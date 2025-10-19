Teleshow

El mensaje de Darío Barassi a su mamá en la víspera del Día de la Madre: “Qué pedazo de mujer fuiste, lo diste todo”

El conductor le rindió homenaje a su ser querido a horas de una jornada pensada para celebrar a todas las progenitoras. El emotivo posteo

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
Darío Barassi recordó a su
Darío Barassi recordó a su madre en la víspera del Día de la Madre (Foto: Instagram)

En vísperas del Día de la Madre, Darío Barassi decidió abrir su corazón en las redes sociales y publicar un mensaje cargado de recuerdos y sensibilidad dedicado a su mamá, quien falleció hace tiempo. El conductor y actor compartió una fotografía familiar junto a sus hermanos y su madre, acompañada de un texto donde el humor y la nostalgia se entrelazan para dar cuenta de la huella imborrable que dejan los vínculos, las enseñanzas y el amor materno, incluso cuando la ausencia marca los días especiales.

A solo horas del festejo, Barassi lanzó un mensaje de enorme carga emotiva, compartiendo con sus seguidores que lleva algunos días pensando especialmente en su mamá, y que la proximidad del Día de la Madre aviva aún más ese sentimiento. “Llevo un par de días pensándote mucho, viejita… No soy muy original, Día de la Madre en camino”, escribió el conductor, revelando la franqueza de una nostalgia que no se apaga con el paso del tiempo ni con la rutina.

En su texto, el conductor de Ahora Caigo evocó no solo momentos compartidos sino también una complicidad inconfundible que definió la dinámica familiar. “Esa mirada, ese destino, esa complicidad… Tus tres deseos, tus tres hijos. Nos lo hacías saber siempre. Los hombres de tu vida nos decías. Y ciertamente, lo éramos.” El recuerdo de esa frase deja ver el espacio central que los hijos ocupaban en la vida de su madre y el sello de pertenencia que acompaña aún hoy al actor y sus hermanos.

Darío, su mamá y sus
Darío, su mamá y sus hermanos en un evento (Foto: Instagram)

El mensaje avanzó con confesiones de extrañar a su madre, de sentirla en el día a día y de sostener el lazo, aun en la ausencia física. “Te extraño vieja. Mucho. Te siento vieja. Mucho. Te amo vieja. Mucho. Por acá estamos todos bien madre. Solo faltas vos y tus chistes barderos, tus crisis, tus anécdotas, tus recetas, tu perfume y tus audios eternos.” La honestidad de las palabras de Darío transmiten la cotidianidad de una ausencia que atraviesa cada detalle y que invita a recordar los matices únicos de su vínculo.

En medio del dolor, el presentador recuperó el humor que lo caracteriza para hablar de los deseos que su madre proyectaba con insistencia sobre él y sus hermanos: “Feliz día donde quiera que estés, ma. Qué pedazo de madre fuiste, lo diste todo. Acá tus tres deseos te pensamos y recordamos siempre. Seguí deseando que, a la distancia, trato de cumplir lo que siempre deseaste para nosotros 3: libertad, felicidad, esfuerzo y objetivos”. Así, Barassi revela el compromiso de honrar no solo la memoria, sino también los valores y sueños con los que fue criado, y que hoy permanecen como guía y referencia en su vida adulta.

El mensaje y la imagen familiar tienen, además, el condimento de la complicidad y el sentido del humor. El actor se define a sí mismo como “el deseo menor” y no desaprovecha la oportunidad para bromear acerca de su físico: “Tu deseo menor te deja esta imagen y líneas. Tu deseo menor te avisa que te siente cerca. Tu deseo menor te reclama porque no lo deseaste con menos senos y papada. Tu deseo menor te ama y te manda un feliz día”. Esa ironía tierna rescata el tono de sus charlas con su mamá y recuerda la alegría y el color con los que supieron atravesar incluso las situaciones desafiantes.

"Feliz día donde quiera que
"Feliz día donde quiera que estés, ma", la emotiva dedicatoria de Barassi a su mamá (Foto: Instagram)

Esta no es la primera vez que el abogado se abre en las redes sociales, sino que en cada aniversario, fecha importante y momentos en los que la siente bien cerca el presentador le dedica una palabra que hacen emocionar a sus seguidores. Esta no fue la excepción, ya que en los comentarios no tardaron en dejar sus mensajes de apoyo y emoción por su misiva.

Temas Relacionados

Darío Barassi

Últimas Noticias

Mirtha Legrand confirmó que la vitalidad no tiene edad y recordó su última salida: “Es un esfuerzo que vale la pena”

La histórica conductora destacó lo bien que se siente a sus 98 años y relató uno de los días más intensos que vivió en las últimas semanas

Mirtha Legrand confirmó que la

Evangelina Anderson mostró su exigente rutina de ejercicio y causó furor en las redes sociales

La modelo se dejó ver activa en su perfil de Instagram y compartió con sus seguidores cómo entrena tras su separación de Martín Demichelis

Evangelina Anderson mostró su exigente

La emoción de Panam al explicar el significado de su canción “Colibrí”: la conexión con la muerte de su hija

La cantante contó cómo nació uno de sus temas más destacados. Además, recordó a su pequeña Chiara, quien falleció antes de nacer, a pocos días de la fecha prevista para su parto

La emoción de Panam al

Joaquín Furriel confirmó su relación con una abogada española: “Estoy hace casi un año”

El actor habló del arreglo que tiene con Marta Campuzano para llevar adelante un vínculo a distancia, combinando las agendas de ambos y viajando en cada ocasión que pueden

Joaquín Furriel confirmó su relación

La emotiva despedida de Mey Scápola a Mariano Castro: “La tristeza es enorme”

La actriz y directora usó sus redes sociales para escribir un sentido mensaje para el padre de su hijo, quien falleció luego de luchar contra el cáncer

La emotiva despedida de Mey
ÚLTIMAS NOTICIAS
El recambio en la línea

El recambio en la línea de mando de Los Monos para la venta minorista de droga en Rosario

Día Mundial del Cáncer de Mama: ¿es más peligroso después de los 70 años?

Desde Asia hasta América del Sur: cuáles son las 10 ciudades más felices del mundo

Paranthropus boisei, ¿el homínido que también usaba herramientas como los humanos?

La morosidad bancaria sigue en aumento: llegó al máximo en lo que va del actual gobierno

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Sólo los separó la muerte: la madre de Borges, sobreprotectora e inspiradora

El TSE de Bolivia advirtió sobre las sanciones “legales y económicas” que recibirán los votantes que no participen del balotaje

Paranthropus boisei, ¿el homínido que también usaba herramientas como los humanos?

Cómo la administración subcutánea de anticuerpos monoclonales transforma el tratamiento del cáncer de mama

Murió Sam Rivers, histórico bajista y fundador de Limp Bizkit

TELESHOW
Mirtha Legrand confirmó que la

Mirtha Legrand confirmó que la vitalidad no tiene edad y recordó su última salida: “Es un esfuerzo que vale la pena”

Evangelina Anderson mostró su exigente rutina de ejercicio y causó furor en las redes sociales

La emoción de Panam al explicar el significado de su canción “Colibrí”: la conexión con la muerte de su hija

Joaquín Furriel confirmó su relación con una abogada española: “Estoy hace casi un año”

La emotiva despedida de Mey Scápola a Mariano Castro: “La tristeza es enorme”