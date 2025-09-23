Teleshow

Zaira Nara sorprendió al revelar cuál es su segundo nombre, que la vincula a la China Suárez

La modelo sorprendió al contar su segundo nombre y cómo la conecta, de forma inesperada, con la actriz que está en pareja con Mauro Icardi

Zaira Nara reveló que su segundo nombre es Tatiana y explicó el origen del apodo familiar (Video: Instagram)

Zaira Nara generó revuelo al confesar en el ciclo Rumis (La Casa Streaming) que su segundo nombre, desconocido para muchos, es Tatiana. La revelación, planteada entre bromas y anécdotas, abrió un inusual puente con la farándula y, especialmente, con la China Suárez, otra de las figuras públicas que suelen asociarse con ese apodo, pero bajo circunstancias muy distintas.

Durante la charla, la hermana menor de Wanda Nara relató cómo dentro de su entorno familiar su papá la llama “Dulce Tatún” y muchos allegados la identifican directamente como “Tati”. Lo que para la conductora es algo cotidiano y afectuoso desprende un eco inesperado cuando se compara con el uso que el término “Tatiana” recibió recientemente en los medios, especialmente a raíz del apodo con el que el youtuber Martín Cirio nominó a la China Suárez.

En el programa de streaming, la modelo confesó entre risas: “Soy Zaira Tatiana Nara”, mientras recordaba que desde siempre su familia optó por llamarla así, aun cuando el documento no lo refleje. La mención derivó en que el resto de los integrantes del programa, entre ellos Lizardo Ponce, La Tía Sebi, Sele Mosca y Tanya Hartfield, celebraran el hallazgo y hasta propusieran institucionalizar el apodo: “Chicas, a partir de ahora, Tati Nara”.

El apodo 'Tati' conecta a Zaira Nara con la China Suárez en el mundo del espectáculo (Crédito: @zaira.nara)

La charla transitó por la costumbre de muchos de emplear segundos nombres, incluidos apodos de la vida cotidiana que, en ocasiones, toman más fuerza que el nombre real. Maxi López, expareja de Wanda Nara, también fue mencionado como ejemplo, ya que su familia prefiere llamarlo “Gastón”, uno de sus nombres menos conocidos.

Durante el programa, la modelo recordó una situación reciente: “El otro día, Maxi López me dijo: ‘Hola, Tatuuu’, y mi hermana le advirtió: ‘¡No le digas Tatiana!’”, describió, ejemplificando la naturalidad con la que el apodo es utilizado dentro de su círculo más personal, pero entendiendo que a su hermana no le gusta ese apodo. En ese marco, Zaira dejó en claro que “Tatiana” y “Tati” nunca representaron para ella un estigma, sino una marca de pertenencia y cariño familiar.

Esa escena se dio cuando el entorno de Wanda Nara y Maxi López se reunió en Buenos Aires para compartir un asado en familia tras meses separados. El reencuentro ocurrió en un ambiente de armonía impensado años atrás: a la mesa se sumaron los tres hijos varones del exmatrimonio, las dos hijas menores de Wanda nacidas de su relación con Mauro Icardi, Andrés Nara, el padre de la conductora, y la propia Zaira. La postal exhibió una intimidad que contrasta con los episodios turbulentos protagonizados por la expareja desde su mediática separación en 2013.

La información de Pochi de Gossipeame indica que la casa donde se reunieron Wanda Nara, Maxi López y toda su familia pertenece a Martín Migueles (Instagram)

El asado familiar transcurrió en un salón amplio y luminoso en Nordelta. Pero no fue cualquier casa, sino la de Martín Migueles, el empresario que desde hace semanas ocupa el centro de los rumores por su incipiente romance con Wanda. Las fotos que circularon, lejos de mostrar fiestas o eventos producidos, reflejaron un encuentro sencillo y cálido. Una picada bien argentina circuló entre risas de los chicos, ronda de mates y una charla distendida que invitó a pensar en la reconstrucción de la historia familiar.

El insólito detalle de la locación lo reveló Gossipeame. Pochi, su creadora, compartió la información en sus historias de Instagram sobre la imagen donde toda la familia se alojó alrededor de la mesa en el comedor. Con ironía escribió: “Y ahora está Wan en la casa de Migueles de Yacht comiendo un asadito con toda la familia y Maxi López, ni Netflix se atrevió a tanto jaja”.

Aunque no se advirtió la presencia de Migueles, la escena sorprendió incluso a los seguidores más habituados al vértigo de la vida de Wanda; el asado en la casa de su pareja actual, con su exmarido incorporado, desafía cualquier libreto de ficción.

