Eliana Guercio lució su nuevo tatuaje dedicado a Chiquito Romero y el significado detrás del diseño: “Nosotros”

El amor entre Eliana Guercio y Sergio “Chiquito” Romero volvió a quedar grabado, literalmente, en la piel. La exvedette sorprendió a sus seguidores en las últimas horas al compartir en su cuenta de Instagram el diseño de su nuevo tatuaje, con un profundo significado en su matrimonio con el arquero.

El diseño que eligió es la imagen de un león y una leona unidos en un mismo rostro, acompañados por flores. La palabra “Nosotros”, escrita en letras blancas y sencillas junto a un corazón rojo, formó parte de la publicación que realizó en redes. Un gesto cargado de simbolismo, que los fanáticos no tardaron en vincular con la historia de amor y familia que ambos construyeron a lo largo de más de 15 años.

La publicación, que acumuló miles de reacciones en minutos, estuvo acompañada por un mensaje breve pero lleno de sentimiento: “Grazie d’esistere” (Gracias por existir, en italiano). Tres palabras, una dedicatoria y una imagen que condensan lo que para la pareja representa su vínculo: unión, fuerza y lealtad. La elección del idioma también llamó la atención de sus seguidores, ya que recuerda los años que el arquero jugó en Europa, especialmente en Italia, donde la familia vivió gran parte de su vida antes de regresar al país cuando él se incorporó a Boca Juniors.

El tatuaje muestra la mitad del rostro de un león y la mitad del rostro de una leona, fusionados de forma simétrica, con líneas finas y detalles florales. El resultado transmite equilibrio y conexión, una representación de dos mitades que se complementan. La elección de los leones no es casual: hace referencia directa al tatuaje que el arquero se hizo en diciembre de 2024, cuando decidió homenajear a su familia con una obra que ocupa toda su espalda, donde aparecen un león, una leona y cuatro cachorros, representando a él, su esposa y sus hijos.

Aquel tatuaje, realizado por un artista especializado en retratos realistas, ya había dado que hablar por su nivel de detalle y el mensaje que encerraba. Jazmín, Chloe, Meghan y Luca, habían sido parte del cuadro anterior, que el arquero del club de la ribera lleva en su espalda. Ahora, casi un año después, fue el turno de Eliana de continuar esa narrativa, con un diseño más minimalista pero igual de potente.

A través de sus historias, y con la canción “Que me falte todo” de Luck Ra y Abel Pintos, ella volvió a insistir con la misma frase: “Nosotros”, etiquetando al deportista. Además, aprovechó para dedicarle unas palabras al tatuador: “Sos muy crack”, escribió al lado de la mención a Ezequiel, el artista. Esto no fue todo, ya que el mismo Chiquito decidió repostear la historia de la panelista en la que luce su tatuaje y, sobre las mismas imágenes, escribió: “Te amo, reina”, a modo de agradecimiento por el dibujo en su piel de forma permanente.

No es la primera vez que la pareja demuestra su conexión a través de gestos públicos. Desde que se conocieron en 2008, cuando Eliana ya era una figura reconocida en la televisión y Sergio daba sus primeros pasos como arquero profesional en el AZ Alkmaar de Países Bajos, mantuvieron una relación sólida pese a las distancias, los traslados y las exigencias del fútbol internacional. Con el paso de los años, construyeron una familia que se convirtió en su mayor prioridad, y tanto en redes como en declaraciones, suelen mostrarse como un equipo dentro y fuera de la cancha.

Recientemente, durante una participación en La Peña de Morfi (Telefe), Eliana recordó el inicio de su relación con Romero. “Chiquito es un bombón. Me gané la lotería”, comenzó diciendo. “En mi corazón yo quería que dure para siempre, porque sabía muy bien lo que me pasaba a mí. Nosotros nos conocimos y a los cuatro meses nos casamos. O sea que todo el ‘cuiqui’ lo tenía, pero las ganas estaban. Toda esa pasión, esa cosa hermosa de no querer separarte estuvieron desde el primer momento. Fueron cuatro meses y no nos conocíamos tanto”, rememoró con alegróa.