Unidos por Thiago Medina: familiares, amigos y fans convocan a una vigilia frente al hospital

El delicado estado de salud del joven, internado en terapia intensiva desde hace casi dos semanas, movilizó a su círculo íntimo y a sus seguidores. Velas, plegarias y un ruego unificado esperando por una pronta mejoría

Martina Cortés

Por Martina Cortés

El llamado, impulsado por sus hermanas y fanáticos, invita a llevar velas y acompañar el difícil momento que atraviesa Thiago (Instagram)

La salud de Thiago Medina, el joven de 22 años que supo ganarse el cariño del público tras su paso por Gran Hermano 2022, tiene en vilo a sus seres queridos y al mundo del espectáculo desde hace días. En medio de partes médicos, cadenas de oración y el incesante acompañamiento de fanáticos y amigos, la preocupación crece y la esperanza se multiplica en cada mensaje de apoyo. En las últimas horas, los seguidores de Thiago organizaron una vigilia en Moreno, buscando unir fuerzas ante el delicado cuadro de salud que atraviesa el exparticipante.

La familia del joven se convirtió en el canal principal para difundir información relevante sobre su evolución y, también, sobre las acciones colectivas que buscan acompañar su recuperación. En esta oportunidad, fue Camila Deniz, hermana del joven, quien utilizó sus historias de Instagram para replicar la invitación a la vigilia. La cita está prevista para este viernes 26, a partir de las 10, en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno: un pedido de unidad y un abrazo simbólico en la puerta del centro de salud en el que el joven permanece internado.

La convocatoria lleva el sello de dos hermanas seguidoras de Medina, quienes, impulsadas por la fe y el afecto, propusieron sumar plegarias, energías y buenos deseos. “Somos evangélicas cristianas, creemos en un Dios que es bueno, que siempre tiene la última palabra. Ese día queremos hacerle llegar toda la fuerza y esperanza posible. Creas en lo que creas, todo será bienvenido y respetado. Queremos unirnos en un mismo sentir para ayudar desde nuestro lugar, ya sea a través de un rezo o un pedido al universo”, expresaron en la publicación, abriendo la convocatoria a personas de todas las creencias e ideas.

La hermana de Thiago, Camila Deniz, compartió el encuentro que se llevará adelante en el hospital de Moreno

“Con la ayuda de cada uno de ustedes, lograremos que este gesto sea aún más fuerte. Les pedimos que puedan llevar una vela y así enviar toda la energía, plegaria, oración y amor hacia esa habitación,” detallaron las organizadoras. Además, insistieron en mantener la serenidad y el respeto: “Queremos que esto sea lo más organizado y respetado posible. No queremos molestar a la familia. No llevar nada que pueda provocar ruido, no provocar suciedad, si quieren pueden llevar carteles para apoyar”. El pedido es claro: cuidar el espacio, contener a la familia y mantener el foco en la recuperación de Thiago.

Junto a la preocupación de los seguidores y el acompañamiento fuera del hospital, las novedades médicas llegan con frecuencia y se siguen con atención. Durante el miércoles, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires emitió dos partes oficiales sobre la salud de Thiago. Temprano, el hospital comunicó que el equipo médico realizaría un ateneo para evaluar los pasos a seguir en los tratamientos. Más tarde, cerca de las 11:30, se difundieron los resultados de esa reunión, sumando precisiones sobre la evolución del ex Gran Hermano.

En medio del delicado estado de salud del joven, sus seguidores organizaron una vigilia este viernes

“El joven continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva desde hace once días. En las primeras horas del día, el equipo de salud realizó un ateneo clínico interdisciplinario para analizar la evolución del paciente y determinar los próximos pasos terapéuticos”, detalló el comunicado. Horas clave, controles permanentes y la sombra de la incertidumbre atravesando a familiares y allegados.

En las últimas horas, se supo que Thiago sufrió un episodio de descompensación respiratoria. El equipo médico debió implementar maniobras específicas para estabilizarlo, logrando una respuesta favorable, de acuerdo a lo informado por la institución. Actualmente, Medina permanece sin requerimiento de drogas inotrópicas, presenta estabilidad en los parámetros ventilatorios y en los gases arteriales. El tratamiento antibiótico sigue ajustado a los protocolos, mientras el pronóstico se mantiene como reservado.

Lo que se desprende del último ateneo médico es que el joven superó los momentos más críticos tras un politrauma de alta gravedad. El manejo clínico fue considerado correcto por los profesionales, quienes resolvieron optimizar el control del dolor, modificando la vía de analgesia y ajustando el esquema antibiótico, con la meta de favorecer la mejoría observada en los parámetros respiratorios. Este nivel de detalle, ausente en partes anteriores, busca claridad y tranquilidad para quienes siguen su evolución día y noche.

En la convocatoria a la vigilia pidieron a quienes asistan que lleven una vela (Instagram)

El cuadro clínico de Medina se mantiene bajo estricta vigilancia en la terapia intensiva del hospital de Moreno. “El equipo interdisciplinario sigue atento a la evolución de cada parámetro vital, aplicando ajustes conforme a los protocolos vigentes y a la respuesta clínica que muestra el paciente en las distintas etapas del tratamiento”, subraya el parte oficial. Familiares, amigos, fanáticos y su círculo más cercano esperan cada novedad, manteniendo unida la esperanza.

El caso de Thiago se convirtió en un fenómeno de apoyo genuino, donde la solidaridad y la fe cruzan todas las fronteras. La vigilia de Moreno, la unión de las oraciones y el acompañamiento diario reflejan que, aun en la adversidad, seres queridos y admiradores se mantienen cerca, con el deseo inquebrantable de una pronta recuperación.

