la causa contra Maxi el Brother (Video: El Trece-Mujeres Argentinas)

El lunes por la tarde la escena musical sufrió un cimbronazo luego de que L-Gante emitió un comunicado en sus redes sociales anunciando que iba a tomar caminos separados de su manager, Maxi el Brother. Esto no fue todo, ya que también, según contó el periodista Martín Candalaft en DDM (América TV), "lo denunció por un millón de dólares y sospecha que el manejo económico de su carrera fue sospechoso".

Para esto, el músico eligió un nuevo abogado y, según rumores, habría salido de la representación del estudio Payarola, quien le ha llevado todas las causas penales hasta el momento. El letrado es nada menos que Agustín Rodríguez, quien representa a la China Suárez, enemiga número uno de Wanda Nara, expareja de Elián.

Rodríguez estuvo en comunicación telefónica con Mujeres Argentinas (El Trece) y habló acerca de su nuevo cliente, como llegó a él y cómo seguirá la causa. “Estamos pidiendo la rendición de cuentas. Con respecto a todo el dinero que percibieron los dos exrepresentantes de Elián hasta la fecha, que es una suma bastante cuantiosa y aparte que nos informen, no solo el dinero que percibieron, sino con quiénes contrataron, quiénes son las empresas, porque realmente hay un desconocimiento total por parte de Elián, cuáles son las obligaciones derivadas de la actualización de los representantes y qué tiene que asumir”, comenzó diciendo el abogado.

Agustín Rodríguez, el abogado de la China Suárez, es el nuevo abogado de L-Gante en la causa contra Maxi el Brother (Foto: Captura de video)

Cuando le consultaron acerca del monto que se reclama no quiso anticipar la cifra. “No le podría decir un número, pero es mucho dinero teniendo en cuenta que hay un dinero que se percibió por parte de la empresa Warner y ya les digo, tenemos conocimiento porque hay gente que se ha comunicado de eventos y a realizar y que ha recibido dinero que Elián no ha percibido”.

Por su parte, Nicolás Payarola, el histórico abogado penal de L-Gante, también es el letrado de Maxi y su esposa Lourdes, quien también estaba involucrada en la carrera del cantante de cumbia 420. Además, descartó cualquier acción contra Payarola. "Yo hasta el momento no encuentro responsabilidad del doctor Payarola, pero sí de los representantes. Es más, ayer me enteré que el doctor Payarola dejó de ser abogado, o por lo menos las cosas que le podía llevar de L-Gante. Así que no accionaremos contra él”.

Maxi el Brother fue el representante de Elián desde el primer día (Foto: Instagram)

En el momento en que Rodríguez anunció que se había convertido en la nueva defensa de Valenzuela, no faltaron las especulaciones y la posible conexión con la China Suárez. Consultado por si la actriz de Casi Ángeles fue la encargada de recomendarlo, fue tajante: “No, llegó a través de una persona conocida mía. Una vez me habían contactado para que lo representara hace un año y después quedó en la nada. Y ahora se presentó a través de este conocido y tuve una reunión con él y me pareció que estaba en una situación bastante vulnerable”.

“Es una persona con mucha fuerza. Un chico, digo así porque tiene veinticinco años, muy educado y sin rencores, pero la realidad también es que me estás hablando de una cantidad de dinero que para cualquier ser humano no lo va a poder contar en su vida. Elián tampoco, porque él ni tiene casa”, explicó acerca de cómo vio a su nuevo cliente en este duro momento que está atravesando.

Acto seguido, agregó: “No voy a imputar porque ya estamos esperando la contestación de la carta. Lo que digo es que evidentemente hubo un manejo irregular, hubo un manejo poco claro y poco transparente”.

El nuevo abogado de L-Gante habló de la causa contra Maxi el Brother (Video: El Trece-Mujeres Argentinas)

Lo que parecía una relación impensada de romperse, según contó Agustín, ya no existe como tal. “Bueno, ya cuando llegamos a esta instancia, lógicamente ya no hay relación. Lo que nosotros creemos es que Elián suscribió un contrato con cláusulas sumamente abusivas. No hay prácticamente obligaciones por parte de los representantes. Solo son derechos y me parece que en ese sentido Elián ha sido vulnerado y se ha abusado de la buena fe”, afirmó.

Lourdes, la esposa de Maxi, también está involucrada. “Las cartas salieron en forma simultánea a los dos porque son los que figuran y se consignan como representantes en el contrato. Después, las cuestiones de qué cosas manejaba o no Lourdes, sé que le manejaba mucho en la vida él, sé que hay una casa que supuestamente era de Elián que estaría a nombre de Lourdes, pero la realidad es que la vida económica de Elián la manejaban Lourdes y Maxi. Elián, por lo que me ha contado tenía poco manejo de dinero“, detalló acerca de la participación de la mujer.

Hoy en día el músico no podría agendar ningún show, ya que todavía no está hecha la división: “La situación hoy es compleja porque vos me decís el hoy, si me decís la semana que viene, veremos. Pero el hoy es complejo. Estamos en un proceso de dejar sin efecto un contrato y eso trae consecuencias. Por eso estamos tratando de hacer las cosas seriamente y digamos con responsabilidad, porque Elián es un chico joven, tiene una carrera por delante y no queremos que esto se vea frustrado mientras se desarrolla todo un proceso judicial“.

“No sé si traicionado, pero dolido sí”, respondió sobre el dolor que le generó la situación al representante de cumbia 420.