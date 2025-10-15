Teleshow

“Sos el pibe más genial”: la declaración de amor de Eliana Guercio a Chiquito Romero en su despedida de Boca Juniors

La exvedette compartió unas sentidas palabras para apoyar al arquero en un día cargado de emociones, remarcando sus sentimientos y gratitud en un gesto que conmovió a sus seguidores

Andrea Mazzei

Por Andrea Mazzei

Guardar
La tierna dedicatoria de Eliana
La tierna dedicatoria de Eliana Guercio a su esposo, Sergio Chiquito Romero, en su despedida de Boca Juniors

Eliana Guercio volvió a demostrar el rol fundamental que ocupa en la vida de Sergio Chiquito Romero. La exvedette y conductora eligió las redes sociales para enviarle un mensaje de aliento a su esposo en un día clave para el arquero: el fin de su ciclo en Boca Juniors, una despedida cargada de emociones que marcó un momento de transición tanto en lo profesional como en lo personal. Con palabras directas y un gesto público, Guercio puso en foco los valores y el amor que los une, convirtiéndose nuevamente en la compañera inseparable de Chiquito en los momentos más sensibles.

En una fecha que difícilmente olvidará, el futbolista cerró su ciclo en Boca Juniors tras tres años en el arco xeneize. La tarde del 14 de octubre de 2025 no solo marcó un antes y un después en su carrera, sino que abrió la puerta a una etapa de incertidumbre y emociones intensas donde el apoyo más firme llegó, como tantas veces, desde el ámbito familiar. Eliana Guercio, su compañera desde hace más de quince años, eligió expresar ese respaldo con palabras directas y un gesto público que reflejó no sólo amor, sino también admiración y gratitud.

Eliana Guercio le dedicó unas
Eliana Guercio le dedicó unas tiernas palabras a su esposo Sergio Chiquito Romero tras terminar su ciclo en Boca Juniors (Instagram)

No fue un final sencillo. Sergio Romero supo ganarse a la hinchada de Boca durante la Copa Libertadores 2023, donde se transformó en héroe de una campaña que terminó en subcampeonato. El romance con la tribuna, sin embargo, se quebró después de una resonante pelea con un simpatizante en la Bombonera, tras la derrota ante River en 2024. Aun así, Romero se despidió agradecido con el club y su gente, con la dignidad característica de quien sabe que lo dio todo.

Eliana, consciente del momento delicado, optó por salir al encuentro del ánimo de su esposo mediante una dedicatoria pública cargada de sentimientos. “Sos el pibe más genial del mundo, de este mundo y de todos los que puedan existir. Te admiro SIEMPRE. Gracias por enseñarme que la vida es otra cosa. Te amo con todo mi corazón”, escribió en sus redes sociales. El mensaje enseguida cosechó numerosas reacciones. No era la primera vez que Eliana recurría a lo público para acompañar a su pareja, pero la ocasión requería palabras precisas y ella supo encontrarlas.

El tierno significado detrás del
El tierno significado detrás del tatuaje que se hizo Eliana Guercio: "Nosotros" (Instagram)

La relación entre Guercio y Romero se erige sobre bases sólidas, forjadas a fuerza de acompañamiento, sacrificios mutuos y decisiones que desafiaron prejuicios y distancias. Su historia de amor comenzó en 2008, cuando se cruzaron por primera vez en una disco de Comodoro Rivadavia, donde Eliana estaba invitada a una presencia. La diferencia de edad —ella es diez años mayor— despertó comentarios, pero no fue un obstáculo. A los pocos meses decidieron casarse y mudarse juntos a Europa, donde el arquero continuó su carrera profesional y Eliana eligió priorizar la vida familiar, dejando su trabajo en los medios para convertirse en el pilar de los Romero.

Fueron catorce años en el exterior, durante los cuales nacieron sus cuatro hijos y construyeron un hogar lejos de la Argentina. En 2022 regresaron al país, redoblando la apuesta por seguir juntos y afianzando un vínculo que, con los años, consiguió esquivar embates y mantenerse firme.

La familia Guercio-Romero a pleno
La familia Guercio-Romero a pleno durante el cumpleaños de 15 de la hija mayor de Eliana Guercio y Chiquito Romero (Instagram)

Las pruebas de esa unión aparecen también en la piel. Hace unos días, Eliana mostró a sus seguidores su nuevo tatuaje dedicado a Chiquito, eligiendo la imagen de un león y una leona fundidos en un mismo rostro, rodeados de flores. “Nosotros”, escribió en letras blancas junto a un corazón rojo, acompañando la publicación con la frase en italiano “Grazie d’esistere”. El símbolo no pasó inadvertido, especialmente por la elección del idioma que remite a los años vividos en Italia, pero también por el motivo del tatuaje: une el presente con un pasado reciente, en el que Sergio ya había elegido plasmar en su espalda la imagen de un león, una leona y cuatro cachorros representando a su familia. El tatuaje de Eliana sigue esa narración, aunque opta por un diseño más minimalista y delicado, pero igualmente contundente en mensaje.

En redes sociales, la exvedette compartió el momento al ritmo de “Que me falte todo” de Luck Ra y Abel Pintos, repitiendo la palabra “Nosotros” y etiquetando al arquero. Él no tardó en responderle desde su cuenta, replicando la imagen y escribiendo: “Te amo, reina”, en agradecimiento. Ese ida y vuelta de gestos se transformó en una constante desde aquel primer encuentro en 2008. Pese a que entonces ella era figura de la televisión y él daba sus primeros pasos en el AZ Alkmaar, pudieron consolidar una familia y una rutina que privilegia el afecto y la complicidad, relativizando lo accesorio.

El tiempo los encontró compartiendo traslados, desafíos de la vida nómade del futbolista y evitando que el brillo de la exposición apague el sentido último de su unión. A menudo, la pareja se muestra como un verdadero equipo dentro y fuera de la cancha. Así lo contó Eliana en La Peña de Morfi, rememorando aquellos primeros meses de vértigo: “Chiquito es un bombón. Me gané la lotería... Nos conocimos y a los cuatro meses nos casamos. O sea que todo el ‘cuiqui’ lo tenía, pero las ganas estaban”.

La dedicatoria de Guercio en el cierre del ciclo azul y oro es, de algún modo, la continuidad de esa historia. Sincera, incondicional y a prueba de derrotas, como la vida misma que eligieron transitar juntos.

Temas Relacionados

Eliana GuercioSergio Chiquito RomeroChiquito RomeroBoca JuniorsDedicatoriaRedes sociales

Últimas Noticias

Qué dijo Nacho Castañares sobre los rumores de romance con Ángela Torres

El reciente acercamiento entre el influencer y la artista generó todo tipo de especulaciones en las redes. Su testimonio

Qué dijo Nacho Castañares sobre

David Lebón se casó con su manager en una ceremonia íntima: músicos, canciones y el momento más emotivo

El guitarrista y Patricia Oviedo pasaron por el registro civil para formalizar su amor entre el afecto de sus seres queridos y luego de 15 años de relación

David Lebón se casó con

La confesión de Wanda Nara en Masterchef Celebrity que desató las risas en el estudio

La conductora sorprendió durante la competencia culinaria con un comentario espontáneo que marcó la noche televisiva y se volvió viral en las redes

La confesión de Wanda Nara

El sorpresivo cambio que hizo Marcelo Tinelli en un posteo romántico dedicado a Milett Figueroa

El conductor le había escrito una extensa y emotiva declaración de amor a su novia en redes sociales, pero editó el texto y lo cambió a un tono más frío y distante

El sorpresivo cambio que hizo

Cómo es la nueva vida de Luisito Zerda, el histórico exparticipante de Cuestión de Peso

El joven competidor del ciclo televisivo se reinventó con un puesto de comidas rápidas en Villa Luzuriaga

Cómo es la nueva vida
ÚLTIMAS NOTICIAS
El gobierno de la Ciudad

El gobierno de la Ciudad impulsa un Distrito IA con beneficios impositivos

Elecciones 2025: cuáles son los votos afirmativos, en blanco y nulos con la Boleta Única de Papel

Triple femicidio narco de Florencio Varela: buscan identificar a otros tres sospechosos

La falta de tiempo también es un factor de riesgo de demencia, según un estudio

Choque en la autopista 25 de Mayo, corte total y operativo aéreo de emergencia

INFOBAE AMÉRICA
El camino hacia la COP30

El camino hacia la COP30 ingresa en su recta final sin despejar dudas sobre financiación

De aliados a enemigos: por qué Pakistán y los talibanes afganos están en guerra

Rusia amenazó a los opositores activos en el extranjero: “Nuestros servicios de seguridad toman las medidas necesarias”

Uruguay se encamina a aprobar hoy la despenalización de la eutanasia: será el primer país de América Latina

Lucrecia Martel: “El cine es una poderosa herramienta de transformación”

TELESHOW
Qué dijo Nacho Castañares sobre

Qué dijo Nacho Castañares sobre los rumores de romance con Ángela Torres

David Lebón se casó con su manager en una ceremonia íntima: músicos, canciones y el momento más emotivo

La confesión de Wanda Nara en Masterchef Celebrity que desató las risas en el estudio

El sorpresivo cambio que hizo Marcelo Tinelli en un posteo romántico dedicado a Milett Figueroa

Cómo es la nueva vida de Luisito Zerda, el histórico exparticipante de Cuestión de Peso