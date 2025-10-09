Teleshow

Thiago Medina será dado de alta a 27 días del grave accidente que lo tuvo al borde de la muerte

Este jueves el hospital de Moreno donde el joven se encuentra internado difundió un nuevo parte médico sobre su salud que trae alivio y alegría a sus familiares y a sus seguidores

Andrea Mazzei

Por Andrea Mazzei

Thiago Medina, que sufrió un severo accidente de motocicleta el pasado viernes 12 de septiembre en la localidad de Moreno, recibió este jueves noticias que marcan un antes y un después en su proceso de recuperación. Tras 27 días de internación en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, y luego de someterse a tres intervenciones quirúrgicas, los equipos médicos han decidido otorgarle el alta hospitalaria, confirmando una notable mejora en su estado de salud.

Según el parte oficial difundido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, la salida de Thiago del hospital tendrá lugar este jueves a las 12:30 horas, a través de la puerta principal del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, ubicada en Avenida Libertador 710, en el partido de Moreno. La determinación del horario y el acceso principal como punto de egreso responde a cuestiones organizativas y de seguridad, considerando tanto la expectativa mediática como el acompañamiento familiar y sanitario.

El alta médica se produce después de un complejo proceso de atención, en el que el joven fue acompañado de manera permanente por profesionales de diversas especialidades. Los equipos de terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería participaron activamente del seguimiento y tratamiento, facilitando una evolución clínica favorable.

Cómo fue el accidente: las primeras imágenes

El momento del accidente de Thiago Medina.

La noche del viernes 12 de septiembre, Thiago Medina protagonizó un grave accidente vial sobre la Ruta 7, a la altura del cruce con la calle La Providencia, en Francisco Álvarez. El joven se desplazaba en motocicleta, con destino a General Rodríguez, cuando impactó de manera violenta contra un automóvil. Cámaras de seguridad cercanas capturaron la secuencia exacta, mostrando la brusquedad del choque y la inmediata reacción de las personas que se encontraban en la zona.

Las imágenes evidenciaron el uso del casco por parte de Medina y permitieron reconstruir tanto los instantes previos como posteriores al siniestro. Las personas presentes asistieron de inmediato al joven hasta la llegada de los servicios de emergencia, que lo trasladaron de urgencia al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, en el partido de Moreno. La conmoción generada se reflejó tanto en el entorno cercano como en redes sociales, donde empezaron a circular los primeros registros del episodio.

La evolución de salud de Thiago, casi un milagro

Daniela Celis fue un pilar
Daniela Celis fue un pilar importante para Thiago Medina y su familia luego del accidente que el joven sufrió con su moto que lo tuvo al borde de la muerte (Instagram)

Luego del accidente, el parte médico emitido tras la intervención quirúrgica confirmó la gravedad de las lesiones. Los especialistas del hospital lograron estabilizarlo después de que ingresara con múltiples heridas de consideración. Medina perdió el bazo debido a la extirpación practicada, sufrió fractura de varias costillas y presentó daños en órganos como pulmones, riñones y el hígado.

Horas antes de que se
Horas antes de que se conociera el alta para Thiago Medina, Daniela Celis actualizó el parte médico en sus historias de Instagram (Instagram)

El joven permaneció internado en terapia intensiva, sedado y con asistencia respiratoria mecánica. El pronóstico permaneció reservado en los días siguientes, marcados por la incertidumbre respecto a su evolución.

A medida que avanzaron las semanas, el estado de Thiago experimentó mejoras. Informes médicos señalaron avances en la movilidad y la disminución de la gravedad de su condición. Su expareja, Daniela Celis, madre de sus hijas Laia y Aimé, compartió a través de redes sociales los pequeños logros diarios y el agradecimiento por el constante apoyo recibido. Celis celebró los progresos del joven y la posibilidad de comunicarse con sus hijas mediante videollamada, lo que generó en estos últimos días una profunda emoción.

La familia de Medina, incluidas sus hermanas Brisa y Camila, se mantuvo activa informando sobre la situación y agradeciendo el apoyo de seguidores y cadenas de oración. Brisa transmitió un mensaje de gratitud, mientras que Camila mostró en video la satisfacción por la favorable evolución de su hermano. El acompañamiento de amigos como Nacho Castañares, excompañero en Gran Hermano, aportó contención al ambiente familiar, resaltando el valor de las visitas y la cercanía en el proceso de recuperación.

El equipo médico que lo asiste se mantiene atento a la evolución, evaluando constantemente los pasos necesarios para su rehabilitación. A pocos días del alta médica, la expectativa gira en torno a su reincorporación progresiva a la vida cotidiana, con el respaldo ininterrumpido de sus seres queridos.

