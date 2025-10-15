La emoción de Nicolás Behringer, el campeón de La Voz Argentina 2025: “El fracaso es no hacer lo que uno ama”

La emoción de Nicolás Behringer, el ganador de La Voz Argentina (Video: La Voz Argentina/ Telefe)

Nicolás Behringer, el reciente ganador de La Voz Argentina 2025, dio una entrevista en Cortá por Lozano, el programa conducido por Vero Lozano en Telefe, luego de convertirse en el campeón de la quinta temporada del talent show. Con el trofeo en las manos, el joven artista expresó su asombro y alegría: “Estoy que no caigo todavía. Lo vengo diciendo desde ayer”.

A lo largo de la charla, Behringer relató cómo fue atravesar el certamen que, según sus palabras, implicó “crecimiento y poder exponenciar más todo lo que yo vengo compartiendo hace tanto tiempo”. De origen humilde, remarcó el valor de su experiencia como artista callejero y cómo sus vivencias personales influyeron en su forma de interpretar cada canción: “Cuando salía a la calle o a cualquier lugar, me daba cuenta que influía mucho en cómo me iba con las cosas. La energía que ponía era la que recibía de vuelta”.

El flamante ganador recordó que su ingreso al programa fue inesperado: “Fui acompañado a un amigo que me dijo: ‘alguien te anotó’. Fui pensando ‘si es para mí, bienvenido sea, si no, está perfecto’”. Desde el inicio encaró el proceso sin expectativas, pero motivado por la posibilidad de estar en un escenario distinto.

“Todos los gritos que escucharon ahí, el primero era de mi hermana. También mi pareja, que estuvo muy presente, acompañándome en todo”, destacó Nicolás Behringer en La Voz Argentina (Cortá por Lozano, Telefe)

En relación a su camino en el programa, bajo el equipo de Luck Ra, destacó la exigencia del certamen y el alto nivel de competencia. “Entrás a La Voz, y tenés la posibilidad de llegar lejos. Tenés la oportunidad de quedar para finalista, de llegar a un Playoff, al Knockout, a Las Batallas, a cualquiera de Los Rounds. Y con un nivel muy alto de competencia también. Los chicos son unas bestias”, elogió a sus compañeros.

Durante el programa, Behringer se emocionó al hablar de su familia, especialmente de su hermana y de su novia, a quienes dedicó el triunfo: “Todos los gritos que escucharon ahí, el primero era de mi hermana. También mi pareja, que estuvo muy presente, acompañándome en todo”. En ese clima, Vero Lozano remarcó el esfuerzo y la resiliencia que caracterizó su carrera desde sus comienzos.

Uno de los momentos más esperados de la nota fue el mensaje que el cantante dio a quienes buscan abrirse camino en el mundo artístico: “No importa el fracaso. El fracaso es no hacer lo que ames. Si se pueden despertar un día más, tienen otro día para poder seguir haciendo lo que aman”. Durante el segmento, también se generó un clima de celebración con la interpretación de “We are the Champions” de Queen.

Luck Ra y Nicolás Behringer celebraron su triunfo en La Voz Argentina 2025 (Adrián Diaz)

A lo largo de la entrevista, tanto Vero Lozano como los integrantes del programa celebraron la calidez y originalidad de Nicolás Behringer, resaltando su conexión genuina con el público y el crecimiento exhibido durante cada etapa de la competencia. El joven insistió en el valor de mantenerse fiel a uno mismo y aseguró que planea capitalizar este reconocimiento manteniendo “los pies en la tierra”. “Creo que tiene que ser así, siempre fui una persona muy con los pies en la tierra, pero hoy más que nunca me siento conectado con eso. Cuando tenés abundancia en algo, expande lo que sea que tenés adentro”, expresó. Según sus palabras, este logro representa el inicio de una nueva etapa, en la que buscará profundizar su identidad artística y continuar transmitiendo emociones desde la música.

Además, el artista adelantó sus próximos pasos tras la consagración en el ciclo de Telefe: “Ahora me voy a dedicar a mi música, voy a empezar a componer, a armar cositas, a establecer distintas cosas. Voy a partir seguramente de la base del rock”. Confirmó que parte del premio implica firmar contrato con una discográfica, una suma de dinero, una casa y un auto.

"Ahora me voy a dedicar a mi música, a empezar a compone. Voy a partir seguramente de la base del rock”, resaltó el campeón de La Voz Argentina 2025

Nicolás Behringer logró el premio mayor como parte del Team Luck Ra, dejando en segundo lugar a Alan Lez (Team Lali), seguida por Milagros Amud (Team Soledad) y Eugenia Rodríguez (Team Miranda!). El campeón recibió 70 millones de pesos, un contrato discográfico con Universal Music y un auto modelo Volkswagen Tera 0 km. El segundo puesto se hizo con 30 millones de pesos, el tercero con 15 millones y el cuarto regresó a su hogar con cinco millones de pesos.