El enérgico descargo de Nico Vázquez tras los rumores sobre su vida personal: “Una falta de respeto”

Nico Vázquez brilla todas las noches en el teatro en la piel de Rocky

El actor Nico Vázquez decidió que ya era suficiente. Los comentarios no paraban, los portales virtuales replicaban la versión una y otra vez. Él, en cambio, eligió una vía directa y personal para hacer oír su voz: publicó un duro comunicado en sus redes sociales tras los rumores de embarazo de Dai Fernández. La historia se había disparado luego de la confirmación de su romance con su compañera de Rocky, y encontró su punto de mayor tensión cuando, durante un programa de televisión, se dio a entender que actor sería padre por primera vez.

En la imagen, compartida a través de sus historias de Instagram, el actor no dejó margen a la ambigüedad. "No puedo creer que tenga que decir esto: pero hay una noticia de que voy a ser papá, y es totalmente FALSA“, se lee, la frase dominante, escrita en letras blancas sobre fondo oscuro. No se detuvo ahí: eligió palabras duras para describir lo que considera una irresponsabilidad. ”Esto es un ejemplo más de clickbait: (información falsa y engañosa) de esta manera confunden a la gente y realmente estas cosas duelen y lastiman mucho," subraya, tras desmentir la información que circulaba sin frenos.

Vázquez, notoriamente afectado, prosiguió: “No está bien que se pueda decir o poner lo que sea en una red social. Ojalá que en algún momento esto cambie. Ya que es una falta de respeto. ¡Gracias!“. La contundencia de su comunicado deja en claro el daño que pueden provocar los rumores y los títulos inflados en la vida personal de los involucrados.

El descargo de Nico Vázquez tras los rumores de embarazo de Dai Fernández

Este descargo público llega después de días en los que la exposición mediática no cesó. Desde la confirmación de su relación con Dai Fernández hasta la aparición de nuevas versiones y especulaciones, el actor debió enfrentar un escrutinio permanente. Su expareja, Gimena Accardi, también se pronunció al respectoo: "Si él está bien, yo estoy bien, básicamente eso. Le deseo lo mejor, de todo corazón. A él, a Dai... Nunca jamás me van a escuchar hablar mal de Nico“. Palabras que contrastan con el clima generado por los rumores y los comentarios sin fundamento.

“Estamos bien y es algo de muy poquitos días”, fue la frase con la que el actor reconoció ante las cámaras de Sálvese quien pueda (América) lo que, para muchos, ya era un secreto a voces: una relación sentimental con su colega en la puesta de Rocky. La revelación encendió aún más el debate y, en el estudio de Pasó en América (América), el periodista Augusto Tartúfoli, conductor del ciclo, fue aún más lejos. “Nico Vázquez y Dai van a ser padres. Nico Vázquez va a ser papá por primera vez en su vida”, soltó al aire. Pero lo que parecía una primicia, resultó ser apenas una corazonada. “Esto no es data, esto es saber cómo van las cosas, conocer el corazón de la gente”, explicó ante la audiencia, como quien anticipa el futuro por intuición.

Nico Vázquez y Dai Fernández, en medio de la impactante caracterización de Rocky

En el mundo de la farándula argentina, donde la información circula a una velocidad vertiginosa y las redes sociales amplifican cada declaración, las palabras de Tartu se amplificaron y fue el propio Vázquez quien llegó con un pedido desesperado por respeto y por una comunicación más responsable. “De esta manera confunden a la gente y realmente estas cosas duelen y lastiman mucho,” insistió en su mensaje, al buscar poner un freno a la ola de noticias fabricadas sin sustento.

¿Qué impacto tendrán estas palabras? ¿Cambiará en algo el modo en que se replican rumores en la era digital? Hoy, al menos, la historia la cuenta en primera persona Nico Vázquez, y marca un límite ante el avance de lo falso sobre lo verdadero.