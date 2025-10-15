Teleshow

La advertencia de Wanda Nara a una participante con una indirecta a la China Suárez: "A Maxi no lo mires"

Durante su recorrida por las mesas de Masterchef Celebrity, la conductora hizo referencia a la actual pareja de Mauro Icardi

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

El palito de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef (Video: Telefe)

Wanda Nara se encuentra en uno de los mejores momentos profesionales y personales, con el éxito de MasterChef Celebrity (Telefe), por un lado, y su relación con Martín Migueles, por el otro. Durante la segunda emisión del reality de cocina, la presentadora no pudo contener sus dardos y, de manera velada, apuntó contra la China Suárez, examante y actual pareja de Mauro Icardi.

Mientras los participantes intentan llevar adelante la difícil tarea de impresionar a los tres jurados, Wanda se pasea entre las estaciones hablando con los famosos que decidieron embarcarse en la aventura culinaria. Entretanto charlaba con Sofía La Reini Gonet, quien tuvo que preparar milanesas de berenjena y se le quemaron, le consultó acerca de su vida amorosa, cuya última actualización fue la separación con Homero Pettinato.

¿Estás de novia?“, fue la sencilla pregunta que le hizo la mediática a la influencer, que respondió tajante: ”No, de ninguna manera“. Ante la soltería de Sofía, la cantante de ”Bad Bitch" decidió ofrecerse a encontrarle una pareja: “Soy especialista en armar parejas, estuve armando muchas parejas”.

Wanda volvió a apuntar contra
Wanda volvió a apuntar contra la China Suárez

La Reini sin dudarlo aceptó el reto y le puso una sola condición: que tenga plata. Wanda comenzó por el descarte de opciones y rápidamente elimino la posibilidad de Maxi López, su exmarido y padre de sus tres hijos. Esto lo hizo con una frase que tuvo palitos para todos.

A Maxi ni lo mires porque tiene la mujer embarazada. Tatiana no, Reini”, fue el primero de los dardos. Si bien no la nombró, fue una clara alusión a uno de los tantos apodos con el que se conoce a la China, este en particular fue creado por Martín Cirio como una forma de referirse a quienes se involucran con personas casadas o en parejas. “No, Tatiana ni loca, si es casado no”, fue la tajante contestación de Gonet, lanzando un pequeño dardito.

En esa misma línea, la ex de Icardi siguió: “Maxi tiene plata. No tiene la plata que tenía cuando yo estaba con él, porque me quedé con la mitad“, señaló, haciendo referencia clara a la pelea judicial que tuvieron años atrás y que hoy quedó en el pasado.

Wanda Nara habló de la batalla legal con Mauro Icardi

El día anterior, Wanda estuvo como invitada a Sería Increíble, el programa de Olga que conduce Damián Betular junto a Nati Jota, Eial Moldavsky y Homero Pettinato, y allí le lanzó otro terrible golpe a Eugenia. Cuando hizo referencia al conflicto legal que tiene con el delantero del Galatasaray, abierto en dos frentes diferentes. Por un lado, están tramitando el divorcio en Italia y por el otro en Argentina llevan adelante la lucha por la cuota alimentaria, también tiene existe el pedido por parte de Icardi por la restitución internacional, que busca que las dos pequeñas vuelvan a vivir en Turquía, lugar que él insiste que es el último centro de vida.

Mauro tiene una mudanza entera mía, tiene seis Birkin y un montón de cosas más. Supongo que lo habrá metido en cajas”, detalló Wanda acerca de las cosas que tiene en Estambul, que en más de una ocasión le pidió a su expareja que le devuelva. Sobre las razones por las que el exdelantero del PSG se niega, dijo: “Se lo pedí de mil maneras y la excusa es que voy a volver. Él está luchando para que mis hijas y yo volvamos a vivir a Turquía”.

Y explicó: “La restitución esa famosa de la que hablan es para que vuelvan mis hijas a vivir allá conmigo”. Natalia comenzó a teorizar que no había manera de que ella deje su vida en el país, teniendo trabajo, familia e hijos instalados y Nara no tardó en tirarle un palito a la China Suárez: “No hay manera que mis hijas vivan con la que fue la amante y ahora es la actual y que no tengan a su mamá menos”.

