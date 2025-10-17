El llanto del Chino Leunis por el mensaje de su mamá: “Cuando uno va creciendo se da cuenta que los padres no son eternos”

El Chino Leunis se emocionó tras recibir un mensaje de su madre luego de MasterChef Celebrity (Video: Cortá por Lozano, Telefe)

El Chino Leunis protagonizó uno momento emotivo en Cortá por Lozano (Telefe) tras su primer participación en MasterChef Celebrity. Después de sorprender al jurado con un pastel de papas inspirado en la receta familiar, el conductor recibió una sorpresa que lo desarmó por completo: un mensaje de su mamá, Cristina, que lo conmovió hasta las lágrimas.

“Hola, mi bombón. Qué lindo lo que te está pasando, tesoro. Quería agradecerte que elegiste hacer el pastel de papas, es algo que va en la familia, ¿viste?”, comenzó diciendo la mujer, con la voz temblorosa. “Me emocionaste mucho, hijito, como siempre. Quiero desearte toda la suerte del mundo, todo lo que te merecés, que es mucho. Le agradezco a Dios que me haya elegido para ser tu mamá. Estoy tan orgullosa de vos. Te amo, hijo. Infinito”.

Mientras en el piso Vero Lozano comentaba “es un amor la Cris”, el Chino se quebró y apenas pudo hablar. “Me emociona mucho. Uno cuando va creciendo se da cuenta de que los padres no son eternos y eso te hace valorarlos más. Tengo a mi mamá y a mi papá, y me siento un tipo muy afortunado”, dijo entre lágrimas.

El conductor conmovió al jurado con un pastel de papas familiar y recibió palabras de aliento de su mamá Cristina

El conductor explicó que sus padres “son dos personas muy valientes que han trascendido muchas cosas” y los considera su mayor ejemplo de vida. “Todo lo que soy es gracias a ellos”. En un intento por contener la emoción, el Chino recordó con ternura el carácter de su madre: “Mi mamá es una persona luminosa. Siempre está, siempre positiva. Capaz corta el teléfono y putea, pero después está ahí firme. Creo que ella y mi viejo se fuman todos nuestros problemas y cuando llegamos, nos reciben con una sonrisa”.

Más adelante, se sinceró sobre una de las cosas que más lo conmueven de su vínculo con ella: “En el fondo, muchas de las cosas que hace mi mamá las hace por miedo a que un día no queramos ir a verla. Eso me mata”. “Estas lágrimas son hermosas, porque es el amor más puro”, le dijo Vero Lozano para contenerlo.

La foto promocional del Chino Leunis para MasterChef Celebrity 2025 (Prensa Telefe)

Otra participante del ciclo, pero que no tuvo tanta suerte con su plato en la última noche, fue Marixa Balli. El desafío de la jornada consistía en elaborar platos picantes, una consigna que sorprendió a los participantes, muchos de los cuales no tenían experiencia previa con este tipo de recetas.

Durante el recorrido habitual por las estaciones, Germán Martitegui se detuvo en la isla de La Cachaca y, al observar su técnica, no ocultó su molestia. “Sacá esto ya. Está fría la sartén”, exclamó el chef, evidenciando su desaprobación por el procedimiento que empleaba la concursante. En ese momento, la concursante intentaba cocinar bondiola, pero había colocado la carne en la sartén sin esperar a que alcanzara la temperatura adecuada. Martitegui le explicó que, de esa manera, en lugar de dorarla, la estaba hirviendo. Intentando desviar la atención, la exvedette mencionó que también estaba preparando espinaca.

Sin embargo, la respuesta del jurado fue igual de crítica: “La espinaca así, hervida, es una tristeza porque todo el sabor queda en el agua, ¿vos sabés?”, le señaló, subrayando la importancia de preservar el sabor de los ingredientes. A pesar de los intentos de Marixa por justificar su elección, la reacción de Martitegui fue contundente y, según la propia participante, su expresión facial reflejaba claramente su opinión. “Su cara lo dijo todo”, resumió la concursante.

Ante la insistencia del chef, Balli contó cuál era su propuesta para la prueba: “Quería hacer la bondiola con espinaca”, que no lo conformó y reiteró su crítica: “La espinaca hervida es como una clínica”. Para superar la adversidad, le sugirió una alternativa que incluyera tomates, buscando mejorar la presentación y el sabor del plato. Al final de la noche, la exvedette recibió un delantal negro que la dejó en la cuerda floja de la primera eliminación de la competencia de este año.