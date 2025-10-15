Teleshow

La emoción de Nicolás Behringer, el campeón de La Voz Argentina 2025: “El fracaso es no hacer lo que uno ama”

El flamante ganador del talento show conversó en Cortá por Lozano sobre sus sensaciones por el triunfo. Su futuro en la música. El mensaje de superación

Iván Basso

Por Iván Basso

Guardar
La emoción de Nicolás Behringer, el ganador de La Voz Argentina (Video: La Voz Argentina/ Telefe)

Nicolás Behringer, el reciente ganador de La Voz Argentina 2025, dio una entrevista en Cortá por Lozano, el programa conducido por Vero Lozano en Telefe, luego de convertirse en el campeón de la quinta temporada del talent show. Con el trofeo en las manos, el joven artista expresó su asombro y alegría: “Estoy que no caigo todavía. Lo vengo diciendo desde ayer”.

A lo largo de la charla, Behringer relató cómo fue atravesar el certamen que, según sus palabras, implicó “crecimiento y poder exponenciar más todo lo que yo vengo compartiendo hace tanto tiempo”. De origen humilde, remarcó el valor de su experiencia como artista callejero y cómo sus vivencias personales influyeron en su forma de interpretar cada canción: “Cuando salía a la calle o a cualquier lugar, me daba cuenta que influía mucho en cómo me iba con las cosas. La energía que ponía era la que recibía de vuelta”.

El flamante ganador recordó que su ingreso al programa fue inesperado: “Fui acompañado a un amigo que me dijo: ‘alguien te anotó’. Fui pensando ‘si es para mí, bienvenido sea, si no, está perfecto’”. Desde el inicio encaró el proceso sin expectativas, pero motivado por la posibilidad de estar en un escenario distinto.

“Todos los gritos que escucharon
“Todos los gritos que escucharon ahí, el primero era de mi hermana. También mi pareja, que estuvo muy presente, acompañándome en todo”, destacó Nicolás Behringer en La Voz Argentina (Cortá por Lozano, Telefe)

En relación a su camino en el programa, bajo el equipo de Luck Ra, destacó la exigencia del certamen y el alto nivel de competencia. “Entrás a La Voz, y tenés la posibilidad de llegar lejos. Tenés la oportunidad de quedar para finalista, de llegar a un Playoff, al Knockout, a Las Batallas, a cualquiera de Los Rounds. Y con un nivel muy alto de competencia también. Los chicos son unas bestias”, elogió a sus compañeros.

Durante el programa, Behringer se emocionó al hablar de su familia, especialmente de su hermana y de su novia, a quienes dedicó el triunfo: “Todos los gritos que escucharon ahí, el primero era de mi hermana. También mi pareja, que estuvo muy presente, acompañándome en todo”. En ese clima, Vero Lozano remarcó el esfuerzo y la resiliencia que caracterizó su carrera desde sus comienzos.

Uno de los momentos más esperados de la nota fue el mensaje que el cantante dio a quienes buscan abrirse camino en el mundo artístico: “No importa el fracaso. El fracaso es no hacer lo que ames. Si se pueden despertar un día más, tienen otro día para poder seguir haciendo lo que aman”. Durante el segmento, también se generó un clima de celebración con la interpretación de “We are the Champions” de Queen.

Luck Ra y Nicolás Behringer
Luck Ra y Nicolás Behringer celebraron su triunfo en La Voz Argentina 2025 (Adrián Diaz)

A lo largo de la entrevista, tanto Vero Lozano como los integrantes del programa celebraron la calidez y originalidad de Nicolás Behringer, resaltando su conexión genuina con el público y el crecimiento exhibido durante cada etapa de la competencia. El joven insistió en el valor de mantenerse fiel a uno mismo y aseguró que planea capitalizar este reconocimiento manteniendo “los pies en la tierra”. “Creo que tiene que ser así, siempre fui una persona muy con los pies en la tierra, pero hoy más que nunca me siento conectado con eso. Cuando tenés abundancia en algo, expande lo que sea que tenés adentro”, expresó. Según sus palabras, este logro representa el inicio de una nueva etapa, en la que buscará profundizar su identidad artística y continuar transmitiendo emociones desde la música.

Además, el artista adelantó sus próximos pasos tras la consagración en el ciclo de Telefe: “Ahora me voy a dedicar a mi música, voy a empezar a componer, a armar cositas, a establecer distintas cosas. Voy a partir seguramente de la base del rock”. Confirmó que parte del premio implica firmar contrato con una discográfica, una suma de dinero, una casa y un auto.

"Ahora me voy a dedicar
"Ahora me voy a dedicar a mi música, a empezar a compone. Voy a partir seguramente de la base del rock”, resaltó el campeón de La Voz Argentina 2025

Nicolás Behringer logró el premio mayor como parte del Team Luck Ra, dejando en segundo lugar a Alan Lez (Team Lali), seguida por Milagros Amud (Team Soledad) y Eugenia Rodríguez (Team Miranda!). El campeón recibió 70 millones de pesos, un contrato discográfico con Universal Music y un auto modelo Volkswagen Tera 0 km. El segundo puesto se hizo con 30 millones de pesos, el tercero con 15 millones y el cuarto regresó a su hogar con cinco millones de pesos.

Temas Relacionados

Nicolás BehringerCortá por LozanoLa Voz Argentina

Últimas Noticias

Emilia Mernes sorprendió a Duki con un test de belleza: las llamativas respuestas de la figura de la música

La cantante de “La_Original.mp3” sometió a su novio a una rigurosa prueba sobre vocabulario y procesos de cuidado

Emilia Mernes sorprendió a Duki

Leticia Brédice habló de la obsesión por la delgadez en la década del ‘90: “Consumir anfetaminas era muy fácil”

La actriz sorprendió al contar cómo el consumo de sustancias eran moneda corriente en la industria audiovisual en sus inicios, mostrando el lado menos glamoroso de la fama en esa época

Leticia Brédice habló de la

Maxi López se ausentará de MasterChef Celebrity: los famosos conductores que se barajan para reemplazarlo

Paula Varela aseguró que una figura muy importante de Telefe podría tomar el lugar del exfutbolista. Mientras que Yanina Latorre sumó otro nombre fuerte en danza

Maxi López se ausentará de

Nazarena Vélez contó la tremenda imagen que halló al revisar el celular de su pareja, Santiago Caamaño: “Casi lo mato”

En Bondi Live, la actriz y productora relató lo sucedido al ingresar en los chats privados del actor de En el barro

Nazarena Vélez contó la tremenda

Margaret Atwood, autora de El cuento de la criada, felicitó a la película Belén de Dolores Fonzi

La escritora le dedicó un elogioso mensaje al filme, protagonizado, dirigido y producido por la actriz, por la elección de la Argentina para los Premios Oscar

Margaret Atwood, autora de El
ÚLTIMAS NOTICIAS
El hallazgo de USD40 mil

El hallazgo de USD40 mil en una valija culminó en el secuestro de 255 kilos de cocaína y 8 detenidos

Un hombre de 100 años renovó su licencia de conducir en Mendoza: “No creo que sea mérito, sino suerte”

Estados Unidos le revocó la visa a una ciudadana argentina que se burló del crimen de Charlie Kirk en las redes sociales

Imputaron al femicida cinturón negro de Kun-Fu que asfixió a su pareja frente a la hija de ambos de 5 años

Córdoba: más de 200 bomberos luchan por quinto día consecutivo con el fuego en la Quebrada del Condorito

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania ordenó la evacuación de

Ucrania ordenó la evacuación de decenas de aldeas en la región de Kharkiv ante el avance ruso sobre la ciudad de Kupiansk

El Reino Unido propuso replicar el proceso que puso fin al conflicto en Irlanda del Norte para desarmar a Hamas

Estados Unidos pidió una “solución pacífica” en Madagascar tras la toma del poder por militares

Egipto confirmó la creación de un comité de 15 tecnócratas para administrar Gaza tras el alto el fuego

La ONU estimó que la reconstrucción de Gaza requerirá de al menos USD 70.000 millones

TELESHOW
Emilia Mernes sorprendió a Duki

Emilia Mernes sorprendió a Duki con un test de belleza: las llamativas respuestas de la figura de la música

Leticia Brédice habló de la obsesión por la delgadez en la década del ‘90: “Consumir anfetaminas era muy fácil”

Maxi López se ausentará de MasterChef Celebrity: los famosos conductores que se barajan para reemplazarlo

Nazarena Vélez contó la tremenda imagen que halló al revisar el celular de su pareja, Santiago Caamaño: “Casi lo mato”

Margaret Atwood, autora de El cuento de la criada, felicitó a la película Belén de Dolores Fonzi