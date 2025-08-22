Teleshow

El encuentro de Sofía Gonet y Homero Pettinato a un mes de su separación: “Somos como los padres divorciados”

La modelo y el influencer coincidieron en el cumpleaños de un amigo en común. Gestos, distancia y miradas incómodas

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar
El encuentro entre Sofia Gonet y Homero Pettinato

A poco más de un mes de su escandalosa separación, y de sus fuertes acusaciones, Sofía Gonet y Homero Pettinato volvieron a verse las caras. Entre gestos, distancia y miradas incómodas, la modelo y el influencer dejaron a un lado sus diferencias y asistieron al cumpleaños de un amigo en común.

“Somos como los padres divorciados que se odian, pero se cruzan en el acto del hijo”, escribió Gonet para describir la noche vivida a través de una foto. En la imagen, la cual la joven compartió en sus stories de Instagram, podía vérsela sentada en un extremo del sillón con una copa de vino en la mano. A su lado, su amigo Gastón Olmos, quien se agarraba la frente evidenciando un dolor de cabeza, la separaba de Pettinato.

“Segundos más tarde”, escribió Gonet en la siguiente publicación para mostrar cómo Olmos, cansado de la tensión de la situación, abrió sus brazos intentando alejar a la influencer y al humorista. Minutos después, La Reini compartió una imagen en la que se la veía abrazando a su amigo por la espalda, mientras él reía y ella intentaba darle un beso. “Feliz cumple a mi persona favorita en el mundo, te amo”, agregó la joven.

La foto de la noche
La foto de la noche que compartieron Sofía Gonet y Homero Pettinato en el cumpleaños de un amigo en común

En el resto de los videos que compartió el anfitrión de la noche podía verse a Gonet y Pettinato muy cerca, sin embargo, nunca interactuaron. En uno de los clips incluso se ve a La Reini acercarse a la mesa para tomar un roll de sushi, mientras que Pettinato, quien estaba sentado justo detrás de ella, miraba para un costado en todo momento.

Como si fuera poco, horas después, Pettinato habló de dicho encuentro en Olga. Sin embargo, fiel a su estilo, el joven relató la situación de forma exagerada, ironizando diversas cuestiones sobre su encuentro con su ex. “Amiga no sabés lo que me pasó ayer, voy al cumpleaños de Gastón Olmos, el estilista que comparto con mi ex. En un momento van a lavar las copas y queda una manchita de detergente en el piso. Estoy yendo a servirme vino resbalo, ¡mua! (beso), a ella. Le digo: “No, esto no es así, no te confundas, nada que ver””.

“Me dice, ¿qué hacés? Salí”, continuó relatando Pettinato, y agregó: “Ella tenía cheesecake en la mano, entonces cuando me empuja se queda pegada, y por el mismo empujón nos vamos yendo los dos para atrás, ¡tuc!, ascensor. Así vamos a planta baja. Viene el de seguridad. ‘¿Qué hacen aca? Váyanse’. Nos saca”.

Entre salidas de compras, risas de amigas y momentos para ella misma, Gonet transita una soltería, marcada por declaraciones sinceras y sin filtro sobre su ruptura con Pettinato. En medio de esta etapa, la joven criticó a su expareja, sumando otro capítulo a una historia de idas, vueltas y mucha exposición.

La exagerada anécdota de Homero Pettinato sobre su encuentro con Sofía Gonet

“Aún así me quedé de parte uno de 65”, comenzó diciendo Gonet ante sus más de 1.400.000 seguidores en TikTok. Acto seguido, la joven comenzó a enumerar las actitudes de Pettinato, sin mencionarlo: “Se quedó dormido en nuestro primer viaje de pareja que organicé e invité yo. Se le metió una rata en la casa y como era tan vago para deshacerse de ella, decidió que convivamos con la rata”.

Más allá de las cuestiones de convivencia, Sofía relató los problemas económicos que le trasladaba su expareja: “En un momento estaba sin un peso y se quería comprar un proyector a toda costa, carísimo. Me insistió para que se lo compre, y yo la verdad que estaba intentando zafar y me hacía la bol... hasta que lo encontré agarrándome la tarjeta para comprárselo”.

En su descargo, la joven también aseguró que Homero miraba otras chicas a través de las redes sociales: “Le encontré likes en cul.. y tet.. de Instagram de pibas random. Le encontré un chat con su ex en mensajes archivados de WhatsApp, entre otras cosas. Nunca me pasaba a buscar ni organizaba ningún tipo de cita. Me la pasaba haciéndole todos los regalos que me pedía, aunque él no me hacía ni uno. Era habitual que desaparezca por horas y no me conteste ni un mensaje, ni un ¿estás bien? Salimos juntos con su grupo de trabajo y me dejó sola toda la noche. Cuando lo encontré estaba hablando con una mina. No me pasaba a buscar ni para ir a sus propias reuniones familiares”.

Temas Relacionados

Sofía GonetHomero Pettinato

Últimas Noticias

Pampita: “A esta altura de la vida no perdono más infidelidades”

La conductora, en diálogo con Puro show, habló de su reconciliación con Martín Pepa y los rumores que la vincularon con Nicolás Furtado y Joaquín Furriel. Su visión sobre el engaño

Pampita: “A esta altura de

Cachetadas, gritos y la arenga de Lali Espósito: Dillom mostró cómo entrena para su show más grande

La estrella del pop argentino y el cantante compartieron un divertido momento de entrenamiento a través de sus redes sociales

Cachetadas, gritos y la arenga

Evangelina Anderson habló de su separación de Martín Demichelis: “Nadie piensa en mis hijos, salvo yo”

La modelo se refirió en el ciclo de América al divorcio del exfutbolista y las versiones de infidelidad. Su palabra

Evangelina Anderson habló de su

Quién es Erika de Sautu Riestra, la actriz que interpreta a la polémica médica de la cárcel de “En el Barro”

Reconocida por su versatilidad y más de treinta años de carrera, la actriz uelve a captar la atención del público con su interpretación de la Doctora Giuliani en la serie de Sebastián Ortega

Quién es Erika de Sautu

Los días de Benjamín Vicuña junto a sus hijos entre juegos y paseos en la playa

El actor compartió postales con Magnolia y Amancio desde Montevideo. Las fotos

Los días de Benjamín Vicuña
ÚLTIMAS NOTICIAS
Explotó una supernova y los

Explotó una supernova y los astrónomos observaron la estrella “despojada hasta los huesos”

Cayó el segundo sospechoso por el crimen de Lautaro Lucero en José C. Paz

Ordenaron la prisión preventiva de los dos menores acusados del crimen de Rita Suárez en La Matanza

Receta de postre de vainillas y café, rápida y fácil

Les prohibieron la salida del país a Diego Spagnuolo y al resto de los investigados por las presuntas coimas en la ANDIS

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania afronta una tarea monumental:

Ucrania afronta una tarea monumental: identificar a más seis mil cadáveres que entregó Rusia

Putin elogió el liderazgo de Trump y afirmó que ve “luz al final del túnel” en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos

Ecuador: Contraloría inició auditoría rutinaria a la Corte Constitucional

Toma de rehenes en cárceles de Guatemala: pandilleros secuestraron a guardias y personal civil

El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ordenó revisar las detenciones de Jeanine Áñez y Luis Fernando Camacho

TELESHOW
Pampita: “A esta altura de

Pampita: “A esta altura de la vida no perdono más infidelidades”

Cachetadas, gritos y la arenga de Lali Espósito: Dillom mostró cómo entrena para su show más grande

Evangelina Anderson habló de su separación de Martín Demichelis: “Nadie piensa en mis hijos, salvo yo”

Quién es Erika de Sautu Riestra, la actriz que interpreta a la polémica médica de la cárcel de “En el Barro”

Los días de Benjamín Vicuña junto a sus hijos entre juegos y paseos en la playa