El mensaje de Darío Barassi a su mamá en la víspera del Día de la Madre: “Qué pedazo de mujer fuiste, lo diste todo”

Darío Barassi recordó a su madre en la víspera del Día de la Madre (Foto: Instagram)

En vísperas del Día de la Madre, Darío Barassi decidió abrir su corazón en las redes sociales y publicar un mensaje cargado de recuerdos y sensibilidad dedicado a su mamá, quien falleció hace tiempo. El conductor y actor compartió una fotografía familiar junto a sus hermanos y su madre, acompañada de un texto donde el humor y la nostalgia se entrelazan para dar cuenta de la huella imborrable que dejan los vínculos, las enseñanzas y el amor materno, incluso cuando la ausencia marca los días especiales.

A solo horas del festejo, Barassi lanzó un mensaje de enorme carga emotiva, compartiendo con sus seguidores que lleva algunos días pensando especialmente en su mamá, y que la proximidad del Día de la Madre aviva aún más ese sentimiento. “Llevo un par de días pensándote mucho, viejita… No soy muy original, Día de la Madre en camino”, escribió el conductor, revelando la franqueza de una nostalgia que no se apaga con el paso del tiempo ni con la rutina.

En su texto, el conductor de Ahora Caigo evocó no solo momentos compartidos sino también una complicidad inconfundible que definió la dinámica familiar. “Esa mirada, ese destino, esa complicidad… Tus tres deseos, tus tres hijos. Nos lo hacías saber siempre. Los hombres de tu vida nos decías. Y ciertamente, lo éramos.” El recuerdo de esa frase deja ver el espacio central que los hijos ocupaban en la vida de su madre y el sello de pertenencia que acompaña aún hoy al actor y sus hermanos.

Darío, su mamá y sus hermanos en un evento (Foto: Instagram)

El mensaje avanzó con confesiones de extrañar a su madre, de sentirla en el día a día y de sostener el lazo, aun en la ausencia física. “Te extraño vieja. Mucho. Te siento vieja. Mucho. Te amo vieja. Mucho. Por acá estamos todos bien madre. Solo faltas vos y tus chistes barderos, tus crisis, tus anécdotas, tus recetas, tu perfume y tus audios eternos.” La honestidad de las palabras de Darío transmiten la cotidianidad de una ausencia que atraviesa cada detalle y que invita a recordar los matices únicos de su vínculo.

En medio del dolor, el presentador recuperó el humor que lo caracteriza para hablar de los deseos que su madre proyectaba con insistencia sobre él y sus hermanos: “Feliz día donde quiera que estés, ma. Qué pedazo de madre fuiste, lo diste todo. Acá tus tres deseos te pensamos y recordamos siempre. Seguí deseando que, a la distancia, trato de cumplir lo que siempre deseaste para nosotros 3: libertad, felicidad, esfuerzo y objetivos”. Así, Barassi revela el compromiso de honrar no solo la memoria, sino también los valores y sueños con los que fue criado, y que hoy permanecen como guía y referencia en su vida adulta.

El mensaje y la imagen familiar tienen, además, el condimento de la complicidad y el sentido del humor. El actor se define a sí mismo como “el deseo menor” y no desaprovecha la oportunidad para bromear acerca de su físico: “Tu deseo menor te deja esta imagen y líneas. Tu deseo menor te avisa que te siente cerca. Tu deseo menor te reclama porque no lo deseaste con menos senos y papada. Tu deseo menor te ama y te manda un feliz día”. Esa ironía tierna rescata el tono de sus charlas con su mamá y recuerda la alegría y el color con los que supieron atravesar incluso las situaciones desafiantes.

"Feliz día donde quiera que estés, ma", la emotiva dedicatoria de Barassi a su mamá (Foto: Instagram)

Esta no es la primera vez que el abogado se abre en las redes sociales, sino que en cada aniversario, fecha importante y momentos en los que la siente bien cerca el presentador le dedica una palabra que hacen emocionar a sus seguidores. Esta no fue la excepción, ya que en los comentarios no tardaron en dejar sus mensajes de apoyo y emoción por su misiva.