Tras recibir el alta médica, Thiago Medina se reencontró con sus hijas: “Gracias a cada oración”

El exparticipante de Gran Hermano compartió el emotivo momento en el que ingresó a su hogar y volvió a abrazar a sus pequeñas

La emoción de Thiago Medina al reencontrarse con sus hijas

Después de 27 días de lucha, oración y angustia, este jueves, Thiago Medina recibió el alta médica. El exparticipante de Gran Hermano logró recuperarse de su grave accidente y abandono el hospital tras permanecer internado y estar al borde de la muerte. Así las cosas, el joven compartió uno de los momentos más emotivos de este proceso: el reencuentro con sus hijas.

A través de sus redes sociales, Medina compartió con sus millones de seguidores el paso a paso de su vuelta a casa. El clip comienza desde la mirada de sus niñas, quienes se asoman a la ventana para verlo llegar. “¿Quién está ahí?”, se escucha a Daniela Celis preguntarles a las pequeñas, a lo que una de ellas responde: “Papá”. Inmediatamente, inundada por la emoción, la menor sale corriendo por la casa.

Le dieron el alta a Thiago Medina

Mientras se acercaba a su hogar, Medina expresaba una sonrisa de alivio y ternura, reflejando sus sentimientos por la situación. Segundos después, previo a fundirse en un fuerte abrazo, se escucha al joven decir: “Hola mis bebés”. Junto a esta publicación, Thiago escribió unas palabras que reflejaban sus vivencias: “Gracias a ustedes hoy puedo verlas de vuelta a mis hijas. Gracias a cada oración, a cada profesional que Dios puso en mi camino, gracias a cada persona que pidió por mi, gracias a la contención a mi familia, gracias por darme una nueva vida”.

Durante la tarde de este jueves, luego de recibir el alta médica, el joven dialogó con la prensa que lo esperaba a las afueras del hospital. Luego de semanas llenas de preocupación y angustia, el influencer finalmente dejó el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, donde pasó casi un mes internado. “Ya está, me estoy yendo a casa. Soy libre”, le aseguró a los periodistas que se acercaron a preguntarle por su estado de ánimo a pocos minutos de recibir el alta.

Thiago Medina continuará su recuperación
Thiago Medina continuará su recuperación rodeado por el amor de su familia

En sus primeras palabras, Thiago reveló el apuro y las ganas por volver a las cosas más simples y valiosas. “Cuando me desperté lo primero que pensé fue en tomar el agua y cuando recibí el alta, en ver a mis hijas. Pensé mucho en ellas, en querer estar en casa. Ahora veremos qué pasa, el día a día, me tengo que reponer todo, hacer reposo por el choque, pero estamos mejores. Ahora me voy a ver a mis bebés que son lo que más quiero en el mundo”, confesó con honestidad, dejando ver el costado más humano y paternal del joven que, durante semanas, luchó por volver a abrazar a su familia.

Consultado sobre los cambios que siente después de todo lo que vivió, Thiago fue claro: “Muchas cosas, te cambia la manera de pensar, de disfrutar la vida”, aseguró, resaltando lo transformador de haber pasado por una situación tan límite. También se refirió a los rumores que circularon sobre una supuesta propuesta de matrimonio a su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis. “No, nunca lo dije. Si se da más adelante, se va a ver en las redes. Pero bueno, estamos acá”, aclaró, sin descartar del todo un futuro posible, pero dejando el tema en pausa y emitiendo calma.

En esa misma línea, Daniela Celis también manifestó su alegría por la recuperación de Medina: “Estoy muy contenta. Estoy feliz. Esperé mucho todo este tiempo. Pensé a veces que no iba a llegar, pero llegó. Así que no tengo palabras. Mucha emoción y esperando el reencuentro con sus hijas. Él va ahora para casa, lo vamos a cuidar con las nenas. Así que muy ansiosa para que nos vea a las tres juntas”.

De esta manera, Thiago dejó atrás un panorama delicado de salud. Casi un mes atrás, la vida del exparticipante de Gran Hermano pendía de un hilo. El accidente lo había dejado con heridas tan graves que demandaron tres intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, con cada jornada de internación, el esfuerzo médico y el acompañamiento inquebrantable de sus seres queridos moldearon un milagro tangible.

