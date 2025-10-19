Detalles, elegancia y brillo: el vestido grecorromano de Juana Viale fue furor en su programa

Una vez más, Juana Viale apostó por el diseño de Gino Bogani para sentarse en la mesa con sus invitados (Almorzando con Juana – El Trece)

Los domingos al mediodía se volvieron sinónimo de glamour, actualidad y buenas charlas en la televisión gracias a Almorzando con Juana (El Trece). Cada edición, Juana Viale se encarga de transformar el estudio en mucho más que una clásica mesa familiar: el estudio se vuelve una pasarela donde la moda, la autenticidad y la energía de la nieta de Mirtha Legrand capturan la atención de miles de televidentes. Y en esta ocasión, Juana no solo compartió una charla distendida con sus invitados y celebró el Día de la Madre, sino que también se animó a lucir un look de impacto, pensado especialmente para la fecha.

Con una impronta cercana y su habitual alegría, Juana inauguró la jornada saludando efusivamente: “Hola, ¿cómo están? Feliz domingo para todas las madres que están festejando en sus casas y las que no, pero hacen honor en su día. Muy feliz día a todas”, celebrando la maternidad propia y la ajena. Además, aprovechó el momento para remarcar que la fecha coincidía con el Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama. “Es por eso que mis invitados y yo usamos la insignia del día. Es importante hacer el chequeo una vez por año. Es re fácil de hacer y evitamos problemas”, subrayó, concientizando y transmitiendo un mensaje social desde la pantalla.

Siempre atenta a los detalles y con ese toque jocoso tan propio, Viale describió el flamante vestido que Gino Bogani confeccionó para ella en un inusual y vibrante tono verde manzana. “Hoy soy Grecia, Colmenares y Gerardo Romano… Un vestido grecorromano drapeado en el frente y la espalda. Muy bonito, con aberturas sugerentes”, expresó mientras giraba con soltura para que la cámara pudiera apreciar en total plenitud la caída del diseño. “Les quiero decir que este vestido es todo un género que solo Bogani puede hacerlo. Yo no entiendo cómo lo logra, pero es muy bonito. Es el único, el uno”, sumó, dejando en claro su devoción y confianza por el diseñador.

El equipo detrás del look, como siempre, también jugó su papel en el resultado final. “Me peinó Juan Fojo con un recogido muy grecorromano, y me maquilló Cris Sepúlveda, que me puso mucho brillito y el delineado que me gusta mucho a mí”, remarcó Juana mientras enumeraba cada detalle del proceso estético para la ocasión especial. Entre risas y elogios de sus invitados, se mostró agradecida con quienes la acompañan jornada tras jornada para potenciar la propuesta fashionista y televisiva del ciclo.

El domingo anterior, la tendencia se repitió y el estudio volvió a convertirse en la gran pasarela de la televisión. Juana, siempre fiel a su diseñador, deslumbró con un vestido de seda. “Volvemos al presente y, ¿por qué no contar lo que llevo puesto? Tengo un vestido de seda de flores en tono azul pastel y lavanda sobre un fondo marfil, al igual que la cola que lo es todo. Guarda con la colita, ¡miren lo linda que es! Es una maravilla este vestido, una pieza hermosa del señor Bogani”, detalló entre gestos y vueltas ante la cámara.

A la par, la conductora elogió el trabajo del estilismo que vistió su imagen. “Me peinó Juan Fojo que me hizo un rodete… Empezamos con un montón de cosas y terminamos con algo más reducido, y me maquiló Cris Sepúlveda que me hizo un degradé con los colores del vestido”, indicó, dejando fluir la complicidad y la admiración hacia su dream team.

Con cada aparición, Juana confirma que moda y televisión pueden ir de la mano y que un outfit audaz puede ser tan protagonista como los temas de actualidad o los invitados de lujo en su mesa. El resultado es un ciclo que combina espontaneidad, compromiso social, creatividad y tendencia, manteniendo vivo el ritual del mediodía argentino y conquistando a una audiencia que espera, domingo tras domingo, sorprenderse con los looks y la energía renovada de la presentadora.

Así, Almorzando con Juana se consolida como el gran clásico moderno de la televisión local: un espacio donde la elegancia y la frescura conviven, la moda marca agenda y el carisma de Viale confirma, una vez más, que la personalidad y el estilo pueden ser la receta secreta para que la televisión siga siendo el gran punto de encuentro de los argentinos.