Darío Barassi contó cómo atraviesa el duelo por la muerte de su madre: “La encuentro en la mirada de mis hijas”

A casi dos años del hecho, la herida parece irse cerrando poco a poco. Entre la contención de su esposa y el amor de sus hijas, Darío Barassi sigue atravesando el duelo por la muerte de su madre. Sin embargo, sus consejos y sus palabras siguen resonando en la mente y en el corazón del conductor. Así las cosas, este fin de semana, la figura de la tele contó cómo se siente al respecto y recordó el amor que le tenía.

Luego de hablar del primer año de vida de su hija, que coincidió con la enfermedad de su madre, Barassi expresó el dolor que aún siente. “Lo de mi mamá, sin lugar a dudas, ha sido el proceso personal más complejo que me tocó vivir. Esto fue un cimbronazo, el cáncer es una enfermedad tan injusta, imbatible, dolorosa, fue un año con un proceso muy complejo, finalmente se perdió la batalla”, comenzó diciendo el conductor en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Al recordar la enfermedad de su madre, Darío destacó que eso hizo que le costara aún más superar la pérdida: “Por eso me costó, me pegó fuerte, estoy mucho mejor, estoy haciendo los procesos típicos de un duelo. Estoy más conciliado con la idea de que mi vieja no esté, lo sufro, me enojo, me gustaría que pudiera estar disfrutando a sus nietas, mi familia y todo, pero estoy más amigado y recordándola con más amor. La tengo presente desde otro lugar, encontrándola en la mirada de mis hijas, alguno de mis gestos. La pienso mucho, la escucho, la siento libre, plena”.

Darío Barassi recordó a su mamá con muchísima emoción

Al ser consultado por Dlugi sobre cómo el hecho había impactado en su cuerpo, Barassi relató: “Siento que tiene algo de plenitud y eso me resulta gratificante. En paralelo estaba con la construcción de nuestra primera casa con mi mujer. Es un proceso que demandó mucha palta, estrés, responsabilidad. El combo me hizo explotar el cuerpo y el cerebro. Me resguardé en mis hijas y mi mujer, de hacer terapia profesional, no me quedó otra que frenar, resetear la mente, escaparme a Cariló“.

Más allá de su éxito en el ámbito del espectáculo, Barassi confesó que en aquella etapa solicitó dejar de trabajar para poder enfocarse en su recuperación: “No agarre laburos nuevos. Me tomó dos o tres meses de pausa, con terapia y ayuda las cosas se acomodaron. Vengo trabajando bastante y siento que estoy mucho mejor ahora que hace un par de meses”.

Darío Barassi contó las consecuencias físicas y mentales que afrontó tras la pérdida de su madre

Fue entonces cuando la conductora radial se refirió a la relación del actor con sus pequeñas: “Hace muy poquito cumplió años tu hija, le dedicaste unas palabras muy tiernas”. Emocionado, Barassi confesó: “Es mi morocha, me vuelve loco, tengo dos hijas, las dos son mis amores de mi vida. Pero Inés llegó y mi mamá estaba transitando justo el cáncer terminal, entonces el primer año de mi hija yo estaba con la cabeza y las emociones por cualquier lado”.

Más allá esta primera etapa caótica, Darío contó los nuevos aspectos que conoció de la paternidad a raíz de su pequeña: “Pero cuando me pude calmar descubrí una paternidad totalmente distinta. La descubrí y me fascina, son distintas, ella me propone otro tipo de paternidad, ella es dulce, tierna, autónoma, rebelde, no me hace caso en nada, yo soy controlador y ella tiene sus tiempos, sus ganas. Estoy apasionado por la paternidad, creo que es lo que más me gusta de la vida”.

El posteo de Darío Barassi en el aniversario de la muerte de su madre (Instagram)

Cuando viajo hacemos videollamadas, te permite estar en contacto. En este momento me cuesta irme de mi casa, trato de armar una rutina que me permita estar en casa con mis hijas y mi mujer, pero hablamos todo el tiempo.