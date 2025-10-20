Catherine Fulop tendrá que ser operada luego de la caída en el show de Erreway: los detalles

Catherine Fulop deberá pasar por el quirófano luego de su accidente en el show de Erreway (A la Barbarossa - América)

Después de poco más de un mes, Catherine Fulop enfrenta uno de los desafíos más complejos de los últimos tiempos: deberá ser operada tras una fuerte caída ocurrida a mediados de septiembre. Todo sucedió durante su participación especial en un show de Erreway, donde fue invitada para sorpresa de los fanáticos de la banda. Aunque en su momento el incidente pareció solo un susto pasajero, y la actriz se recompuso con profesionalismo y hasta humor, el episodio terminó siendo mucho más serio de lo que había parecido en un primer momento, y hoy la intérprete se prepara para una intervención quirúrgica para poder recuperarse.

En diálogo exclusivo con Teleshow, Catherine dio detalles de la intervención y cómo atravesó este tiempo de incertidumbre. “Me tengo que operar porque se ve que cuando me caí se me cortó un tendón y los ligamentos”, comenzó relatando con la sinceridad que la caracteriza.

Fulop reveló que ese mismo día, aun alterada por la inminente partida a Japón, intentó minimizar el dolor: “Me dolía, pero me había tomado un desinflamatorio y me puse hielo, a los dos días me fui”. Pero con el paso del tiempo y la intensidad de la experiencia internacional, el cuadro empeoró: “Después fue que me empezó a doler, empecé a no poder mover el brazo. O sea, ahí me surgió como el dolor, pero igual yo seguí. Es una operación programada. Tengo un golpe fuerte en el hueso, entonces tienen que esperar que se me desinflame. Igual estoy en Miami porque tenía el viaje para la entrevista con este Dante Gebel. Entonces, yo me tenía que venir a Los Ángeles y aproveché y me vine a Miami. A fines de noviembre me opero”, explicó.

El agravamiento del dolor no tardó en aparecer. La actriz contó que las incomodidades del viaje, la organización del equipaje y los desplazamientos aumentaron sus molestias: “Todo se me empeoró con las valijas y nosotros agarramos trenes, subtes, autobuses rodando con valijas y tener que subir las valijas en la cama para arreglarlas. Ir a Japón fue intenso”.

"Ir a Japón fue intenso", explicó Fulop a este medio luego de dar a conocer que será intervenida quirúrgicamente (Instagram)

Los primeros detalles de la cirugía trascendieron gracias a Pía Shaw al aire de A la Barbarossa (Telefe). “Me lo contó Cathy. Todo está muy mal. El 27 de noviembre tiene que operarse. Cathy pensó que no había pasado nada pero tiene un umbral de dolor muy elevado”, compartió la panelista, echando luz sobre la resistencia de la artista y el riesgo que afrontó al retrasar el chequeo y suma el dato concreto: Fulop enfrentará una cirugía de hombro en las próximas semanas.

Catherine Fulop sufrió un inesperado accidente en medio de su participación en el show de Erreway (Instagram)

El accidente tuvo lugar en septiembre, durante una aparición especial en la gira de Erreway. La venezolana compartía una escena sobre el escenario junto a Camila Bordonaba, su hija en la ficción, en un recinto colmado de fans de la nostalgia. Todo empezó dentro del acting, con Fulop lanzando en tono de humor: “Buenas noches Movistar Arena, por ahí estaba Colucci. ¿Dónde está? Colucci, cara de piedra”. Desde el fondo, Bordonaba respondía: “Estoy acá”. Pero mientras Catherine intentaba avanzar, uno de sus tacones quedó trabado en un escalón y, sin poder sostener el equilibrio, cayó al vacío, arrastrando incluso un televisor cercano al borde.

El reflejo de Bordonaba no se hizo esperar. “¡La pu... madre!”, gritó desde el escenario, preocupada. El susto en la platea fue inevitable. Por unos segundos, nadie supo si Catherine había sufrido heridas de gravedad. Sin embargo, desde el suelo y con el micrófono aún prendido, la invitada intentó tranquilizar a todos con su característico desparpajo: “¡Por suerte estoy viva!”, anunció, generando alivio inmediato entre fans, staff y el propio elenco. La artista, sin salir de personaje, reforzó el momento. “Mamá... no lo puedo creer, está bien”, siguió ella buscándola con la mirada mientras Catherine se reincorporaba sin asistencia médica inmediata.