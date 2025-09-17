Catherine Fulop sufrió una dura caída durante su aparición en el show de Erreway: “Hice un papelón”

Catherine Fulop sufrió una dura caída durante su aparición en el show de Erreway

Este martes, en una nueva función de Erreway, miles de fans estaban listos para vivir una noche de magia, reencuentros y nostalgia. Sin embargo, lo que debía ser un llamativo espectáculo se tiñó de preocupación cuando Catherine Fulop, quien realizaba una aparición especial en el show, sufrió una dura caída del escenario.

El incidente se dio mientras la venezolana participaba en una escena junto a Camila Bordonaba, quien interpreta a su hija en la obra producida por Cris Morena. “Buenas noches Movistar Arena, por ahí estaba Colucci. ¿Dónde está? Colucci, cara de piedra”, se la escucha decir a Fulop en los primeros segundos de su aparición. Unos metros más atrás, su compañera respondía: “Estoy acá”. Continuando con el acting, la venezolana llegó a decir: “Te escucho, pero no te...”. Sin embargo, mientras intentaba desplazarse por el escenario, uno de los tacones de la artista se enganchó en un escalón, provocando que perdiera el equilibrio y cayera al vacío, arrastrando consigo un televisor ubicado cerca del borde.

Inmediatamente, Bordonaba reaccionó con sorpresa desde la tarima, expresando en voz alta su preocupación. “¡La pu... madre!”, exclamó la actriz. Los fanáticos también manifestaron inquietud al no saber en un primer momento si Fulop había sufrido lesiones de gravedad. Desde el piso, la invitada intentó restarle dramatismo a la situación y, micrófono en mano, declaró: “¡Por suerte estoy viva!”, generando alivio entre los seguidores y el equipo de producción. Su compañera, manteniéndose en personaje, agregó: “Mamá... no lo puedo creer, está bien”, desde el escenario, mientras observaba que Catherine comenzaba a reincorporarse sin asistencia médica visible hasta ese momento.

La palabra de Catherine Fulop tras su caída en el show de Erreway

Las redes sociales reprodujeron fragmentos del momento en videos capturados por asistentes que asistieron al show en el Movistar Arena, en la ciudad de Buenos Aires. El regreso de Fulop al espectáculo se efectuó pocos minutos después con ayuda de sus compañeros, quienes siguieron la obra con normalidad. Bordonaba, de forma humorística, continuó la interacción con la actriz, quien interpretaba a su madre, y la acusó en tono de broma de no permitirle intervenir durante la caída.

Luego del show, y viendo las repercusiones y la viralización de su caída, Fulop tomó su celular y le transmitió tranquilidad a sus casi cuatro millones de seguidores. “¡Mi gente bella!. Les juro que estoy bien. No me pasó nada. Les juro que estoy bien, no me pasó nada. Les juro, estoy bien. Estoy entera. No pasó nada. Ya está, alivianada (ríe). Hice un papelón. Encima los preocupé a todos en el teatro, porque caí como en cámara lenta. Es como que yo me agarré con este brazo, me agarré en la pantalla que estaba ahí. Entonces, fui cayendo en cámara lenta, amortiguada”.

Semanas atrás, en otra de las apariciones especiales que tiene el show a lo largo de sus funciones, Cris Morena apareció en el escenario. A un mes de la muerte de su nieta, Mila Yankelevich, la productora se presentó en el Movistar Arena para acompañar a los Erreway en una de sus presentaciones en Buenos Aires. Allí, rodeada por sus seguidores y los de Rebelde Way, se mostró por primera vez después de la tragedia y recordó a la niña como a Romina Yan.

“Estoy con ustedes acá escuchando las canciones que escribí hace tanto tiempo y que todavía siguen vigentes para todos ustedes. ¡Vivan las canciones, viva el amor!“, exclamó, entre ovaciones. ”Además de todo, agradecerle mucho a Erreway y a todos, porque estoy acá, mañana es el cumpleaños de mi hija Romina que está con Mila, y que todos ustedes van a estar dándoles un luz. Gracias”, exclamó, con la voz quebrada por la emoción.

Luego, leyó unas palabras que tenía preparadas para la ocasión. “A través de la música, la amistad y el amor, quería mostrarles que no estaban solos, que sus voces se importaban. Rebelde hoy es amor, es pasión que explota, es romper con lo que nos impide volar, son esas ganas locas de vivir la vida. Rebelde Way hoy me hizo rebelde. Dejé lo cómodo y aposté con mi corazón en la mano por lo que creía y soñaba”, expresó, frente a la multitud, en la cuarta de las nueve funciones de Erreway.