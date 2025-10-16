Teleshow

Germán Martitegui fue lapidario con Marixa Balli en MasterChef Celebrity: “Esto una tristeza”

El jurado del certamen culinario hizo gala de su reconocida exigencia para objetar la preparación de la Cachaca, quien obtuvo el primer delantal negro de esta edición

Andrea Taboada

Por Andrea Taboada

Marixa Balli en MasterChef Celebrity (Telefe)

La jornada en MasterChef Celebrity estuvo marcada por un momento de tensión cuando Germán Martitegui expresó su descontento ante la preparación de Marixa Balli. El desafío de la noche consistía en elaborar platos picantes, una consigna que sorprendió a los participantes, muchos de los cuales no tenían experiencia previa con este tipo de recetas.

Durante el recorrido habitual por las estaciones, Germán Martitegui se detuvo en la isla de Marixa Balli y, al observar su técnica, no ocultó su molestia. “Sacá esto ya. Está fría la sartén”, exclamó el chef, evidenciando su desaprobación por el procedimiento que empleaba la concursante. En ese momento, la concursante intentaba cocinar bondiola, pero había colocado la carne en la sartén sin esperar a que alcanzara la temperatura adecuada. Martitegui le explicó que, de esa manera, en lugar de dorarla, la estaba hirviendo. Intentando desviar la atención, Marixa Balli mencionó que también estaba preparando espinaca.

El chef desaprobó la cocción
El chef desaprobó la cocción de la bondiola y la espinaca de la concursante

Sin embargo, la respuesta del jurado fue igual de crítica: “La espinaca así, hervida, es una tristeza porque todo el sabor queda en el agua, ¿vos sabés?”, le señaló, subrayando la importancia de preservar el sabor de los ingredientes. A pesar de los intentos de Balli por justificar su elección, la reacción de Martitegui fue contundente y, según la propia participante, su expresión facial reflejaba claramente su opinión. “Su cara lo dijo todo”, resumió la concursante, conocida como la Cachaca.

Ante la insistencia del chef, Balli contó cuál era su propuesta para la prueba: “Quería hacer la bondiola con espinaca”, que no lo conformó y reiteró su crítica: “La espinaca hervida es como una clínica”. Para superar la adversidad, le sugirió una alternativa que incluyera tomates, buscando mejorar la presentación y el sabor del plato.

El veredicto del jurado

Marixa Balli y devolución del jurado por su plato

La tensión se apoderó de la cocina cuando Marixa Balli recibió el delantal negro en la última noche de beneficios de Masterchef Celebrity, una decisión que la envió directamente a la gala de eliminación del domingo. En esta jornada, los 12 participantes que habían logrado subir al balcón en los dos primeros programas se enfrentaron a un nuevo desafío: cocinar para obtener una de las dos medallas en juego, sabiendo que el peor desempeño tendría consecuencias inmediatas.

El milagro de Marixa Balli
El milagro de Marixa Balli no alcanzó en Masterchef Celebrity

La consigna de la noche giró en torno al uso del picante. Marixa Balli optó por preparar una bondiola acompañada de ensalada mediterránea. Al presentar su plato, Germán Martitegui no ocultó su sorpresa y declaró: “Lo que estamos presenciando ahora es un milagro... bajó un algo y cocinó”. Tras la degustación, Donato de Santis analizó la propuesta y señaló: “Hay dos preparaciones que se distinguen, hay un menjunje de cebolla y no resalta el ingrediente en sí. Y la bondiola, esta salsa arriba que no tiene el picante que debería tener para la tarea de hoy”.

Germán Martitegui calificó el plato
Germán Martitegui calificó el plato de Marixa Balli como un milagro y destacó su capacidad de corregir a último momento

El jurado Damián Betular destacó el equilibrio en las proporciones del emplatado, aunque advirtió sobre la necesidad de mejorar el sabor: “Después hay que trabajar en el sabor y hay que arrancar”. Frente a las cámaras, Marixa compartió su reacción tras las devoluciones: “Yo hice un esfuerzo, hice lo mejor que pude”. Al momento de anunciar el peor plato de la noche, Marixa Balli fue llamada al frente junto a Sofía Martínez, Ian Lucas y Alex Pelao. Germán Martitegui dirigió unas palabras a cada uno: a Alex le reconoció la idea del plato, aunque mencionó problemas en la ejecución; a Ian le sugirió que a veces menos es más y que reducir ingredientes podría haber sido beneficioso y a Sofía le recomendó practicar para superar el desafío en futuras ocasiones.

Marixa Balli recibe el delantal
Marixa Balli recibe el delantal negro en Masterchef Celebrity

Finalmente, se dirigió a Marixa Balli y le expresó: “Podría haber sido mucho peor, fue un milagro, corregiste a último momento, supiste escuchar”. Sin embargo, no fue suficiente y llegó la sentencia: “El delantal negro es para Marixa”. En ese instante, la conductora Wanda Nara intervino para animar a la participante. Más tarde, ante las cámaras, la concursante reflexionó sobre su desempeño entre la ironía y la resignación: “Me voy pensando que me tengo que dedicar a lo que sé hacer, que son los zapatos, que es mi pasión”.

