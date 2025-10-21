El anuncio de L-Gante tras su escandalosa ruptura con su representante: “Hoy comienzo una nueva etapa de mi carrera”

L-Gante inicia una nueva etapa profesional tras romper con su exrepresentante y denunciarlo por manejos irregulares (Video: DDM, América TV)

Después de rumores, declaraciones y una denuncia millonaria, L-Gante confirmó oficialmente que comienza una nueva etapa en su carrera artística. Lo hizo a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales, después de borrar casi todas sus publicaciones previas, donde anunció el cambio completo de su equipo de trabajo y representación, al mismo tiempo que buscó transmitir calma a sus seguidores y a los empresarios que lo contrataron para shows ya pactados.

“Quiero contarles que desde hoy comienzo una nueva etapa en mi carrera. He decidido cambiar mi equipo de trabajo y representación, y quiero agradecer de corazón a todos los que me acompañaron hasta acá por su dedicación y compromiso”, escribió el músico en una publicación que en pocas horas superó los 38 mil likes.

El texto, sobrio y con tono reflexivo, marca un punto de inflexión en la historia profesional del artista. “A partir de ahora, inicio un nuevo camino junto a mi disquera, enfocado en mostrarles la mejor versión de mí como cantante y como artista”, agregó, dejando en claro que su decisión no se trata solo de un cambio contractual, sino también de un reencuentro personal con su carrera.

El cantante confirmó el cambio de equipo y aseguró que respetará todos los contratos vigentes con productores y empresarios

En otro tramo del mensaje, el referente de la cumbia 420 llevó tranquilidad al entorno laboral que mantiene con productores y organizadores de eventos. “También quiero llevar tranquilidad a todas las empresas y productores que hayan contratado algún show conmigo: todos los contratos vigentes serán respetados. Pueden comunicarse por mensaje directo (DM) para cualquier coordinación”, aclaró. El cierre del comunicado resume el espíritu de este nuevo comienzo: “Gracias por el apoyo de siempre. Se viene una nueva etapa, y voy con todo”.

Detrás de ese mensaje, sin embargo, se esconde una crisis más profunda que en los últimos días salió a la luz: la ruptura con su exrepresentante Maxi “El Brother”, con quien mantuvo una relación profesional y personal durante años. La confirmación del cambio de equipo llegó apenas horas después de que el propio L-Gante hablara públicamente del conflicto que lo enfrenta con su exmánager. En una entrevista con Mariana Fabbiani en DDM (América TV), el músico reveló que presentó una denuncia formal contra El Brother por una suma cercana al millón de dólares, acusándolo de manejos económicos irregulares y de haber administrado su carrera sin rendir cuentas claras.

Según detalló el periodista Martín Candalaft, el reclamo se apoya en una carta documento en la que el artista exige la rendición de cuentas por contratos y cobros de los que, asegura, nunca fue informado. “Pudimos acceder a la carta documento de L-Gante hacia su exrepresentante. A mí lo que me dicen es que la suma reclamada ronda entre el millón de dólares y el millón cuatrocientos mil”, explicó el panelista en el ciclo.

L-Gante busca recuperar el control de su carrera y su independencia económica tras años de relación profesional y personal con su exmánager (Video: DDM, América TV)

La disputa sorprendió al entorno del cantante, que mantenía con su mánager una relación que trascendía lo laboral. Maxi no solo era su representante, sino también su socio comercial y una figura de confianza personal. Durante años, había afirmado públicamente que “L-Gante es familia” y compartía la titularidad de su marca, algo inusual en la industria musical.

Sin embargo, según el propio músico, ese vínculo se transformó en un “contrato leonino”, con condiciones abusivas que lo perjudicaban económicamente. En su entrevista con Fabbiani, L-Gante se mostró calmo, pero firme. “Estoy en una situación de tomar el mayor control que pueda de mis cosas, tanto en el trabajo como en mi vida. En una circunstancia no lo vi tan así y perdí el control de bastantes cosas”, admitió.

Con tono introspectivo, agregó: “A mi punto de vista, se han dejado pasar bastantes cosas y algunas se fueron de las manos. Otras, quizás, hasta las vi pasar a propósito, y al que perjudica siempre es a mí y a mi familia. Me gustaría ser el culpable yo de si algo malo me pasa”. El músico reconoció que su prioridad ahora es ordenar su situación económica y profesional, y recuperar la independencia que, según él, había perdido. “Con dedicarme una semana a esto ya me siento bastante en paz, bastante ordenado, y creo que va a ser aún mejor a medida que pase el tiempo”, expresó.

El artista expresó su decepción por la gestión de su exrepresentante y afirmó que su prioridad es ordenar su situación financiera y profesional

Respecto a su presente financiero, aseguró que está atravesando una etapa de reorganización y que busca obtener por fin su propiedad y los bienes que, afirma, construyó con su trabajo. “Al fin quiero obtener mi propiedad, que creo que me la merezco, y quedarme con todo lo que he construido yo”, dijo con firmeza. Cuando la conductora le preguntó si se sentía estafado, su respuesta fue breve pero contundente: “Desilusionado, decepcionado, un poco”. Aun así, evitó las agresiones personales: “Siempre espero algo bueno de una persona en la que confié”, remarcó.

El contrato que lo vinculaba con El Brother, según explicó el artista, tenía vigencia hasta 2029. Sin embargo, L-Gante adelantó que buscará rescindirlo legalmente y conformar un nuevo equipo. “Tendría que ser así. Calculo que tendré un equipo renovado dentro de poco. Ojalá así sea”, afirmó antes de realizar su última publicación.