Mauro Icardi sorprendió con un cariñoso mensaje a la China Suárez en el Día de la Madre

En plena vorágine de celebración, el delantero del Galatasaray decidió saludar a su pareja y sumó un nuevo capítulo a su tensa relación con su expareja, Wanda Nara

Martina Cortés

Por Martina Cortés

El deportista sorprendió con un saludo dirigido a la actriz (Instagram)

El Día de la Madre, celebrado este domingo 20 de octubre, se vivió como cada año con intensidad, emociones y un gran despliegue en redes sociales, tanto entre las familias como entre las figuras más famosas del espectáculo argentino. Las dedicatorias, los regalos y los recuerdos se multiplicaron durante toda la jornada y, en medio de la vorágine de mensajes y homenajes, uno en particular se llevó todas las miradas: Mauro Icardi sorprendió al dedicarle un saludo especial a la China Suárez, su pareja y quien lo acompaña hace meses en medio de su agitada vida.

Desde Turquía, donde vive junto a la actriz tras su regreso al Galatasaray, el futbolista eligió sus historias de Instagram para mostrar su costado más romántico en una fecha tradicionalmente cargada de simbolismo. “Feliz día a esta gran mamá”, escribió Icardi debajo de una foto en la que se lo ve dándole un beso a la China, mientras ella sonríe con los ojos cerrados y, a plena luz natural, retrata un momento de distensión y felicidad íntima. El gesto, sencillo pero directo, no solo conmovió a los seguidores de la actriz y del futbolista, sino que marcó un hito en el calendario sentimental y público de la pareja.

Mauro, sin embargo, no se limitó a su actual pareja. También aprovechó la ocasión para saludar a su madre, Analía Rivero, con quien muchos pensaban que tenía una relación algo distante luego del divorcio de sus padres años atrás, en el que Analía habría reconstruido su vida afectiva junto a alguien que fuera amigo de su exmarido. La reconciliación fue confirmada por la publicación de una imagen juntos, acompañada de una dedicatoria en esta fecha y un mensaje que sorprendió por el cambio de tono y la muestra de cercanía.

El delantero del Galatasaray le dedicó un saludo a su pareja

El posteo llegó para sumarse al verdadero desfile de mensajes, flores y momentos que llenaron la jornada. Pero, como suele ocurrir en el espectáculo argentino, la calma no fue completa. El saludo de Icardi a la exCasi Ángeles le sumó una cuota de tensión y morbo al día, reavivando las brasas incandescentes del Wandagate: la saga mediática que, desde 2021, mantiene al futbolista, la actriz y Wanda Nara en el centro de rumores, comparaciones y teorías sobre vínculos, rupturas y nuevas etapas.

Wanda, por su parte, vivió el Día de la Madre desde Argentina y con una celebración repleta de cariño. En una de sus publicaciones, mostró el despertar que le prepararon sus hijas menores y su actual pareja, Martín Migueles: desayuno en la cama, torta roja con la palabra “mamá”, ramo de flores y una caja de sorpresas. “Feliz día para todas”, escribió la conductora, dejando en claro la importancia que le da a este día y dando cuenta de los gestos familiares que recibió desde temprano.

También la madre de Mauro, Analía, recibió un reconocimiento en esta fecha (Instagram)

El reconocimiento de sus hijos tampoco faltó. El saludo más sensible y especial llegó de la mano de Valentino, el mayor de los hijos que Wanda tuvo con Maxi López. El joven eligió recordar públicamente con una foto de su infancia acompañada por la empresaria y un mensaje que, sin palabras rimbombantes, resumió años de amor maternal. En medio de una vida marcada por mudanzas, competencias deportivas y exposición mediática, aquel posteo personal fue recibido como un gesto de agradecimiento y cariño genuino.

Al final del día, entre mensajes, fotos espontáneas, desayunos sorpresa y flores, las celebridades demostraron que el Día de la Madre sigue siendo ese momento único para agradecer, emocionar y volver a abrazarse. Y, como ya es costumbre, también para dejar claro que, aun en la distancia, existen formas de estar unidos y de celebrar a quien, entre todas las historias, permanece siempre en el centro del corazón.

