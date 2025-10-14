Nicolás Behringer, ganador de La Voz Argentina 2025: el momento de su consagración

Llegó el final de La Voz Argentina 2025. Telefe inició la última emisión del ciclo con tapes de los cuatro finalistas del certamen: Nicolás Behringer, Milagros Gerez Amud, Alan Lez y Eugenia Rodríguez. En los mismos, se los escucha a cada uno de ellos resumiendo, en una simple frase, su paso por el reality show musical.

“Ya viré por todo Buenos Aires, ahora busco llegar al más allá”, comenzó la voz en off de Nicolás. Luego, le siguió Milagros: “Al estar en la final, yo ya gané en todos los sentidos”. Alan, el integrante del Team Lali, explicó: “Aprendí a confiar en mí y en lo que puedo dar”. Finalmente, fue el turno de Eugenia, quien sintetizó: “Cada nota que cante en esta final, es para decir: ‘Gracias’”.

Además, en las imágenes siguientes, se ven elogios de los coaches a los cantantes de sus respectivos equipos que lograron llegar a esta tan ansiada final. Instantáneamente, el plano pasó al estudio, donde Nicolás Occhiato, el conductor, anunció el comienzo de la última etapa junto a los participantes y animó al público a continuar votando por su artista favorito en las líneas habilitadas.

Después de presentar por última vez a los cantantes que confirman el jurado fijo, un tape en el que se vio un divertido resumen de lo que fue el reality apareció en la pantalla. Entre risas, desafíos, mucha música e, incluso, instantes en los que probaron comida, el paso desde el primer día hasta el último fue aplaudido por todos los presentes.

El momento de cantar llegó, y los concursantes no lo hicieron solos, sino que cada uno sumó una presentación junto a su coach. El primer turno fue para Eugenia, acompañada del dúo Miranda!. Los tres interpretaron juntos Valiente, un clásico de Pimpinela, lanzado inicialmente en 1987. Con una divertida performance, Juliana Gattas y la finalista se unieron para cantarle a Ale Sergi, quien también participó cantando, pero que deleitó con su acting.

Milagros Gerez Amud, antes de cantar junto a Soledad Pastorutti, la definió como “una guerrera” de cada uno de los participantes de su equipo. Cuando llegó el momento de interpretar Garganta con Arena, el tema que Cacho Castaña le escribió al Polaco Goyeneche, las dos se lucieron entre un piano y un bandoneón.

Subido a una tarima, Nicolás Behringer cantó “Que me falte todo”, tema original de Luck Ra, con quien lo compartió. Juntos interpretaron el popular cuarteto del momento y, con pasos de baile muy divertidos, levantaron a todo el estudio que esperaba ansioso la definición por un ganador.

Finalmente, fue el turno de Alan Lez, que, con Lali Espósito, entonó 33. Esa canción también forma parte del repertorio de la diva pop y fue lanzado junto a Dillom. Destacado por su carisma y movimientos en el escenario, el joven desplegó toda su energía junto a su coach.

Una vez que todos los artistas pasaron por última vez, el momento de la definición acaparó toda la atención. El silencio reinó en el estudio y las miradas de los presentes se centraron en los cuatro participantes que llegaron a la última instancia del certamen.

Noticia en desarrollo...