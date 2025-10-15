Así homenajearon Cande y Mica Tinelli a su mamá Soledad Aquino por su cumpleaños

Los homenajes de Cande y Mica Tinelli a Soledad Aquino en el día de su cumpleaños (Foto: Instagram)

En el día del cumpleaños de Soledad Aquino, sus hijas Candelaria y Micaela Tinelli recurrieron a las redes sociales para homenajear a su madre desde la distancia. Mientras ambas se encuentran de viaje por Perú junto a Marcelo Tinelli, aprovecharon la ocasión para compartir mensajes y recuerdos visuales con imágenes cargadas de afecto, gestos cotidianos y reconocimientos públicos. A pesar de no poder festejar juntas, dejaron en claro el valor del vínculo y la presencia materna a lo largo de los años.

Cande fue la primera que la recordó y compartió una selección de instantáneas teñidas por la nostalgia y la calidez del lazo madre-hija. En la primera, Soledad la abraza, ambas con el rostro próximo y expresiones relajadas. Cande, de niña, aparece sonriente mientras sostiene un trozo de pan, y el mensaje sobre la foto expresa: “Feliz cumpleaños a la mejor mamá del mundo”, junto a corazones violetas y la mención a Soledad.

Luego, la cantante publicó un collage que relata momentos únicos de su vínculo. En una de las imágenes, ambas posan de pie y sonríen a la cámara; en otra, comparten junto a una figura de Pato Donald y una niña pequeña; en una tercera, madre e hija se muestran al aire libre junto a un caballo, ambas con gafas de sol y ropa oscura. El conjunto cierra con un nuevo abrazo, donde sobresale la complicidad, y sobre el montaje se lee: “La más compañera siempre”. Estas imágenes no solo resumen etapas familiares, sino que también testimonian la compañía constante y solidaria de Aquino en la vida de sus hijas.

Entre viajes, fiestas y pasiones, Cande celebró el cumplaños de Soledad

Candelaria eligió fotos de su niñez para marcar este cumpleaños

Otra foto revela a Soledad sentada, con actitud distendida y gafas sobre la nariz, vestida con prendas negras y rodeada de bolsos. “¿Así o más diosa?”, celebró la segunda hija de Marcelo sobre la imagen. Más adelante, ambas aparecen muy próximas y sonrientes en una foto de archivo, para luego compartir una mesa en la que Soledad observa con ternura cómo la niña saca una vela de una torta. El texto adjunto: “Te amo infinito. ¡Por mucho más juntas!” y varios emojis refuerzan el deseo de compartir momentos futuros y la profundidad del afecto filial.

Mica también dedicó sentidos mensajes a su madre. En una imagen, Aquino, de cabello largo y rubio, abraza a su niña de trenzas rubias, quien apoya su cabeza en el hombro materno. Soledad sostiene un mate y mira serena a la cámara, mientras las palabras “la mejor mamá, amiga y compañera” acompañan la foto, reiterando la idea de cercanía y apoyo incondicional.

Otra imagen muestra a la exesposa de Tinelli sentada sobre la arena en una playa, mirando al mar con una leve sonrisa y luciendo una bikini negra con anteojos de sol. “Hoy cumple la reina”, escribió su hija menor. El tono festivo y de valoración personal se hace evidente en estos retratos, donde cada detalle subraya la conexión y la admiración por la figura materna. Soledad se tomó el trabajo de repostear en sus propias redes cada uno de los saludos de sus hijas y a ambas les declaró su amor, dejando en claro el vínculo de afecto que mantienen.

Sus dos hijas la celebraron a la distancia en las redes sociales (Foto: Instagram)

Las publicaciones de Cande y Mica trascendieron el registro anecdótico, construyéndose como un homenaje visual y textual al recorrido compartido, a los gestos diarios, a los abrazos y las celebraciones que funda una historia de complicidad, apoyo y amor. Así, en medio del viaje familiar y la celebración a la distancia, el homenaje virtual cobró forma a través del archivo fotográfico y las palabras sentidas, reforzando los lazos y la gratitud de ambas jóvenes hacia su madre en una fecha especial.