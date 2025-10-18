Teleshow

El viaje mendocino de Benjamín Vicuña y Anita Espasandín: vinos, flores y gestos cómplices

La pareja viajó a la provincia cuyana y compartieron las fotos de una nueva aventura en pareja

Lucía Consiglieri

Lucía Consiglieri

La escapada de Benjamín Vicuña y Anita Espasandín a Mendoza (Video: Instagram)

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín eligieron Mendoza para vivir una escapada de placer marcada por la gastronomía regional, los paisajes naturales y los detalles cargados de romanticismo. La visita de la pareja se vio reflejada en redes sociales mediante una serie de imágenes y relatos que dejaron en evidencia un clima de intimidad, disfrute y complicidad. Desde almuerzos en restaurantes icónicos de la zona hasta recorridas por jardines y guiños simpáticos en cada parada, cada momento fue cuidadosamente registrado y compartido, conformando una bitácora visual de la experiencia mendocina.

El recorrido comenzó con una invitación a sentarse en una mesa redonda de madera, dispuesta para cuatro personas y ubicada en el interior de un restaurante cuyo ambiente cálido destacó por los tonos ocres y la iluminación íntima. En la mesa sobresalían copas, platos y servilletas dobladas, mientras que el fondo presentaba una pared decorada con hileras de botellas de vino y carteles circulares antiguos, junto a bombillas expuestas que reforzaban el carácter acogedor del lugar. La atmósfera del primer encuentro sugería una celebración distendida, apta tanto para la conversación pausada como para el sabor del vino local.

Un detalle que reforzó la hospitalidad mendocina fue el plano próximo de un mantel individual con ilustraciones botánicas en azul y blanco, sobre el que se leía: “Respirá, disfrutá, estás almorzando en La Gloria. Te estábamos esperando”. La misma estética estaba presente en la servilleta, reforzando la atención a los pequeños gestos y la calidez personalizada del restaurante. La presencia de una prenda a rayas azules y blancas, sutilmente desenfocada, puso una nota de cotidianidad y confort a la escena.

Anita fue la encargada de
Anita fue la encargada de compartir las fotos de esta nueva aventura
A la pareja le tocó
A la pareja le tocó un día de sol que les permitió recorrer la capital mendocina
La dupla hizo un pequeño
La dupla hizo un pequeño tour gastronómico

La conexión con el entorno natural de Mendoza se desplegó en otro pasaje visual de la escapada: un exuberante jardín, de senderos de tierra y canteros rebosantes de rosas de variados colores, palmeras, árboles altos y una glorieta blanca de columnas como epicentro. El cielo, completamente despejado y azul, enmarcaba la postal y realzaba los colores del espacio verde, ideal para caminatas y contemplaciones en pareja. Fue en este entorno donde Anita Espasandín decidió grabar a Benjamín Vicuña mientras admiraba el paisaje; al percibir la cámara, el actor le regaló un beso, gesto espontáneo y afectivo que sumó una cuota de ternura y sinceridad a la experiencia.

La noche mendocina presentó un nuevo capítulo del viaje, con el emblemático cartel de neón que reproduce el escudo de Mendoza y el letrero “Ciudad de Mendoza” brillando en amarillo. Los faroles y el césped recortados por la luz nocturna sugieren la llegada a la ciudad y el magnetismo especial de recorrer sus calles después del atardecer, una cita con la vida urbana tras el itinerario enológico y natural.

La aventura sumó una postal de tono lúdico y festivo cuando Anita subió la foto de una pared gris claro con la frase, escrita en letras azules y remarcada en el cierre: “Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos”, Vicuña dejó en claro un espíritu festivo y despreocupado, invitando al disfrute pleno y a la celebración del instante. La frase, destacándose en su remate por tamaño y trazo, dejó en evidencia el clima de celebración desenfadada y complicidad, invitando a disfrutar los placeres sencillos y los brindis como parte de la cultura local. La mención al usuario de Instagram de Anita puso la rúbrica personal al guiño fotográfico.

El vino fue uno de
El vino fue uno de los grandes protagonistas del almuerzo
"Tómate esta botella conmigo y
"Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos", la frase que eligió postear Benjamín (Foto: Instagram)

En cada elección, recorrido y toma, Benjamín Vicuña y Anita Espasandín supieron plasmar el espíritu de una escapada pensada para compartir experiencias, explorar paisajes, saborear la identidad mendocina y sellar recuerdos con gestos de complicidad y afecto. La suma de pequeños rituales, risas registradas en videos y frases inmortalizadas en paredes hacen de este viaje un capítulo especial en sus historias, enmarcado en la calidez y la belleza de Mendoza.

