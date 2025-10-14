Evangelina Anderson contó el alimento que nunca comió en su vida y descolocó a Pablo Lescano en Masterchef Celebrity

En plena presentación, Evangelina Anderson dio a conocer detalles sobre su alimentación y dejó completamente sorprendido a Pablo Lescano (MasterChef Celebrity – Telefe)

Tras meses de espera, la nueva temporada de Masterchef Celebrity Argentina encendió el lunes las pantallas con sus primeros desafíos gastronómicos. Como era de esperar, los participantes no tardaron en generar instantes desopilantes, complicidades y sorpresas. Bajo la mirada atenta y siempre picante de Wanda Nara, las figuras se animaron a estrenar las hornallas y a revelar algunas de sus costumbres más personales. Pero una confesión inesperada terminó convirtiéndose en el gran tema de la noche y en tendencia en redes: Evangelina Anderson admitió que jamás probó carne en su vida y desató la reacción inmediata de Pablo Lescano, líder de Damas Gratis.

El estreno de temporada estuvo marcado por la dinámica habitual de presentaciones, comentarios cruzados y las primeras miradas entre los integrantes del jurado y los famosos que, durante los próximos meses, deberán demostrar sus habilidades en la exigente cocina de Masterchef. Cuando llegó el turno de Evangelina, la modelo y panelista fue presentada por Wanda destacando un detalle poco convencional. “Evangelina es vegetariana”, anunció. Lo que vino después dejó a todos perplejos. Sin vueltas, Anderson aclaró frente a cámaras: “No comí nunca en mi vida carne desde que nací. Ni carnes rojas ni carnes blancas”.

La revelación generó un cruce de miradas entre los chefs y los demás participantes, pero quien no pudo ocultar su incredulidad fue Lescano. El músico, dueño de una de las personalidades más explosivas del ciclo, fue captado por las cámaras en más de una oportunidad con gestos de asombro y una mezcla de risas y desconcierto mientras Evangelina explicaba sus hábitos alimenticios. Su cara de incredibilidad rápidamente se convirtió en meme y fue viralizada en cuestión de minutos por los internautas, que no tardaron en tomar partido y sumar sus propios comentarios sobre la insólita situación.

La modelo dejó en claro que nunca probó la carne debido a que es vegetariana (Instagram)

El debate no tardó en trasladarse a las redes, donde decenas de usuarios recordaron que no son pocas las figuras del espectáculo que practican el vegetarianismo, pero que el caso de Evangelina tiene un plus: ni siquiera el clásico asado argentino logró tentarla alguna vez. De hecho, la propia Anderson ya había aclarado este punto en septiembre de 2022 cuando, respondiendo preguntas de sus seguidores en Instagram, dejó a todos boquiabiertos. “Nunca comí carne en mi vida. Ni carnes rojas, ni pollo, ni pescado. ‘¿Nunca un asado siendo argentina?’ Siempre me preguntan eso... Jamás probé el asado”, confesó entonces la modelo, que suele compartir reuniones familiares en donde se sirve carne, pero que nunca la ha incluido en su menú.

En 2022, Evangelina había contado sobre su vegetarianismo (Instagram)

Según relató en aquella ocasión, la decisión personal empezó desde la cuna. “En casa de mis padres todos comían carne, pero yo siempre la rechacé”, reconoció, dejando en claro que se trata de un instinto propio y no de una imposición externa. Pero lejos de fanatismos, Evangelina también subrayó que no obliga a sus hijos a seguir su ejemplo y que en el hogar familiar la alimentación es tema de charla y reflexión: “Sí me encargo de explicarles de dónde viene cada alimento, sea de origen animal o vegetal, para que puedan decidir con información”.

La escena, que arrancó carcajadas y comentarios entre los demás famosos, también dejó en evidencia el espíritu divertido y fresco con el que arranca esta nueva edición del certamen culinario. Entre cuchillos, ollas y sabores, la competencia promete ser una ruleta rusa donde no solo se juegan recetas, sino también historias y desafíos personales como el de Anderson.

Así, con un debut que incluyó anécdotas insólitas, momentos virales y la participación de figuras como Lescano, Masterchef Celebrity reafirma su lugar como uno de los certámenes más vibrantes de la televisión local. Y Evangelina, con su honestidad y su estilo de vida, ya se anotó entre las favoritas para comunicar y emocionar fuera del plato. Porque para brillar, muchas veces, lo importante no es lo que hay en la mesa, sino la historia que hay detrás.