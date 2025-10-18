Teleshow

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich publicaron su primera foto juntos en Europa: el detalle que llamó la atención

El exdelantero y la modelo continúan con su recorrido por el viejo continente y subieron la primera selfie en conjunto

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich viven su primera escapada europea como pareja oficial y la evidencia no tardó en llegar a las redes. La relación, que fue blanqueada públicamente hace más de veinte días, sumó un nuevo capítulo cuando compartieron la primera foto juntos desde el exterior, gesto que movilizó a sus seguidores y volvió a poner en primer plano el presente sentimental de ambos.

La imagen fue publicada originalmente por Cvitanich en sus historias de Instagram. En ella, Ivana y el exfutbolista posan frente a un espejo en el espacio reducido de un ascensor con paredes metálicas y leves reflejos oscuros. Ella, ubicada a la izquierda, sostiene el teléfono con su mano derecha para capturar la selfie, con el cabello recogido y una blusa negra de hombros caídos. Darío, a la derecha, lleva una prenda oscura y observa la cámara con expresión neutra.

Ambos reciben la luz blanca situada en el techo, que enmarca el espejo y dibuja un resplandor vertical a lo largo del ambiente. El exdelantero de Banfiel eligió musicalizar la postal con la canción “Je veux” de Zaz en la parte superior, aportando una banda sonora de aire francés a la postal de viaje.

Ivana y Darío compartieron la primera foto de su viaje a Europa

El detalle que reveló la personalidad de la pareja quedó en manos de Figueiras, quien subió la misma foto en sus propias historias, pero optó por recortar a exfutbolista del encuadre. En esa segunda imagen, Ivana aparece sola frente al espejo, con un top negro de un solo hombro que deja el abdomen al descubierto y un pantalón vaquero azul, el rostro ligeramente girado y expresión neutra.

La luz blanca intensa, el entorno de acero y la postura segura refuerzan el foco individual. Esta vez, la canción elegida fue “París” de Incaratax, acentuando el espíritu viajero, mientras el fondo metálico confirma que ambas tomas fueron realizadas en el mismo instante.

El contraste entre las imágenes ilustra el modo diferente en que cada uno comunica su presente: mientras Cvitanich eligió hacer público el viaje en pareja, Figueiras apostó por priorizar su perfil y estilo, y dejar parte de la historia en fuera de campo.

Ivana subió la misma foto, pero lo cortó a Darío (Foto: Instagram)

Hace días que se encuentran recorriendo el viejo continente, sin embargo, es la primara vez que muestran que están juntos, a pesar de que ajustaron el timing algunas de las publicaciones que hicieron durante sus vacaciones. Sin posar juntos, pero sincronizados en sus publicaciones, ambos compartieron postales desde Ámsterdam, ciudad con un valor especial para él y el escenario perfecto para disfrutar de unos días lejos de la rutina.

En sus historias, Ivana mostró el costado más colorido del viaje: un mercado de flores lleno de tulipanes, en una imagen tan vibrante como simbólica. Más tarde, publicó una foto al anochecer, sobre uno de los puentes que cruzan los canales de la ciudad. Con un suéter rosa, jeans y la mirada hacia el horizonte, acompañó la postal con el tema “Por mil noches” de Airbag y una secuencia de corazones violetas. Sin palabras, pero con la sutileza que la caracteriza, dio a entender que vive un gran momento personal.

Poco después, Cvitanich subió su propia historia desde el restaurante Pasta e Basta, también en Ámsterdam. En la foto se lo ve relajado, rodeado de amigos y con una sonrisa amplia. “Qué lindo es verte siempre, amiga. Te adoro”, escribió, junto a la etiqueta de María Cecilia Rognoni, la exjugadora de Las Leonas que fue campeona mundial y olímpica con la selección argentina. La amistad entre ambos puede suponerse al atar cabos: Darío vivió en esa ciudad durante varios años, cuando jugaba en el Ajax, y allí consolidó lazos personales que todavía conserva.

