El divertido guiño de Juana Viale al conflicto entre la China Suárez y Pampita: “Palta como en el motorhome”

Juana Viale y su comentario sobre la palta (Video: Almorzando con Juana, El Trece)

La inesperada referencia de Juana Viale al escándalo del motorhome volvió a poner en el centro de la escena uno de los episodios más recordados de la farándula argentina. Durante la presentación del menú en Almorzando con Juana, por El Trece, la conductora sorprendió a los invitados y a la audiencia al lanzar una indirecta que evocó el conflicto entre la China Suárez y Benjamín Vicuña, generando reacciones inmediatas tanto en el estudio como en las redes sociales.

Mientras Jimena Monteverde detallaba con humor los ingredientes del día, mencionando que uno de los platos principales para Juana que es vegana era “palta con palta y palta”, la conductora aprovechó el momento para mirar a cámara y pronunciar, con evidente picardía, la frase: “Palta como en el motorhome”. Esta declaración, cargada de doble sentido, provocó risas incómodas y miradas de desconcierto entre los presentes, además de una ola de comentarios en redes sociales. Los usuarios, entre la sorpresa y el humor, recordaron de inmediato el escándalo de 2015 que involucró a Pampita, Benjamín Vicuña y la China Suárez durante la filmación de El hilo rojo.

Para comprender el alcance del comentario de Juana Viale es necesario remontarse a una década atrás. En aquel entonces, Pampita y Vicuña mantenían una relación de pareja, y la actriz argentina habría sorprendido al actor chileno en un motorhome junto a la China Suárez, quien compartía rodaje con él. Pampita aseguró que los encontró “en una situación comprometedora”, mientras que la China Suárez negó de manera categórica esa versión y explicó que simplemente estaba comiendo palta y tapada con una manta de Nepal. Desde ese momento, la palta quedó asociada como símbolo de uno de los episodios más mediáticos del espectáculo local.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Diversos usuarios comentaron la naturalidad con la que Juana Viale revivió el episodio, algunos elogiando su sentido del humor y otros considerando que se trató de un golpe innecesario hacia la China Suárez, quien actualmente mantiene una relación con Mauro Icardi. En medio de la tensión generada, Jimena Monteverde intentó distender el ambiente al bromear: “Bueno, hoy parece que todo es con palta… ¡así que mejor no digo más nada!”.

Esta no es la primera vez que se hacen bromas con respecto al conflicto entre la China Suárez y las exparejas de las relaciones sentimentales que tuvo. Por ejemplo, Wanda Nara en Masterchef Celebrity suele recordar algunos detalles de la actriz y lanzar indirectas. La conductora, que atraviesa una etapa de éxito tanto en lo profesional como en lo personal, aprovechó su recorrido por las estaciones del reality para lanzar una frase que rápidamente fue interpretada como un mensaje velado hacia la actriz.

El palito de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef

Durante la interacción con Sofía La Reini Gonet, quien se encontraba preparando milanesas de berenjena y enfrentaba dificultades con su plato, Wanda Nara indagó sobre la situación sentimental de la influencer. Al recibir como respuesta un contundente “No, de ninguna manera” respecto a si estaba en pareja, la presentadora se ofreció a ejercer de celestina, asegurando: “Soy especialista en armar parejas, estuve armando muchas parejas”. La participante aceptó la propuesta, pero estableció como condición que el candidato tuviera solvencia económica.

Wanda Nara y Maxi López Masterchef Velebrity

En ese contexto, Wanda Nara descartó de inmediato a su exmarido, Maxi López, con una frase que incluyó una referencia indirecta a la China Suárez. “A Maxi ni lo mires porque tiene la mujer embarazada. Tatiana no, Reini”, expresó la conductora, utilizando un apodo que, aunque no mencionó explícitamente a la actriz, es conocido en el ambiente como una alusión a quienes se involucran con personas comprometidas. La respuesta de Gonet fue igualmente tajante: “No, Tatiana ni loca, si es casado no”, reforzando el tono de la conversación.

La presentadora continuó con sus comentarios sobre Maxi López, señalando: “Maxi tiene plata. No tiene la plata que tenía cuando yo estaba con él, porque me quedé con la mitad”, en alusión a la disputa judicial que mantuvieron en el pasado y que, según sus palabras, ya quedó atrás.

“A Maxi ni lo mires porque tiene la mujer embarazada. Tatiana no, Reini” sentenció Wanda Nara

El día anterior, Wanda Nara había participado como invitada en el programa Sería Increíble, conducido por Damián Betular, Nati Jota, Eial Moldavsky y Homero Pettinato. Allí, la empresaria volvió a referirse a la China Suárez al abordar el conflicto legal que mantiene con Mauro Icardi. Explicó que el proceso de divorcio se tramita en Italia, mientras que en Argentina se discute la cuota alimentaria y existe un pedido de restitución internacional por parte del futbolista, quien busca que sus hijas regresen a vivir a Turquía.