Teleshow

Maxi López contó cómo reaccionó Daniela Christiansson a su coqueteo público con Wanda Nara

El exfutbolista trabajará con su expareja en Masterchef Celebrity, lo que despertó todo tipo de rumores en su esposa, con quien espera su segundo hijo

Pablo Andisco

Por Pablo Andisco

Guardar
La palabra de Maxi López sobre su actualidad con Wanda Nara en Masterchef Celebrity (Intrusos. América)

Después de un tiempo alejado de los focos mediáticos, hace unas semanas que Maxi López volvió a ocupar las primeras planas del espectáculo. Luego de aquella escandalosa separación de Wanda Nara, el exfutbolista encontró sosiego en Europa con su pareja Daniela Christiansson, con quien son padres de Elle y esperan a su segundo hijo. Con el tiempo, recompuso el vínculo con la conductora, la madre de sus hijos mayores. Al punto que ahora son compañeros de trabajo y se animan a coquetear en público, lo que despertó todo tipo de rumores.

El delantero surgido en River Plate será uno de los concursantes de la nueva edición de Masterchef Celebrity, que conducirá Wanda Nara. Ya estuvieron circulando algunas fotos de las grabaciones y un intercambio picante en redes con un pase de factura de Maxi por cierto incumplimiento de un trato de parte de Wanda. Del otro lado del mundo, su esposa embarazada reaccionó con una serie de enigmáticos posteos que encendieron las alarmas sobre un posible conflicto en la relación, que rápidamente fueron sofocados por ambas partes.

En este panorama, López fue abordado por la prensa a la salida de la grabación y dio sus primeras declaraciones formales como participante de Materchef. “Lo estoy disfrutando, eso es importante. Todavía mucho no podemos contar, pero hay muy buena vibra. El grupo de trabajo me encantó y la verdad que está muy bien armado”, señaló en declaraciones tomadas por Intrusos.

Maxi López, su hijo Constantino,
Maxi López, su hijo Constantino, su expareja Wanda Nara y su exsuegra, Nora

Ante la consulta de la expectativa general por su reencuentro profesional con Wanda Nara, se mostró esperanzado. “Hoy estamos en un momento muy positivo, de paz, amor, entonces creo que va a ir bien”. También reconoció que dudó a la hora de aceptar el desafío. “Vine por otras cuestiones, ahora estoy contento de estar acá”.

Maxi también se animó a aventurar su duración en el certamen y no evadió la consulta de un supuesto abandono debido al embarazo de su esposa. “No lo sé, eso dependerá del jurado. Si se quema el bife o no, van a decidir ellos”, respondió, dejando entrever que su futuro en la pantalla tendrá que ver con su habilidad en la cocina. Al respecto, aseguró que ya está compenetrado con el desafío: “Desde que tuve la primera charla me puse a practicar”.

Sin bajar del auto, López respondió sobre la mencionada foto con Wanda y el ida y vuelta seductor que generó todo tipo de comentarios. “No se presentó a una reunión y su abogado dijo que me debe una cena. Todavía no me pagó nada, tiene que hacerlo”, dijo de la deuda impaga de su ex. Y respecto a Daniela, aseguró tener todo bajo control: “Ya está todo charlado, sabe que hay buena onda”.

En cambio, no quiso responder si imagina si a futuro Wanda y Mauro Icardi podrán recomponer su relación tomando como espejo lo que ocurrió con él. “Yo de las otras personas no opino. Sí, obviamente puedo hablar por mí. Me gusta este momento que estamos teniendo por los chicos”.

Un rato antes, Wanda había subido una foto en la que se ve por primera vez a su expareja con el delantal de Masterchef Celebrity. Junto a ellos, su hijo del medio, Constantino, y Nora Colossimo, la madre de la conductora. Una postal familiar que se traslada a las cocinas más famosas del país. Una metáfora visual de la vida mediática de Wanda Nara, que en la pantalla de Telefe tendrá uno de sus capítulos más rutilantes.

Temas Relacionados

Wanda NaraMaxi LópezDaniela Christiansson

Últimas Noticias

Melody Luz respondió con dureza a quienes criticaron a Alex Caniggia por ostentar en las redes en lugar de ayudarla con dinero

La bailarina y panelista de LAM anunció el cierre momentáneo de su emprendimiento y minutos después su pareja publicó la compra de un auto nuevo. Ante los comentarios negativos, salió al cruce: “¿Dónde está el empoderamiento?

Melody Luz respondió con dureza

El íntimo relato de Lola Latorre tras recibirse de abogada: “Me costó más de lo que imaginé”

Entre fotos de estudio y palabras sinceras, la influencer narró el largo trayecto hasta el título. Dudas, sacrificios y un final feliz

El íntimo relato de Lola

Daniela Celis difundió el parte médico de Thiago Medina: “Estamos felices”

La expareja y madre de las hijas reflejó su alegría por la mejora del ex Gran Hermano, internado hace tres semanas luego de un accidente de moto

Daniela Celis difundió el parte

Cami Homs mostró su rutina de entrenamiento y reveló el objetivo que se propuso para el parto: “Es clave”

La modelo, que es mamá de Francesca y Bautista De Paul, transita el sexto mes de embarazo de su primera hija con José Sosa

Cami Homs mostró su rutina

Susana Giménez sigue desconcertada por la actitud de Verónica Lozano: “Yo nunca lo hubiera hecho”

En diálogo con Luis Ventura, la conductora expresó su sorpresa por las repercusiones de lo sucedido en los Martín Fierro

Susana Giménez sigue desconcertada por
ÚLTIMAS NOTICIAS
El universo visual de Juan

El universo visual de Juan Gatti deslumbra en el Festival de Cine de la UBA: afiches, secretos y una charla inolvidable

Calendario astronómico de octubre: cuándo ver cometas, estrellas fugaces y la superluna

Rosario: un enfermero de PAMI fue acusado de robar fentanilo y venderlo para consumo personal

Tragedia en Córdoba: un policía murió luego de chocar de frente con su auto contra un colectivo

Pequeño J no aceptó una extradición simplificada a la Argentina y el proceso podría demorar al menos 60 días

INFOBAE AMÉRICA
“No te creemos, Lecornu”: el

“No te creemos, Lecornu”: el primer ministro francés fracasó en su primer intento de negociar con la oposición

Hong Kong ampliará la vigilancia con cámaras de reconocimiento facial impulsadas por IA

Cancelaron una rueda de prensa del partido de la NBA por el tiroteo contra el Coliseo de Puerto Rico

El Senado de Bolivia aprueba una ley para cesar a magistrados judiciales “auto prorrogados”

El petrolero de la “flota fantasma” rusa retomó su viaje tras ser retenido en Francia

TELESHOW
Melody Luz respondió con dureza

Melody Luz respondió con dureza a quienes criticaron a Alex Caniggia por ostentar en las redes en lugar de ayudarla con dinero

El íntimo relato de Lola Latorre tras recibirse de abogada: “Me costó más de lo que imaginé”

Daniela Celis difundió el parte médico de Thiago Medina: “Estamos felices”

Cami Homs mostró su rutina de entrenamiento y reveló el objetivo que se propuso para el parto: “Es clave”

Susana Giménez sigue desconcertada por la actitud de Verónica Lozano: “Yo nunca lo hubiera hecho”