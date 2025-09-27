Teleshow

El mensaje de Daniela Christiansson a Maxi López luego de sus enigmáticos posteos

Después de una serie de publicaciones misteriosas, la modelo le escribió directamente a su marido, con quien está esperando su segundo hijo

Daniela Christiansson y Maxi López,
Daniela Christiansson y Maxi López, amándose a pesar de la distancia

Por estas horas, Maxi López y Daniela Christiansson se encuentran distanciados por motivos profesionales. La pareja, que tiene a Elle y está esperando su segundo hijo, reside en Ginebra, aunque el exfutbolista se encuentra en Argentina para participar de la nueva edición de Masterchef Celebrity. Para sumarle otro ingrediente a la telenovela, el reality gastronómico tendrá la conducción de Wanda Nara, expareja de López y madre de sus tres hijos mayores.

El reencuentro entre los ex, quienes lograron establecer un buen vínculo luego de protagonizar sonados escándalos mediáticos, incluyó ironías y reproches a la vista de todos, demostrando su complicidad y buena onda. En este panorama, la modelo sueca sorprendió con algunas publicaciones en las redes sociales que parecen haber generado incomodidad en ella y despertaron curiosidad entre sus seguidores. Incluso dio a entender que la hija de ambos, de dos años y medio de edad, había sufrido un accidente.

Ante la repercusión cada vez mayor de la situación, y acaso para evitar rumores de cierta distancia entre ellos, Maxi subió una foto junto a Daniela. Se los ve abrazados y sonrientes, con un cielo bien azul y con el fondo de montañas que constituyen una escena de postal. “Noi” (“Nosotros”, en italiano) escribió junto a un corazón rojo para rubricar el cuadro.

La reconciliación virtual entre Daniela
La reconciliación virtual entre Daniela y Maxi

A los pocos minutos, Daniela replicó la misma imagen y le sumó una declaratoria para su marido. “Te extrañamos”, escribió a modo de prólogo y junto a un corazón. “Estamos muy orgullosos de vos por todo lo que estás haciendo, logrando y atravesando”, agregó. Así, desestimó cualquier tipo de conflicto con el exfutbolista de River Plate, quien por estas horas, además de los compromisos laborales ya mencionados, acompaña a su hijo mayor que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en Buenos Aires.

De esta manera, Christiansson parece poner fin a las rispideces mediáticas, o al menos a esa incomodidad que dejaba traslucir en sus posteos recientes. Uno de los textos, escrito originalmente en inglés y atribuido a la escritora británica Hazel Satija, señalaba: “La madurez me ha enseñado que no necesito confrontarlo todo; solo necesito observar en silencio las acciones de las personas y luego poner límites en consecuencia”. La frase sugiere una actitud de observación y prudencia ante las circunstancias.

A esa reflexión sumó una fotografía sentada en el interior de un automóvil de lujo, con el cabello rubio sobre un hombro y el rostro en primer plano. En la imagen destacan un anillo discreto, complementos dorados y una blusa clara. Un collar con colgante rosado agrega un detalle femenino al conjunto.

Una de las imágenes que
Una de las imágenes que publicó Daniela Christiansson

No se trata del único mensaje indescifrable de Christiansson en las redes. Desde Ginebra, publicó además: “En cada situación, siempre hay un panorama más amplio y un propósito mayor”. Días después, junto a una nueva imagen en la que luce una blusa animal print, compartió un comentario en inglés y español refiriéndose a un incidente doméstico con su hija: “Tenía un evento esta noche en Ginebra, pero mi princesita se cayó y hay que prestarle atención”, junto al ícono de un corazón rosa.

La traducción simultánea al español de uno de sus mensajes despertó especulaciones sobre su intención de llegar al público argentino, especialmente ante las críticas en redes a la cercana relación entre López y Nara y su reciente encuentro en un asado. Entre las respuestas, muchas seguidoras argentinas le advirtieron sobre la exposición pública del tema. Ella parece haber tomado nota y por ahora puso fin a las especulaciones. Y en caso de tener que hablar algo con su marido, seguramente lo hará en privado.

