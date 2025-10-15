La hija de Maxi López, su fan número uno: el tierno gesto desde Suiza mientras lo veía en MasterChef Celebrity

La hija de Maxi López lo apoyó desde Suiza mientras veía su participación en MasterChef Celebrity (Video: Instagram)

Después de varias semanas en Buenos Aires, Maxi López regresó a Suiza para reencontrarse con su esposa, Daniela Christiansson, y su hija, Elle. Su vuelta a casa se dio en medio de versiones que apuntaban a una supuesta crisis matrimonial, alimentadas por la distancia física, la exposición mediática y el avance del embarazo de la modelo sueca. Sin embargo, en las últimas horas, la pareja disipó cualquier duda sobre su vínculo: primero con una serie de fotos familiares tras el retorno de Maxi que confirmaron la unión, y más recientemente con una historia que conmovió a sus seguidores.

Daniela compartió una imagen de su hija mirando atentamente en una computadora la participación de su padre en MasterChef Celebrity, el reality culinario de Telefe en el que el exfutbolista forma parte del plantel. En la publicación, la modelo escribió una frase simple pero elocuente: “Las fans número 1”, junto al usuario oficial de Maxi López y el hashtag del programa. La escena, tomada desde atrás, mostraba a la pequeña concentrada frente a la pantalla mientras en el monitor aparecía la imagen de su padre en el estudio televisivo. En el video, su mamá le pregunta: “¿Quién está ahí?", a lo que la niña alcanza a responder: “Daddy”.

Maxi López regresó a Suiza tras su paso por MasterChef Celebrity y disipó rumores de crisis con Daniela Christiansson

La participación de Maxi en el programa fue uno de los motivos que lo mantuvieron en la Argentina durante las últimas semanas, junto con el acompañamiento a su hijo Valentino, fruto de su relación anterior con la empresaria y conductora, que fue sometido a una operación luego de una lesión deportiva. Esa combinación de compromisos laborales y personales lo alejó temporalmente de Suiza, donde reside desde hace varios años junto a Daniela y su hija, lo que dio pie a especulaciones sobre una posible tensión de pareja.

Las imágenes que Christiansson comenzó a publicar desde el regreso de Maxi despejaron todas esas conjeturas. En la primera de ellas, se lo veía abrazando a Elle en la cocina de su casa, una postal íntima que la modelo acompañó con un mensaje de alivio: “Por fin, una semana así juntos”. Esa frase bastó para confirmar que el reencuentro era esperado y que la familia atravesaba un buen momento. Ahora, con la historia de su hija mirando el programa, Daniela reforzó ese mismo mensaje de estabilidad, mostrando que desde Suiza acompañan a López a la distancia y celebran su nueva etapa televisiva.

La familia de Maxi López celebró el reencuentro y mostró apoyo a la nueva etapa televisiva del exfutbolista

Para eliminar todo tipo de dudas, la europea decidió escribir un extenso mensaje en español en sus historias, al mismo tiempo en que Maxi López había abandonado el certamen y se encontraba en vuelo hacia Suiza. “Mientras lo esperamos en el aeropuerto (Elle se durmió en el auto), tengo un montón de mensajes en los DM (mensajes directos), así que voy a hacer un posteo general”, comenzó diciendo Daniela sobre una selfie a cara lavada en el asiento delantero del vehículo.

“Primero, muchas gracias por todos los mensajes de apoyo. Lo que pasó este lunes fue intenso, pero ya pasó y estamos bien”, aseguró, llevando tranquilidad luego del posteo que hizo tras el accidente. “Sí, Maxi está volviendo y eso nos pone muy contentas”.

“No, no estoy enojada. Sé bien cuáles son los objetivos de Maxi al estar lejos de nosotras en estos momentos, incluso estando yo embarazada. Las razones son importantes y sus objetivos más grandes de los que muchos pueden imaginar. Hay toda una estrategia detrás y él conoce bien los límites. Sé que jamás haría algo que pudieran ponernos en riego o hacernos mal. Tomamos juntos la decisión de hacer este sacrificio y vivir esta distancia por un tiempo, explicó la modelo.

Acerca de cómo transita la distancia de su pareja fue contundente. ¿Duele? Sí, claro. Estoy agotada, porque estoy en la parte final del embarazo: el cuerpo pesa y las hormonas me ponen sensible, pero lo que más me duele es que lo extrañamos mucho. Igual, me pone feliz verlo disfrutar de sus hijos, que lo necesitan, y poder pasar tiempo con su familia y amigos“.

Daniela Christiansson desmintió conflictos y confirmó la estabilidad familiar pese a la distancia y el embarazo

Acto seguido, agregó detalles sobre la permanencia de su marido en Buenos Aires. “Esa es, de hecho, la razón principal de su estadía en Argentina, y es algo que me hace enormemente feliz por él y por sus hijos. También siempre hace bien volver al lugar donde uno creció. Lo sé bien, porque yo también viví muchos años lejos de mi casa”.

Sobre la pequeña Elle, la hija que tiene en común, contó que está haciendo todo lo posible para que siga con su rutina, con sorpresas y actividades para que la ausencia de Maxi no se sienta tanto. Cabe recordar que Christiansson está embarazada de 7 meses por lo que le es imposible subirse a un avión para acompañar a su marido. “No puedo viajar ahora: tengo obligaciones acá y estoy demasiado pesada para hacerlo a los siete meses de embarazo. No es lo ideal, pero es lo que nos toca”.

Finalmente, antes de terminar, dedicó unas palabras a Wanda Nara, ya que se especuló que la cercanía del exmatrimonio había generado rispideces entre el exfubtolista del Barcelona y Daniela. “Y no, no hay ningún drama con Wanda. Todo está bien, todo tranquilo y en paz. Eso es lo más importante para todos”, afirmó.

“Tenemos muchas ganas de verlo en MasterChef y acompañarlo desde acá con todo nuestro amor. Gracias por el cariño y el respeto siempre”, cerró en un perfecto español y sin utilizar en esta ocasión el inglés, como suele hacer con sus mensajes en redes sociales.