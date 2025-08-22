El encuentro de Sofía Gonet y Homero Pettinato a un mes de su separación: “Somos como los padres divorciados”

El encuentro entre Sofia Gonet y Homero Pettinato

A poco más de un mes de su escandalosa separación, y de sus fuertes acusaciones, Sofía Gonet y Homero Pettinato volvieron a verse las caras. Entre gestos, distancia y miradas incómodas, la modelo y el influencer dejaron a un lado sus diferencias y asistieron al cumpleaños de un amigo en común.

“Somos como los padres divorciados que se odian, pero se cruzan en el acto del hijo”, escribió Gonet para describir la noche vivida a través de una foto. En la imagen, la cual la joven compartió en sus stories de Instagram, podía vérsela sentada en un extremo del sillón con una copa de vino en la mano. A su lado, su amigo Gastón Olmos, quien se agarraba la frente evidenciando un dolor de cabeza, la separaba de Pettinato.

“Segundos más tarde”, escribió Gonet en la siguiente publicación para mostrar cómo Olmos, cansado de la tensión de la situación, abrió sus brazos intentando alejar a la influencer y al humorista. Minutos después, La Reini compartió una imagen en la que se la veía abrazando a su amigo por la espalda, mientras él reía y ella intentaba darle un beso. “Feliz cumple a mi persona favorita en el mundo, te amo”, agregó la joven.

La foto de la noche que compartieron Sofía Gonet y Homero Pettinato en el cumpleaños de un amigo en común

En el resto de los videos que compartió el anfitrión de la noche podía verse a Gonet y Pettinato muy cerca, sin embargo, nunca interactuaron. En uno de los clips incluso se ve a La Reini acercarse a la mesa para tomar un roll de sushi, mientras que Pettinato, quien estaba sentado justo detrás de ella, miraba para un costado en todo momento.

Como si fuera poco, horas después, Pettinato habló de dicho encuentro en Olga. Sin embargo, fiel a su estilo, el joven relató la situación de forma exagerada, ironizando diversas cuestiones sobre su encuentro con su ex. “Amiga no sabés lo que me pasó ayer, voy al cumpleaños de Gastón Olmos, el estilista que comparto con mi ex. En un momento van a lavar las copas y queda una manchita de detergente en el piso. Estoy yendo a servirme vino resbalo, ¡mua! (beso), a ella. Le digo: “No, esto no es así, no te confundas, nada que ver””.

“Me dice, ¿qué hacés? Salí”, continuó relatando Pettinato, y agregó: “Ella tenía cheesecake en la mano, entonces cuando me empuja se queda pegada, y por el mismo empujón nos vamos yendo los dos para atrás, ¡tuc!, ascensor. Así vamos a planta baja. Viene el de seguridad. ‘¿Qué hacen aca? Váyanse’. Nos saca”.

Entre salidas de compras, risas de amigas y momentos para ella misma, Gonet transita una soltería, marcada por declaraciones sinceras y sin filtro sobre su ruptura con Pettinato. En medio de esta etapa, la joven criticó a su expareja, sumando otro capítulo a una historia de idas, vueltas y mucha exposición.

La exagerada anécdota de Homero Pettinato sobre su encuentro con Sofía Gonet

“Aún así me quedé de parte uno de 65”, comenzó diciendo Gonet ante sus más de 1.400.000 seguidores en TikTok. Acto seguido, la joven comenzó a enumerar las actitudes de Pettinato, sin mencionarlo: “Se quedó dormido en nuestro primer viaje de pareja que organicé e invité yo. Se le metió una rata en la casa y como era tan vago para deshacerse de ella, decidió que convivamos con la rata”.

Más allá de las cuestiones de convivencia, Sofía relató los problemas económicos que le trasladaba su expareja: “En un momento estaba sin un peso y se quería comprar un proyector a toda costa, carísimo. Me insistió para que se lo compre, y yo la verdad que estaba intentando zafar y me hacía la bol... hasta que lo encontré agarrándome la tarjeta para comprárselo”.

En su descargo, la joven también aseguró que Homero miraba otras chicas a través de las redes sociales: “Le encontré likes en cul.. y tet.. de Instagram de pibas random. Le encontré un chat con su ex en mensajes archivados de WhatsApp, entre otras cosas. Nunca me pasaba a buscar ni organizaba ningún tipo de cita. Me la pasaba haciéndole todos los regalos que me pedía, aunque él no me hacía ni uno. Era habitual que desaparezca por horas y no me conteste ni un mensaje, ni un ¿estás bien? Salimos juntos con su grupo de trabajo y me dejó sola toda la noche. Cuando lo encontré estaba hablando con una mina. No me pasaba a buscar ni para ir a sus propias reuniones familiares”.