“Sos el pibe más genial”: la declaración de amor de Eliana Guercio a Chiquito Romero en su despedida de Boca Juniors

La tierna dedicatoria de Eliana Guercio a su esposo, Sergio Chiquito Romero, en su despedida de Boca Juniors

Eliana Guercio volvió a demostrar el rol fundamental que ocupa en la vida de Sergio Chiquito Romero. La exvedette y conductora eligió las redes sociales para enviarle un mensaje de aliento a su esposo en un día clave para el arquero: el fin de su ciclo en Boca Juniors, una despedida cargada de emociones que marcó un momento de transición tanto en lo profesional como en lo personal. Con palabras directas y un gesto público, Guercio puso en foco los valores y el amor que los une, convirtiéndose nuevamente en la compañera inseparable de Chiquito en los momentos más sensibles.

En una fecha que difícilmente olvidará, el futbolista cerró su ciclo en Boca Juniors tras tres años en el arco xeneize. La tarde del 14 de octubre de 2025 no solo marcó un antes y un después en su carrera, sino que abrió la puerta a una etapa de incertidumbre y emociones intensas donde el apoyo más firme llegó, como tantas veces, desde el ámbito familiar. Eliana Guercio, su compañera desde hace más de quince años, eligió expresar ese respaldo con palabras directas y un gesto público que reflejó no sólo amor, sino también admiración y gratitud.

Eliana Guercio le dedicó unas tiernas palabras a su esposo Sergio Chiquito Romero tras terminar su ciclo en Boca Juniors (Instagram)

No fue un final sencillo. Sergio Romero supo ganarse a la hinchada de Boca durante la Copa Libertadores 2023, donde se transformó en héroe de una campaña que terminó en subcampeonato. El romance con la tribuna, sin embargo, se quebró después de una resonante pelea con un simpatizante en la Bombonera, tras la derrota ante River en 2024. Aun así, Romero se despidió agradecido con el club y su gente, con la dignidad característica de quien sabe que lo dio todo.

Eliana, consciente del momento delicado, optó por salir al encuentro del ánimo de su esposo mediante una dedicatoria pública cargada de sentimientos. “Sos el pibe más genial del mundo, de este mundo y de todos los que puedan existir. Te admiro SIEMPRE. Gracias por enseñarme que la vida es otra cosa. Te amo con todo mi corazón”, escribió en sus redes sociales. El mensaje enseguida cosechó numerosas reacciones. No era la primera vez que Eliana recurría a lo público para acompañar a su pareja, pero la ocasión requería palabras precisas y ella supo encontrarlas.

El tierno significado detrás del tatuaje que se hizo Eliana Guercio: "Nosotros" (Instagram)

La relación entre Guercio y Romero se erige sobre bases sólidas, forjadas a fuerza de acompañamiento, sacrificios mutuos y decisiones que desafiaron prejuicios y distancias. Su historia de amor comenzó en 2008, cuando se cruzaron por primera vez en una disco de Comodoro Rivadavia, donde Eliana estaba invitada a una presencia. La diferencia de edad —ella es diez años mayor— despertó comentarios, pero no fue un obstáculo. A los pocos meses decidieron casarse y mudarse juntos a Europa, donde el arquero continuó su carrera profesional y Eliana eligió priorizar la vida familiar, dejando su trabajo en los medios para convertirse en el pilar de los Romero.

Fueron catorce años en el exterior, durante los cuales nacieron sus cuatro hijos y construyeron un hogar lejos de la Argentina. En 2022 regresaron al país, redoblando la apuesta por seguir juntos y afianzando un vínculo que, con los años, consiguió esquivar embates y mantenerse firme.

La familia Guercio-Romero a pleno durante el cumpleaños de 15 de la hija mayor de Eliana Guercio y Chiquito Romero (Instagram)

Las pruebas de esa unión aparecen también en la piel. Hace unos días, Eliana mostró a sus seguidores su nuevo tatuaje dedicado a Chiquito, eligiendo la imagen de un león y una leona fundidos en un mismo rostro, rodeados de flores. “Nosotros”, escribió en letras blancas junto a un corazón rojo, acompañando la publicación con la frase en italiano “Grazie d’esistere”. El símbolo no pasó inadvertido, especialmente por la elección del idioma que remite a los años vividos en Italia, pero también por el motivo del tatuaje: une el presente con un pasado reciente, en el que Sergio ya había elegido plasmar en su espalda la imagen de un león, una leona y cuatro cachorros representando a su familia. El tatuaje de Eliana sigue esa narración, aunque opta por un diseño más minimalista y delicado, pero igualmente contundente en mensaje.

En redes sociales, la exvedette compartió el momento al ritmo de “Que me falte todo” de Luck Ra y Abel Pintos, repitiendo la palabra “Nosotros” y etiquetando al arquero. Él no tardó en responderle desde su cuenta, replicando la imagen y escribiendo: “Te amo, reina”, en agradecimiento. Ese ida y vuelta de gestos se transformó en una constante desde aquel primer encuentro en 2008. Pese a que entonces ella era figura de la televisión y él daba sus primeros pasos en el AZ Alkmaar, pudieron consolidar una familia y una rutina que privilegia el afecto y la complicidad, relativizando lo accesorio.

El tiempo los encontró compartiendo traslados, desafíos de la vida nómade del futbolista y evitando que el brillo de la exposición apague el sentido último de su unión. A menudo, la pareja se muestra como un verdadero equipo dentro y fuera de la cancha. Así lo contó Eliana en La Peña de Morfi, rememorando aquellos primeros meses de vértigo: “Chiquito es un bombón. Me gané la lotería... Nos conocimos y a los cuatro meses nos casamos. O sea que todo el ‘cuiqui’ lo tenía, pero las ganas estaban”.

La dedicatoria de Guercio en el cierre del ciclo azul y oro es, de algún modo, la continuidad de esa historia. Sincera, incondicional y a prueba de derrotas, como la vida misma que eligieron transitar juntos.