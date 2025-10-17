Teleshow

Daniela Celis confirmó que Thiago Medina le propuso casamiento en el hospital: “Tenía el efecto de muchas drogas”

La influencer contó que el padre de sus hijas le pidió, mientras estaba en terapia intensiva, dar el siguiente paso en su relación

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
Daniela Celis confirmó que Thiago Medina le propuso casamiento

El 9 de octubre, Thiago Medina recibió el alta luego de haber estado internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega tras sufrir un accidente con la moto. Mientras se recupera de las semanas en terapia intensiva y se reconecta con sus dos hijas, Daniela Celis, su expareja y madre de las pequeñas, retomó poco a poco su vida y mantiene las actualizaciones hacer de la salud del Medina.

En este contexto, Daniela habló en Los Profesionales de siempre (El Nueve), contó como sigue el estado de Thiago y confirmó que realmente existió la propuesta de matrimonio. “Hoy estoy feliz, estoy contenta. Lo miro a Thiago y me quedó tildada mirándolo y me dice ‘Por qué me miras así’ y le digo ‘Vos no entendés todo lo que pasamos nosotros. Realmente lo veo en casa y no puedo entenderlo, está vivo, está acá y en tiempo en el que ni siquiera pensé tenerlo. Me proyectaba Navidad, Año Nuevo con las nenas sin él”, comenzó diciendo la influencer.

“Cuando él pasó a sala lo primero que hice fue preguntarle que quería hacer si ir a la quinta donde estaba, si quería ir con sus hermanos, a la casa de su papá, yo te llevó a las nenas donde vos quieras y te sientas cómodo, vos contás conmigo para eso, no sientas la presión y el compromiso de estar conmigo y su respuesta inmediata fue: ’Quiero estar con ustedes, quiero ver a las nenas, quiero vivir con ustedes’. Por supuesto que le armé una habitación para él solo, saque todas las cosas de las nenas y le puse una cama”, detalló acerca de como se dio la conversación en la que dictaminaron volver a estar bajo el mismo techo.

Daniela confesó que Thiago le
Daniela confesó que Thiago le propuso matrimonio

Tras estas actualizaciones, uno de los panelistas decidió cambiar de tema y preguntarle directamente por los rumores que comenzaron de que el joven de 22 años le había propuesto matrimonio y Dani no se achicó a la hora de contestar: “Si chicos, me lo propuso cuando estaba en terapia intensiva, tenía el efecto de muchas drogas. Lo charlamos. En ese momento digo ‘Wow nunca pensé que me iba a proponer casamiento en terapia intensiva adentro de una camilla’, nos reímos porque estaba la familia de él al lado”.

Sin embargo, no descarta las posibilidades de que suceda en algún futuro: “Ahora el principal objetivo es que mejore, porque la realidad es que tampoco está de 10, el tiene que aprender a escribir, aprender a leer de vuelta, a enfocar la vista, tiene que aprender a caminar bien, a bañarse. Son cosas que está haciendo con rehabilitación y de a poco él solito, entiendo que tiene que estar él de 10 para comenzar un vínculo o dedicar un espacio para formar algo o no”.

Entendemos y hablamos también que vamos a estar toda la vida juntos, el uno para el otro. Es una promesa que nos hicimos, que por más que estemos separados íbamos a acompañar”, cerró el tema del posible casamiento.

“Yo estoy feliz de tenerlo, yo estoy feliz de tenerlo, sé que está vivo y no me importaba si era así, si era con una pierna, con un brazo, con lo que sea, lo quería tener igual. No, no me importa nada si hay que empezar de cero o… Yo lo quería tener en casa, así que estoy más que feliz acompañándolo, estoy como felicitando cada paso que da, cada evolución que tiene, alentándolo, estoy entera para ellos tres porque tengo que estarlo”, contó con la voz cargada de emoción.

Temas Relacionados

Thiago MedinaDaniela CelisGran Hermano

Últimas Noticias

Habló la mamá de Ayelén Paleo tras salir de la cárcel: “Estaba aislada y solo tenía una hora para ver la luz del día”

Elizabeth Rodrigo recuperó la libertad luego de un mes y medio detenida acusada de integrar una red de trata y contó al aire de Intrusos como vivió esos días

Habló la mamá de Ayelén

Nico Occhiato y un episodio de Luzu Kids para debatir el bullying y la discriminación: “Está bueno hablarlo”

En el último especial del podcast protagonizado por niños y adolescentes, el conductor invitó a reflexionar sobre estas problemáticas cada vez más comunes

Nico Occhiato y un episodio

Habló la influencer cuestionada por la esposa de Lautaro Martínez: “No lo voy a dejar de amar”

En medio de una inesperada polémica, Agustina Kogan no escondió sus sentimientos por el delantero de la selección y criticó la actitud de Agustina Gandolfo, la mujer del futbolista

Habló la influencer cuestionada por

Así fue el divertido cumpleaños de Martín Bossi: del reclamo de Guillermo Francella al curioso detalle de los regalos

El actor celebró en un restaurante de Puerto Madero junto al elenco de La cena de los tontos. El emotivo abrazo con Graciela Borges y la ceremonia de la torta

Así fue el divertido cumpleaños

Murió Alejandro Fiori, guitarrista de Los Encargados y Los Pillos y figura clave del under de los 80

Nombre indispensable de la escena postpunk, dejó una huella indiscutible en un sonido que emergía en los sótanos de Buenos Aires. Hoy la música despide a uno de sus espíritus más originales

Murió Alejandro Fiori, guitarrista de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cayó “La madama de la

Cayó “La madama de la droga” durante un operativo en Isidro Casanova

Scott Bessent apuesta el dinero de los contribuyentes en una gran jugada por Argentina

Molinos Agro y la francesa Louis Dreyfus presentaron una propuesta conjunta para quedarse con Vicentin

Realizaron pintadas antisemitas frente a una escuela judía de la Ciudad de Buenos Aires

Los sorprendentes hallazgos sobre el buceo a profundidades extremas de las rayas manta

INFOBAE AMÉRICA
Descubrieron en Rusia una fortaleza

Descubrieron en Rusia una fortaleza prehistórica de más de 6.000 años de antigüedad

Broadway en estado de alerta por negociaciones laborales que hacen peligrar una exitosa temporada

Scott Bessent apuesta el dinero de los contribuyentes en una gran jugada por Argentina

El desafío de la cumbre Trump-Putin: ¿cómo hará el “Kremlin volador” para evitar las sanciones aéreas y llegar a Hungría?

El secretario del Tesoro de Estados Unidos prepara un encuentro clave con China en medio de las tensiones comerciales

TELESHOW
Habló la mamá de Ayelén

Habló la mamá de Ayelén Paleo tras salir de la cárcel: “Estaba aislada y solo tenía una hora para ver la luz del día”

Nico Occhiato y un episodio de Luzu Kids para debatir el bullying y la discriminación: “Está bueno hablarlo”

Habló la influencer cuestionada por la esposa de Lautaro Martínez: “No lo voy a dejar de amar”

Así fue el divertido cumpleaños de Martín Bossi: del reclamo de Guillermo Francella al curioso detalle de los regalos

Murió Alejandro Fiori, guitarrista de Los Encargados y Los Pillos y figura clave del under de los 80