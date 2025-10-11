Daniela Celis mostró un video de la recuperación de Thiago Medina junto a sus hijas: “Gracias por no dejarnos”

El emotivo video de Daniela Celis para Thiago Medina

El 12 de septiembre Thiago Medina protagonizó un grave accidente mientras circulaba con su moto y tuvo que ser internado de urgencia en terapia intensiva. El pronóstico parecía irreversible y sus seres queridos se unieron en cadena de oración, mientras los profesionales del hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno para salvar la vida del paciente. El 9 de octubre Thiago fue dado de alta y habló con la prensa al salir del hospital en una recuperación milagrosa. Y todos sintieron que cada esfuerzo, por menor que haya sido, había valido la pena.

Una de las personas que motorizó las cadenas de oración fue Daniela Celis, expareja y madre de sus hijas Laia y Aimé. Desde el primer momento, y a pesar de que estaban separados y con algún chispazo al momento del accidente, la influencer dejó atrás cualquier compromiso profesional para abocarse al cuidado de las niñas de un año y medio y a la recuperación del joven a quien conoció en la casa de Gran Hermano.

Thiago está haciendo el postoperatorio en la casa de Daniela, en compañía de sus hijas y con la visita de sus seres queridos. Allí se reencontró con las pequeñas después de 27 días de lucha, angustia y rezos que parecieron interminables. El video se hizo viral y emocionó a todos, con esas niñas corriendo a su encuentro para fundirse en ese abrazo que parecía imposible.

Pasaron dos días y a medida que la adrenalina fue bajando, Daniela compartió con sus seguidores un emotivo video que sintetiza, por un lado, este tiempo de internación, pero que al mismo tiempo documenta el tiempo vivido junto a sus hijas, que nacieron el 29 de enero de 2024. Las imágenes se suceden una tras otra, desde que las niñas eran recién nacidas hasta juegos y paseos que reflejan el amor que le tiene Thiago a sus hijas, al punto que se volvieron esa luz de esperanza a la que se aferró para impulsar su recuperación.

Thiago Medina y el reencuentro con sus hijas

El video también muestra cómo vivió Daniela este casi mes desde que su ex tuvo el accidente. El altar al que rezaba cada noche en su casa, con una vela encendida, la estampita de la Virgen y la foto de la familia que serán siempre más allá de cualquier adversidad. La peregrinación a Luján para pedir por esa recuperación que se manifestaba posible, pero a la que todavía le faltaba el último empujón. Ese que llegó cuatro días después, cuando Thiago finalmente pudo salir del hospital, abrazarse con las niñas y empezar esta nueva etapa de su vida en la que el destino dirá si vuelven a estar juntos.

El video concluye con el padre caminando con una de sus hijas de la mano, reflejando los primeros pasos sin requerir ayuda. En una decisión más que atinada, Daniela eligió musicalizar las imágenes con “Pa”, el tema que Tini Stoessel le dedicó a su papá Alejandro mientras atravesaba un delicado cuadro de salud. Una letra que de tan íntima se hizo universal y trasladable a cualquier persona que tiene a un ser querido peleando por su vida.

“Estaba a tu lado, pero ya falta me hacías / Juro por Dios que decirte adiós no me salía /Y todo el mundo preguntando cómo estaba / Y yo deseando estar en el lugar que estabas / El mundo seguía girando pero no pa’ mí / Pensando en todo lo que aún nos falta por vivir / Siempre fuiste tú lo mejor de mí / Me enseñaste a amar amándome a mí / No podía aceptar despedirme así / Por eso de rodillas pedí por un ratito más / Porque sigas aquí /Porque entre tanta gente nadie me hace tan feliz”, canta Stoessel en el segmento elegido por Daniela, que sumó unas palabras propias para sintetizar su gratitud: “Gracias Dios, gracias a cada profesional del hospital, gracias a cada uno que pidió por Thiago, gracias a vos por no dejarnos”.