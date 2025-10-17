Teleshow

El llanto del Chino Leunis por el mensaje de su mamá: “Cuando uno va creciendo se da cuenta que los padres no son eternos”

El conductor, actual participante de MasterChef Celebrity, se conmovió al escuchar las palabras de amor que le dedicó Cristina, su madre

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
El Chino Leunis se emocionó tras recibir un mensaje de su madre luego de MasterChef Celebrity (Video: Cortá por Lozano, Telefe)

El Chino Leunis protagonizó uno momento emotivo en Cortá por Lozano (Telefe) tras su primer participación en MasterChef Celebrity. Después de sorprender al jurado con un pastel de papas inspirado en la receta familiar, el conductor recibió una sorpresa que lo desarmó por completo: un mensaje de su mamá, Cristina, que lo conmovió hasta las lágrimas.

“Hola, mi bombón. Qué lindo lo que te está pasando, tesoro. Quería agradecerte que elegiste hacer el pastel de papas, es algo que va en la familia, ¿viste?”, comenzó diciendo la mujer, con la voz temblorosa. “Me emocionaste mucho, hijito, como siempre. Quiero desearte toda la suerte del mundo, todo lo que te merecés, que es mucho. Le agradezco a Dios que me haya elegido para ser tu mamá. Estoy tan orgullosa de vos. Te amo, hijo. Infinito”.

Mientras en el piso Vero Lozano comentaba “es un amor la Cris”, el Chino se quebró y apenas pudo hablar. “Me emociona mucho. Uno cuando va creciendo se da cuenta de que los padres no son eternos y eso te hace valorarlos más. Tengo a mi mamá y a mi papá, y me siento un tipo muy afortunado”, dijo entre lágrimas.

El conductor conmovió al jurado
El conductor conmovió al jurado con un pastel de papas familiar y recibió palabras de aliento de su mamá Cristina

El conductor explicó que sus padres “son dos personas muy valientes que han trascendido muchas cosas” y los considera su mayor ejemplo de vida. “Todo lo que soy es gracias a ellos”. En un intento por contener la emoción, el Chino recordó con ternura el carácter de su madre: “Mi mamá es una persona luminosa. Siempre está, siempre positiva. Capaz corta el teléfono y putea, pero después está ahí firme. Creo que ella y mi viejo se fuman todos nuestros problemas y cuando llegamos, nos reciben con una sonrisa”.

Más adelante, se sinceró sobre una de las cosas que más lo conmueven de su vínculo con ella: “En el fondo, muchas de las cosas que hace mi mamá las hace por miedo a que un día no queramos ir a verla. Eso me mata”. “Estas lágrimas son hermosas, porque es el amor más puro”, le dijo Vero Lozano para contenerlo.

La foto promocional del Chino
La foto promocional del Chino Leunis para MasterChef Celebrity 2025 (Prensa Telefe)

Otra participante del ciclo, pero que no tuvo tanta suerte con su plato en la última noche, fue Marixa Balli. El desafío de la jornada consistía en elaborar platos picantes, una consigna que sorprendió a los participantes, muchos de los cuales no tenían experiencia previa con este tipo de recetas.

Durante el recorrido habitual por las estaciones, Germán Martitegui se detuvo en la isla de La Cachaca y, al observar su técnica, no ocultó su molestia. “Sacá esto ya. Está fría la sartén”, exclamó el chef, evidenciando su desaprobación por el procedimiento que empleaba la concursante. En ese momento, la concursante intentaba cocinar bondiola, pero había colocado la carne en la sartén sin esperar a que alcanzara la temperatura adecuada. Martitegui le explicó que, de esa manera, en lugar de dorarla, la estaba hirviendo. Intentando desviar la atención, la exvedette mencionó que también estaba preparando espinaca.

Sin embargo, la respuesta del jurado fue igual de crítica: “La espinaca así, hervida, es una tristeza porque todo el sabor queda en el agua, ¿vos sabés?”, le señaló, subrayando la importancia de preservar el sabor de los ingredientes. A pesar de los intentos de Marixa por justificar su elección, la reacción de Martitegui fue contundente y, según la propia participante, su expresión facial reflejaba claramente su opinión. “Su cara lo dijo todo”, resumió la concursante.

Ante la insistencia del chef, Balli contó cuál era su propuesta para la prueba: “Quería hacer la bondiola con espinaca”, que no lo conformó y reiteró su crítica: “La espinaca hervida es como una clínica”. Para superar la adversidad, le sugirió una alternativa que incluyera tomates, buscando mejorar la presentación y el sabor del plato. Al final de la noche, la exvedette recibió un delantal negro que la dejó en la cuerda floja de la primera eliminación de la competencia de este año.

Temas Relacionados

Chino LeunisMasterChef Celebrity

Últimas Noticias

El homenaje de los fans de Liam Payne a un año de su muerte: emotivos discursos, dolor y un grito de justicia

A un año de la muerte del músico, sus seguidores se reunieron en la entrada de Casa Sur, el hotel ubicado en el barrio porteño de Palermo donde falleció el cantante. Lanzamiento de globos al cielo, lágrimas de decenas de personas y la palabra de las jóvenes a Teleshow

El homenaje de los fans

Gimena Accardi habló como nunca de Nico Vázquez y Dai Fernández: “Siempre fueron muy amigos”

La actriz se refirió en SQP al romance entre su exmarido y la actriz. Qué dijo sobre el comienzo del romance y la posibilidad de un reunirse con ellos

Gimena Accardi habló como nunca

4 años del “Wandagate”: el explosivo culebrón de Wanda Nara, Mauro Icardi y China Suárez que no encuentra paz ni fin

El escándalo que sacudió a la farándula argentina en 2021 nunca dejó de entregar capítulos diarios. Del “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”, las batallas judiciales y el comienzo del amor entre la actriz y el futbolista en una guerra con disparos en forma de stories

4 años del “Wandagate”: el

La emoción de la mamá de Milo J al hablar del éxito de su hijo: “Él cumple un sueño, da orgullo”

Durante su paso por el ciclo español La Revuelta, el cantante abrió las puertas de su intimidad. Además, el joven contó qué nota se pondría en su rol como hijo

La emoción de la mamá

El secreto de Dolores Fonzi para los famosos sobre cómo cuidar su vida privada: “Es muy fácil”

La actriz y directora, que viene cosechando premios y distinciones con su película Belén, charló con Ángel de Brito acerca de cómo consiguió que no se le conozcan escándalos

El secreto de Dolores Fonzi
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuáles son las enfermedades más

Cuáles son las enfermedades más frecuentes relacionadas con el envejecimiento

El mensaje mafioso para el hijo del fundador de la banda narco Los Monos tras la balacera al hospital de Rosario

Javier Milei: ”En agosto del año que viene la inflación va a ser 0 en la Argentina”

“El peor escenario era que se encerrara armado en la habitación”: el relato de los policías que capturaron a Pablo Laurta

“Necesitaba mucha contención”: qué pasó con el hijo de Luna Giardina tras el arresto de Pablo Laurta

INFOBAE AMÉRICA
El régimen de Nicaragua otorgó

El régimen de Nicaragua otorgó una nueva concesión minera a una empresa china en la Costa Caribe Sur

Hamas admitió demoras en la devolución de los cuerpos de rehenes y crece la presión de Israel y Estados Unidos

“Un comienzo auspicioso”: Brasil y Estados Unidos iniciaron negociaciones para resolver la guerra arancelaria

Zelensky llegó a Washington con la idea de replicar el acuerdo de paz de Medio Oriente y frenar la guerra con Rusia

¿Quién es más valiente, el halcón o el flamenco? Un estudio científico tiene la respuesta

TELESHOW
El homenaje de los fans

El homenaje de los fans de Liam Payne a un año de su muerte: emotivos discursos, dolor y un grito de justicia

Gimena Accardi habló como nunca de Nico Vázquez y Dai Fernández: “Siempre fueron muy amigos”

4 años del “Wandagate”: el explosivo culebrón de Wanda Nara, Mauro Icardi y China Suárez que no encuentra paz ni fin

La emoción de la mamá de Milo J al hablar del éxito de su hijo: “Él cumple un sueño, da orgullo”

El secreto de Dolores Fonzi para los famosos sobre cómo cuidar su vida privada: “Es muy fácil”